В МИД прокомментировали отказ немецких банков обслуживать RT
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Первый заместитель министра иностранных дел РФ Владимир Титов предупредил статс-секретаря Германии Мигеля Бергера, что из-за отказа немецких банков обслуживать Russia Today Россия может принять ответные меры в адрес немецких СМИ, сообщает МИД РФ.
"Привлечено внимание к проблемам, возникающим у работающего в ФРГ подразделения российского медиахолдинга Russia Today – "RT DE" – по причине отказа ряда немецких банков в обслуживании его счетов. Указано на неприемлемость подобной ситуации, которая может привести к введению ответных мер в отношении работающих в России германских СМИ", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.
Ранее Мария Захарова заявила, что Россия будет вынуждена принять жесткие ответные меры в отношении немецких СМИ в РФ, если ФРГ не обеспечит нормальную работу российских СМИ.
Как сообщалось раннее, 26 февраля германский Commerzbank направил письменное уведомление о закрытии счетов информационных агентств Russia Today в Германии и Ruptly, доступ к осуществлению финансовых операций будет прекращен с 31 мая.