https://ria.ru/20210304/gainsbourg-1599713990.html

Шарлотта Генсбур снимется в триллере о Второй мировой войне, пишут СМИ

Шарлотта Генсбур снимется в триллере о Второй мировой войне, пишут СМИ

СМИ узнали, что актриса и певица Шарлотта Генсбур, известная зрителям по ролям в фильмах Ларса фон Триера "Антихрист" и "Нимфоманка", исполнит главную роль в... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T01:41

2021-03-04T01:41

2021-03-04T01:41

вторая мировая война (1939-1945)

шарлотта генсбур

франция

ларс фон триер

культура

кино и сериалы

новости культуры

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. СМИ узнали, что актриса и певица Шарлотта Генсбур, известная зрителям по ролям в фильмах Ларса фон Триера "Антихрист" и "Нимфоманка", исполнит главную роль в шпионском триллере "Lives In Secret" ("Жить в тайне"), посвященном событиям Второй мировой войны, сообщает Deadline. По информации издания, вместе с Генсбур в ленте, основанной на книге Сары Хелм, снимется Хью Бонневилль, известный по участию в историческом сериале "Аббатство Даунтон". Генсбур сыграет Веру Аткинс — офицера разведки французского отдела спецопераций. Во время Второй мировой войны героиня ставит перед собой задачу выяснить судьбу пропавших без вести агентов, которых она отправила в оккупированную Францию.Режиссером фильма выбрали Джона Хея, снявшего драму "Есть только один Джимми Гримбл" (2000). К съемкам планируют приступить этой осенью. Остальные подробности проекта, в том числе о полном актерском составе и дате выхода, пока неизвестны.

https://ria.ru/20210224/ritchie-1598729708.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вторая мировая война (1939-1945), шарлотта генсбур, франция, ларс фон триер, кино и сериалы, новости культуры