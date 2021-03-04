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Шарлотта Генсбур снимется в триллере о Второй мировой войне, пишут СМИ
Шарлотта Генсбур снимется в триллере о Второй мировой войне, пишут СМИ
СМИ узнали, что актриса и певица Шарлотта Генсбур, известная зрителям по ролям в фильмах Ларса фон Триера "Антихрист" и "Нимфоманка", исполнит главную роль в... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T01:41
2021-03-04T01:41
2021-03-04T01:41
вторая мировая война (1939-1945)
шарлотта генсбур
франция
ларс фон триер
культура
кино и сериалы
новости культуры
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. СМИ узнали, что актриса и певица Шарлотта Генсбур, известная зрителям по ролям в фильмах Ларса фон Триера "Антихрист" и "Нимфоманка", исполнит главную роль в шпионском триллере "Lives In Secret" ("Жить в тайне"), посвященном событиям Второй мировой войны, сообщает Deadline. По информации издания, вместе с Генсбур в ленте, основанной на книге Сары Хелм, снимется Хью Бонневилль, известный по участию в историческом сериале "Аббатство Даунтон". Генсбур сыграет Веру Аткинс — офицера разведки французского отдела спецопераций. Во время Второй мировой войны героиня ставит перед собой задачу выяснить судьбу пропавших без вести агентов, которых она отправила в оккупированную Францию.Режиссером фильма выбрали Джона Хея, снявшего драму "Есть только один Джимми Гримбл" (2000). К съемкам планируют приступить этой осенью. Остальные подробности проекта, в том числе о полном актерском составе и дате выхода, пока неизвестны.
https://ria.ru/20210224/ritchie-1598729708.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вторая мировая война (1939-1945), шарлотта генсбур, франция, ларс фон триер, кино и сериалы, новости культуры
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости.
СМИ узнали, что актриса и певица Шарлотта Генсбур, известная зрителям по ролям в фильмах Ларса фон Триера "Антихрист" и "Нимфоманка", исполнит главную роль в шпионском триллере "Lives In Secret" ("Жить в тайне"), посвященном событиям Второй мировой войны, сообщает
Deadline.
По информации издания, вместе с Генсбур в ленте, основанной на книге Сары Хелм, снимется Хью Бонневилль, известный по участию в историческом сериале "Аббатство Даунтон".
Генсбур сыграет Веру Аткинс — офицера разведки французского отдела спецопераций. Во время Второй мировой войны героиня ставит перед собой задачу выяснить судьбу пропавших без вести агентов, которых она отправила в оккупированную Францию.
Режиссером фильма выбрали Джона Хея, снявшего драму "Есть только один Джимми Гримбл" (2000). К съемкам планируют приступить этой осенью.
Остальные подробности проекта, в том числе о полном актерском составе и дате выхода, пока неизвестны.