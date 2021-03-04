https://ria.ru/20210304/investory-1599896806.html
Инвесторы в Пензенской области реализуют проекты на 90 миллиардов рублей
Инвесторы в Пензенской области реализуют проекты на 90 миллиардов рублей
Инвесторы в Пензенской области в настоящее время реализуют 37 проектов на общую сумму свыше 90 миллиардов рублей, заявил губернатор Иван Белозерцев. РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T12:51
2021-03-04T12:51
2021-03-04T12:51
пензенская область
иван белозерцев
пензенская область
экономика
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ПЕНЗА, 4 мар - РИА Новости. Инвесторы в Пензенской области в настоящее время реализуют 37 проектов на общую сумму свыше 90 миллиардов рублей, заявил губернатор Иван Белозерцев."В общей сложности 37 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 90 миллиардов рублей сопровождает Корпорации развития Пензенской области", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Белозерцева, сказанные в четверг во время оглашения инвестиционного послания главы региона.Он отметил, что общий объем инвестиций по реализованным в 2020 году проектам только в сельском хозяйстве превысил 28,5 миллиарда рублей, было создано 2,2 тысячи новых рабочих мест. По словам губернатора, намечена реализация ряда новых проектов."Компания "Дамате" планирует начать строительство новых птичников в Мокшанском районе и комбикормового завода в Колышлейском районе. Объем инвестиций в течение 2021-2022 года составит более 7,5 миллиарда рублей. В планах у компании "Русмолко" увеличить объем инвестиций в экономику региона еще на 3 миллиарда рублей. Речь идет об увеличении производственных мощностей элеватора в Пачелмском районе", - сказал Белозерцев.Губернатор добавил, что компания "Премиум" намерена построить мукомольный мельничный комплекс мощностью более 200 тонн муки в сутки в Мокшанском районе с объемом инвестиций в размере 800 миллионов рублей, а с компанией "Агротерра" (портфельная компания американского фонда прямых инвестиций NCH Capital) подписан протокол о намерениях по строительству семеноводческого комплекса.Белозерцев также отметил инвестпроекты пензенских компаний, которые планируется реализовать на территориях пензенских индустриальных парков."Крупный пензенский производитель мебели "SV-Мебель" планирует расширение мебельного производства в парке "Отвель". Стоимость первого этапа проекта составит 850 миллионов рублей… Одна из пензенских компаний рассматривает возможность реализации проекта по производству детских колясок на площадях парка "Союз", - сказал он.
https://ria.ru/20210224/torgovlya-1598841241.html
https://ria.ru/20201218/penza-1589926259.html
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иван белозерцев, пензенская область, экономика
ПЕНЗА, 4 мар - РИА Новости.
Инвесторы в Пензенской области
в настоящее время реализуют 37 проектов на общую сумму свыше 90 миллиардов рублей, заявил губернатор Иван Белозерцев
.
"В общей сложности 37 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 90 миллиардов рублей сопровождает Корпорации развития Пензенской области", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Белозерцева, сказанные в четверг во время оглашения инвестиционного послания главы региона.
Он отметил, что общий объем инвестиций по реализованным в 2020 году проектам только в сельском хозяйстве превысил 28,5 миллиарда рублей, было создано 2,2 тысячи новых рабочих мест. По словам губернатора, намечена реализация ряда новых проектов.
"Компания "Дамате" планирует начать строительство новых птичников в Мокшанском районе и комбикормового завода в Колышлейском районе. Объем инвестиций в течение 2021-2022 года составит более 7,5 миллиарда рублей. В планах у компании "Русмолко" увеличить объем инвестиций в экономику региона еще на 3 миллиарда рублей. Речь идет об увеличении производственных мощностей элеватора в Пачелмском районе", - сказал Белозерцев.
Губернатор добавил, что компания "Премиум" намерена построить мукомольный мельничный комплекс мощностью более 200 тонн муки в сутки в Мокшанском районе с объемом инвестиций в размере 800 миллионов рублей, а с компанией "Агротерра" (портфельная компания американского фонда прямых инвестиций NCH Capital) подписан протокол о намерениях по строительству семеноводческого комплекса.
Белозерцев также отметил инвестпроекты пензенских компаний, которые планируется реализовать на территориях пензенских индустриальных парков.
"Крупный пензенский производитель мебели "SV-Мебель" планирует расширение мебельного производства в парке "Отвель". Стоимость первого этапа проекта составит 850 миллионов рублей… Одна из пензенских компаний рассматривает возможность реализации проекта по производству детских колясок на площадях парка "Союз", - сказал он.