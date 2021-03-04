https://ria.ru/20210304/investitsii-1599934693.html
"Металлоинвест" Алишера Усманова инвестирует в регионы 3,5 млрд рублей
"Металлоинвест" Алишера Усманова инвестирует в регионы 3,5 млрд рублей
"Металлоинвест" (входит в группу USM Алишера Усманова) в 2021 году инвестирует в устойчивое развитие регионов присутствия около 3,5 миллиардов рублей в рамках... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T15:42
2021-03-04T15:42
2021-03-04T15:42
металлоинвест
алишер усманов
курская область
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. "Металлоинвест" (входит в группу USM Алишера Усманова) в 2021 году инвестирует в устойчивое развитие регионов присутствия около 3,5 миллиардов рублей в рамках программ социально-экономического партнерства (СЭП), сообщает пресс-служба компании.В четверг "Металлоинвест", администрации Курской области и города Железногорска подписали программу мероприятий СЭП на 2021 год. Инвестиции сторон составят 1,6 миллиарда рублей, из которых более 1 миллиарда рублей вложит "Металлоинвест". Программа направлена на развитие здравоохранения, образования, культуры и спорта, городской инфраструктуры, оказание адресной помощи нуждающимся.В частности, в Железногорске, где расположен Михайловский ГОК "Металлоинвеста", будет продолжена реализация проекта благоустройства парка имени Н.А. Никитина, начнется разработка концепции благоустройства города с привлечением экспертов-урбанистов. "Металлоинвест" также выделит 90 миллионов рублей на обследование и разработку проектной документации для реконструкции теплосетей, а также скважин и насосных станций водозаборов "Березовский" и "Погарщина"."Сотрудничество с "Металлоинвестом" помогает нам эффективно решать важные для региона задачи, С каждым годом Компания увеличивает инвестиции в рамках социально-экономического партнерства, способствуя динамичному развитию курского края", - приводятся в сообщении слова губернатора Курской области Романа Старовойта.В конце февраля сообщалось, что компания построит в Железногорске завод по производству горячебрикетированного железа (ГБЖ) проектной мощностью свыше 2 миллионов тонн. Объем инвестиций в строительство оценивается более чем в 40 миллиардов рублей.В пресс-службе добавили, что в условиях пандемии компания оказала масштабную поддержку региональной медицине, выделив на оснащение лечебных учреждений 461 миллион рублей. В текущем году "Металлоинвест" направит еще 120 миллионов рублей на ремонт Железногорской городской больницы, продолжит поставки кислорода для нужд медицины, окажет помощь в привлечении квалифицированных кадров. За 2020 год "Металлоинвест" выделил на борьбу с коронавирусом 3 миллиарда рублей. Всего основатель холдинга Алишер Усманов и подконтрольные ему компании, по подсчетам британской Times направили на эти цели 168,2 миллиона долларов, а сам Усманов в прошлом году возглавил рейтинг жертвователей на борьбу с COVID-19 Sunday Times.
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металлоинвест, алишер усманов, курская область, новости компаний - экономика
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости
. "Металлоинвест
" (входит в группу USM Алишера Усманова) в 2021 году инвестирует в устойчивое развитие регионов присутствия около 3,5 миллиардов рублей в рамках программ социально-экономического партнерства (СЭП), сообщает пресс-служба компании.
В четверг "Металлоинвест", администрации Курской области и города Железногорска подписали программу мероприятий СЭП на 2021 год. Инвестиции сторон составят 1,6 миллиарда рублей, из которых более 1 миллиарда рублей вложит "Металлоинвест". Программа направлена на развитие здравоохранения, образования, культуры и спорта, городской инфраструктуры, оказание адресной помощи нуждающимся.
В частности, в Железногорске, где расположен Михайловский ГОК "Металлоинвеста", будет продолжена реализация проекта благоустройства парка имени Н.А. Никитина, начнется разработка концепции благоустройства города с привлечением экспертов-урбанистов. "Металлоинвест" также выделит 90 миллионов рублей на обследование и разработку проектной документации для реконструкции теплосетей, а также скважин и насосных станций водозаборов "Березовский" и "Погарщина".
"Сотрудничество с "Металлоинвестом" помогает нам эффективно решать важные для региона задачи, С каждым годом Компания увеличивает инвестиции в рамках социально-экономического партнерства, способствуя динамичному развитию курского края", - приводятся в сообщении слова губернатора Курской области Романа Старовойта.
В конце февраля сообщалось, что компания построит в Железногорске завод по производству горячебрикетированного железа (ГБЖ) проектной мощностью свыше 2 миллионов тонн. Объем инвестиций в строительство оценивается более чем в 40 миллиардов рублей.
В компании напомнили, что ранее соглашение в рамках СЭП было подписано "Металлоинвестом" с Белгородской областью. Общий вклад сторон составит 5,5 миллиардов рублей. Из них 2 миллиарда рублей составят инвестиции "Металлоинвеста", 3,5 миллиарда рублей – Белгородской области. Также в феврале "Металлоинвест" подписал программу СЭП на 2021 год с правительством Оренбургской области и администрацией города Новотроицк. Общий объем инвестиций оценивается в 717 миллионов рублей, из которых 450 миллионов рублей выделит компания.
В пресс-службе добавили, что в условиях пандемии компания оказала масштабную поддержку региональной медицине, выделив на оснащение лечебных учреждений 461 миллион рублей. В текущем году "Металлоинвест" направит еще 120 миллионов рублей на ремонт Железногорской городской больницы, продолжит поставки кислорода для нужд медицины, окажет помощь в привлечении квалифицированных кадров. За 2020 год "Металлоинвест" выделил на борьбу с коронавирусом 3 миллиарда рублей. Всего основатель холдинга Алишер Усманов и подконтрольные ему компании, по подсчетам британской Times направили на эти цели 168,2 миллиона долларов, а сам Усманов в прошлом году возглавил рейтинг жертвователей на борьбу с COVID-19 Sunday Times.