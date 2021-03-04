https://ria.ru/20210304/gazoprovod-1599926793.html
"Академик Черский" присоединится к строительству "Северного потока — 2"
"Академик Черский" присоединится к строительству "Северного потока — 2"
Судно-трубоукладчик "Академик Черский" присоединится к укладке труб "Северного потока — 2" в водах Дании, сообщил оператор проекта Nord Stream 2 AG. РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T15:09
2021-03-04T15:09
2021-03-04T17:14
северный поток — 2
дания
экономика
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Судно-трубоукладчик "Академик Черский" присоединится к укладке труб "Северного потока — 2" в водах Дании, сообщил оператор проекта Nord Stream 2 AG.В компании уточнили, что судно вышло из порта Висмар и направилось в район Калининграда для ходовых и предэксплуатационных испытаний. После этого оно приступит к работам в исключительной экономической зоне Дании.Датское Морское управление (DMA), со своей стороны, сообщает, что cтроительство газопровода в датских водах продлится до конца сентября. Работы по-прежнему будут идти близ острова Борнхольм.Движение судов в этом районе ограничат, следует из сообщения DMA."Детали: до конца сентября 2021 года будет вестись укладка двух газопроводов между позициями 1) — 7)", — говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что эти работы будут идти до конца апреля. При этом "Газпром" заявлял, точной даты завершения строительства "Северного потока — 2" нет, важен сам запуск проекта.Проект "Северный поток — 2" предполагает укладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.Против проекта активно выступают США, рассчитывающие продвигать в Европе свой СПГ, Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и еще несколько европейских стран. В конце 2019 года США ввели санкции против газопровода, из-за чего швейцарская компания Allseas была вынуждена немедленно остановить прокладку труб.Строительство возобновилось год спустя — "Фортуна" уложила в водах Германии 2,6 километра труб. По оценкам Nord Stream 2 AG на конец января, недостроенными оставались примерно 148 из 2460 километров газопровода: 120 километров — в водах Дании и 28 километров — в Германии.
https://ria.ru/20210303/udar-1599812614.html
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северный поток — 2, дания, экономика
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости.
Судно-трубоукладчик "Академик Черский" присоединится к укладке труб "Северного потока — 2" в водах Дании
, сообщил оператор проекта Nord Stream 2 AG
.
В компании уточнили, что судно вышло из порта Висмар и направилось в район Калининграда
для ходовых и предэксплуатационных испытаний. После этого оно приступит к работам в исключительной экономической зоне Дании.
Датское Морское управление (DMA), со своей стороны, сообщает, что cтроительство газопровода в датских водах продлится до конца сентября. Работы по-прежнему будут идти близ острова Борнхольм.
Движение судов в этом районе ограничат, следует из сообщения DMA.
"Детали: до конца сентября 2021 года будет вестись укладка двух газопроводов между позициями 1) — 7)", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что эти работы будут идти до конца апреля. При этом "Газпром
" заявлял, точной даты завершения строительства "Северного потока — 2" нет, важен сам запуск проекта.
Проект "Северный поток — 2
" предполагает укладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море
до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.
Против проекта активно выступают США, рассчитывающие продвигать в Европе свой СПГ, Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и еще несколько европейских стран. В конце 2019 года США ввели санкции против газопровода, из-за чего швейцарская компания Allseas была вынуждена немедленно остановить прокладку труб.
Строительство возобновилось год спустя — "Фортуна" уложила в водах Германии 2,6 километра труб. По оценкам Nord Stream 2 AG на конец января, недостроенными оставались примерно 148 из 2460 километров газопровода: 120 километров — в водах Дании и 28 километров — в Германии.