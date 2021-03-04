https://ria.ru/20210304/germaniya-1600000439.html

В МИД прокомментировали отказ немецких банков обслуживать RT

В МИД прокомментировали отказ немецких банков обслуживать RT

Первый заместитель министра иностранных дел РФ Владимир Титов предупредил статс-секретаря Германии Мигеля Бергера, что из-за отказа немецких банков обслуживать... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T21:44

2021-03-04T21:44

2021-03-04T21:44

rt deutsch

мария захарова

владимир титов

commerzbank

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

германия

в мире

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Первый заместитель министра иностранных дел РФ Владимир Титов предупредил статс-секретаря Германии Мигеля Бергера, что из-за отказа немецких банков обслуживать Russia Today Россия может принять ответные меры в адрес немецких СМИ, сообщает МИД РФ.Ранее Мария Захарова заявила, что Россия будет вынуждена принять жесткие ответные меры в отношении немецких СМИ в РФ, если ФРГ не обеспечит нормальную работу российских СМИ.Как сообщалось раннее, 26 февраля германский Commerzbank направил письменное уведомление о закрытии счетов информационных агентств Russia Today в Германии и Ruptly, доступ к осуществлению финансовых операций будет прекращен с 31 мая.

https://ria.ru/20210210/evropa-1596881644.html

германия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

rt deutsch, мария захарова, владимир титов, commerzbank , министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), германия, в мире