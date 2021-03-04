https://ria.ru/20210304/frantsisk-1599905436.html
Папа Франциск едет в Ирак в качестве "паломника мира и надежды"
Папа Франциск едет в Ирак в качестве "паломника мира и надежды"
Папа Римский Франциск заявил, что совершит первую апостольскую поездку в Ирак в качестве паломника мира и надежды. РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T13:28
2021-03-04T13:28
2021-03-04T13:29
религия и мировоззрение
папа римский
новости - религия и мировоззрение
франциск (хорхе марио бергольо)
багдад (город)
ирак
мосул
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ВАТИКАН, 4 мар – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск заявил, что совершит первую апостольскую поездку в Ирак в качестве паломника мира и надежды."Прибуду к вам как паломник мира, чтобы повторить: "Вы все братья". Да, еду в качестве паломника мира в поисках братства, воодушевленный желанием вместе молиться и вместе идти, в том числе с братьями и сестрами других религиозных традиций под знаком отца Авраама, который объединяет в одну семью мусульман, евреев и христиан", - заявил понтифик в видеопослании к иракцам, которое Святой престол обнародовал накануне начала папского визита."Еду в качестве кающегося паломника, чтобы молить Господа о прощении и примирении после лет войны и терроризма", - отметил папа Франциск.Особое внимание в видеопослании папа Римский уделил христианам Ирака. "Считаю для себя честью встретиться с Церковью-мученицей. Спасибо за ваше свидетельство! Многие, слишком многие мученики, которых вы узнали, помогают нам быть настойчивыми в смиренной силе любви", - сказал он.Папа Франциск подчеркнул также, что долго ожидал этого путешествия и этой встречи с иракским народом. "Теперь приду на вашу благословенную и израненную землю как паломник надежды… Давайте заразимся этой надеждой, которая воодушевляет восстанавливать и начинать вновь. В эти трудные времена пандемии поможем укрепить братство, чтобы вместе строить мирное будущее", - отметил он.В начале декабря Святой престол объявил, что 5-8 марта папа Франциск совершит апостольскую поездку в Ирак. Во время путешествия он должен побывать в Багдаде, Наджафе, на равнине Ур, связанной с памятью об Аврааме, а также в городах Эбриль, Мосул и Каракош.
https://ria.ru/20210303/frantsisk-1599754725.html
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папа римский, новости - религия и мировоззрение, франциск (хорхе марио бергольо), багдад (город), ирак, мосул
ВАТИКАН, 4 мар – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск заявил, что совершит первую апостольскую поездку в Ирак в качестве паломника мира и надежды.
"Прибуду к вам как паломник мира, чтобы повторить: "Вы все братья". Да, еду в качестве паломника мира в поисках братства, воодушевленный желанием вместе молиться и вместе идти, в том числе с братьями и сестрами других религиозных традиций под знаком отца Авраама, который объединяет в одну семью мусульман, евреев и христиан", - заявил понтифик в видеопослании к иракцам, которое Святой престол обнародовал накануне начала папского визита.
"Еду в качестве кающегося паломника, чтобы молить Господа о прощении и примирении после лет войны и терроризма", - отметил папа Франциск.
Особое внимание в видеопослании папа Римский уделил христианам Ирака. "Считаю для себя честью встретиться с Церковью-мученицей. Спасибо за ваше свидетельство! Многие, слишком многие мученики, которых вы узнали, помогают нам быть настойчивыми в смиренной силе любви", - сказал он.
Папа Франциск подчеркнул также, что долго ожидал этого путешествия и этой встречи с иракским народом. "Теперь приду на вашу благословенную и израненную землю как паломник надежды… Давайте заразимся этой надеждой, которая воодушевляет восстанавливать и начинать вновь. В эти трудные времена пандемии поможем укрепить братство, чтобы вместе строить мирное будущее", - отметил он.
В начале декабря Святой престол объявил, что 5-8 марта папа Франциск совершит апостольскую поездку в Ирак. Во время путешествия он должен побывать в Багдаде, Наджафе, на равнине Ур, связанной с памятью об Аврааме, а также в городах Эбриль, Мосул и Каракош.