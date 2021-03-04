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https://ria.ru/20210304/inoagenty-1599976144.html
Минюст предложил порядок заявлений для иноагентов
Минюст предложил порядок заявлений для иноагентов
Минюст России разработал порядок подачи заявлений для пополнения списка физических лиц-иностранных агентов, следует из документа, опубликованного на портале... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T18:28
2021-03-04T19:42
министерство юстиции рф (минюст россии)
лев пономарев
общество
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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Минюст России разработал порядок подачи заявлений для пополнения списка физических лиц-иностранных агентов, следует из документа, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.Включать физических лиц в список СМИ-иноагентов Минюст начал в декабре прошлого года, среди прочих туда попал, например, правозащитник Лев Пономарев*. Сейчас он пытается оспорить это решение через суд.Согласно закону, граждане, "выполняющие функции иноагентов", должны подать заявление в Минюст, который ведет соответствующий реестр. При этом форма и порядок подачи таких документов доселе отсутствовали.В заявлении в Минюст, в частности, нужно будет раскрыть иностранные источники финансирования – "наименование иностранного государства, его государственного органа, реквизиты решения указанного органа о предоставлении денежных средств, иной имущественной или организационно-методической помощи".Если деньги или иная помощь идут от международной или иностранной организации, нужно будет раскрыть ее полное наименование, реквизиты и так далее.Проект документа также предусматривает, что гражданин обязан будет указать информацию об осуществлении политической деятельности "и (или) целенаправленном сборе сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ".*Физическое лицо, включенное в список СМИ-иноагентов.
https://radiosputnik.ria.ru/20210301/inoagent-1599518347.html
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министерство юстиции рф (минюст россии), лев пономарев , общество

Минюст предложил порядок заявлений для иноагентов

18:28 04.03.2021 (обновлено: 19:42 04.03.2021)
 
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве
Здание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Минюст России разработал порядок подачи заявлений для пополнения списка физических лиц-иностранных агентов, следует из документа, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
Включать физических лиц в список СМИ-иноагентов Минюст начал в декабре прошлого года, среди прочих туда попал, например, правозащитник Лев Пономарев*. Сейчас он пытается оспорить это решение через суд.
Министерства Юстиции России - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
1 марта, 21:40
Россиянка-иноагент первой оспорила свой статус
Согласно закону, граждане, "выполняющие функции иноагентов", должны подать заявление в Минюст, который ведет соответствующий реестр. При этом форма и порядок подачи таких документов доселе отсутствовали.
В заявлении в Минюст, в частности, нужно будет раскрыть иностранные источники финансирования – "наименование иностранного государства, его государственного органа, реквизиты решения указанного органа о предоставлении денежных средств, иной имущественной или организационно-методической помощи".
Если деньги или иная помощь идут от международной или иностранной организации, нужно будет раскрыть ее полное наименование, реквизиты и так далее.
Проект документа также предусматривает, что гражданин обязан будет указать информацию об осуществлении политической деятельности "и (или) целенаправленном сборе сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ".
*Физическое лицо, включенное в список СМИ-иноагентов.
Здание Минюста РФ - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
3 марта, 14:18
Минюст включил "Альянс врачей"* в реестр НКО-иноагентов
 
Министерство юстиции РФ (Минюст России)Лев ПономаревОбщество
 
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