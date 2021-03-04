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В МИД прокомментировали отказ немецких банков обслуживать RT
В МИД прокомментировали отказ немецких банков обслуживать RT
Первый заместитель министра иностранных дел РФ Владимир Титов предупредил статс-секретаря Германии Мигеля Бергера, что из-за отказа немецких банков обслуживать... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T21:44
2021-03-04T21:44
rt deutsch
мария захарова
владимир титов
commerzbank
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
германия
в мире
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Первый заместитель министра иностранных дел РФ Владимир Титов предупредил статс-секретаря Германии Мигеля Бергера, что из-за отказа немецких банков обслуживать Russia Today Россия может принять ответные меры в адрес немецких СМИ, сообщает МИД РФ.Ранее Мария Захарова заявила, что Россия будет вынуждена принять жесткие ответные меры в отношении немецких СМИ в РФ, если ФРГ не обеспечит нормальную работу российских СМИ.Как сообщалось раннее, 26 февраля германский Commerzbank направил письменное уведомление о закрытии счетов информационных агентств Russia Today в Германии и Ruptly, доступ к осуществлению финансовых операций будет прекращен с 31 мая.
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rt deutsch, мария захарова, владимир титов, commerzbank , министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), германия, в мире

В МИД прокомментировали отказ немецких банков обслуживать RT

21:44 04.03.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Первый заместитель министра иностранных дел РФ Владимир Титов предупредил статс-секретаря Германии Мигеля Бергера, что из-за отказа немецких банков обслуживать Russia Today Россия может принять ответные меры в адрес немецких СМИ, сообщает МИД РФ.

"Привлечено внимание к проблемам, возникающим у работающего в ФРГ подразделения российского медиахолдинга Russia Today – "RT DE" – по причине отказа ряда немецких банков в обслуживании его счетов. Указано на неприемлемость подобной ситуации, которая может привести к введению ответных мер в отношении работающих в России германских СМИ", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Ранее Мария Захарова заявила, что Россия будет вынуждена принять жесткие ответные меры в отношении немецких СМИ в РФ, если ФРГ не обеспечит нормальную работу российских СМИ.
Как сообщалось раннее, 26 февраля германский Commerzbank направил письменное уведомление о закрытии счетов информационных агентств Russia Today в Германии и Ruptly, доступ к осуществлению финансовых операций будет прекращен с 31 мая.
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