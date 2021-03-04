https://ria.ru/20210304/inoagenty-1599976144.html

Минюст предложил порядок заявлений для иноагентов

Минюст предложил порядок заявлений для иноагентов

Минюст России разработал порядок подачи заявлений для пополнения списка физических лиц-иностранных агентов, следует из документа, опубликованного на портале... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T18:28

2021-03-04T18:28

2021-03-04T19:42

министерство юстиции рф (минюст россии)

лев пономарев

общество

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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Минюст России разработал порядок подачи заявлений для пополнения списка физических лиц-иностранных агентов, следует из документа, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.Включать физических лиц в список СМИ-иноагентов Минюст начал в декабре прошлого года, среди прочих туда попал, например, правозащитник Лев Пономарев*. Сейчас он пытается оспорить это решение через суд.Согласно закону, граждане, "выполняющие функции иноагентов", должны подать заявление в Минюст, который ведет соответствующий реестр. При этом форма и порядок подачи таких документов доселе отсутствовали.В заявлении в Минюст, в частности, нужно будет раскрыть иностранные источники финансирования – "наименование иностранного государства, его государственного органа, реквизиты решения указанного органа о предоставлении денежных средств, иной имущественной или организационно-методической помощи".Если деньги или иная помощь идут от международной или иностранной организации, нужно будет раскрыть ее полное наименование, реквизиты и так далее.Проект документа также предусматривает, что гражданин обязан будет указать информацию об осуществлении политической деятельности "и (или) целенаправленном сборе сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ".*Физическое лицо, включенное в список СМИ-иноагентов.

https://radiosputnik.ria.ru/20210301/inoagent-1599518347.html

https://ria.ru/20210303/inoagenty-1599756082.html

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министерство юстиции рф (минюст россии), лев пономарев , общество