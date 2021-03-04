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Uniper завершила финансирование "Северного потока — 2"
Uniper завершила финансирование "Северного потока — 2"
Немецкая Uniper больше не будет инвестировать в проект "Северный поток — 2", сообщил на онлайн-конференции ее глава Андреас Ширенбек. РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-04T14:23
2021-03-05T01:55
uniper
северный поток — 2
балтийское море
газпром
германия
shell
в мире
экономика
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Немецкая Uniper больше не будет инвестировать в проект "Северный поток — 2", сообщил на онлайн-конференции ее глава Андреас Ширенбек.Компания стала четвертым из пяти европейских партнеров "Газпрома", объявивших об этом. Пока такого заявления не сделала только французская Engie.Журналисты поинтересовались, какую часть из своих обязательств в 950 миллионов евро компания направила Nord Stream 2 AG, но Ширенбек отказался озвучивать какие-либо цифры."Я не могу подтвердить вышеупомянутый объем инвестирования по проекту, мы его и в прошлом не комментировали", — сказал он.Глава компании пояснил, что Uniper — финансовый инвестор, непосредственно сам трубопровод не прокладывает, хотя внимательно следит за его завершением. По его словам, технических препятствий для этого нет.Ширенбек также отметил, что компания наблюдает за переговорами между ЕС и США по газопроводу и он достаточно оптимистично настроен относительно будущего решения.Финансирование "Северного потока — 2"Проект "Северный поток — 2" реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — обязались суммарно профинансировать его на 50 процентов, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.В конце февраля Wintershall Dea сообщила, что завершила инвестиции, направив в общей сложности 730 миллионов евро. В 2020 году о полном завершении своих обязательств по финансированию "Северного потока — 2" заявляли OMV и Shell, при этом австрийская OMV указывала, что в рамках кредита инвестировала в проект 730 миллионов евро. Все иностранные партнеры по проекту "Северный поток — 2" направляли финансирование на его строительство синхронно, по запросу Nord Stream 2 AG.Чуть позднее в Wintershall Dea также заявили, что Nord Stream 2 AG уведомил европейских партнеров о достаточности уже предоставленного финансирования.
https://ria.ru/20210303/potok-1599793832.html
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uniper, северный поток — 2, балтийское море, газпром, германия, shell, в мире, экономика

Uniper завершила финансирование "Северного потока — 2"

14:23 04.03.2021 (обновлено: 01:55 05.03.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна" в порту немецкого города Висмар
Судно-трубоукладчик Фортуна в порту немецкого города Висмар - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Немецкая Uniper больше не будет инвестировать в проект "Северный поток — 2", сообщил на онлайн-конференции ее глава Андреас Ширенбек.
Компания стала четвертым из пяти европейских партнеров "Газпрома", объявивших об этом. Пока такого заявления не сделала только французская Engie.
Журналисты поинтересовались, какую часть из своих обязательств в 950 миллионов евро компания направила Nord Stream 2 AG, но Ширенбек отказался озвучивать какие-либо цифры.
"Я не могу подтвердить вышеупомянутый объем инвестирования по проекту, мы его и в прошлом не комментировали", — сказал он.
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Глава компании пояснил, что Uniper — финансовый инвестор, непосредственно сам трубопровод не прокладывает, хотя внимательно следит за его завершением. По его словам, технических препятствий для этого нет.
Ширенбек также отметил, что компания наблюдает за переговорами между ЕС и США по газопроводу и он достаточно оптимистично настроен относительно будущего решения.
"Мы верим в то, что рациональный подход возобладает, нам нужен "Северный поток — 2" для обеспечения бесперебойных поставок газа в Европу. Это коммерческий проект, он закончен уже на 98%, и мы надеемся, что он будет завершен", — заключил глава Uniper.

Финансирование "Северного потока — 2"

Проект "Северный поток — 2" реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — обязались суммарно профинансировать его на 50 процентов, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
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В конце февраля Wintershall Dea сообщила, что завершила инвестиции, направив в общей сложности 730 миллионов евро. В 2020 году о полном завершении своих обязательств по финансированию "Северного потока — 2" заявляли OMV и Shell, при этом австрийская OMV указывала, что в рамках кредита инвестировала в проект 730 миллионов евро. Все иностранные партнеры по проекту "Северный поток — 2" направляли финансирование на его строительство синхронно, по запросу Nord Stream 2 AG.
Чуть позднее в Wintershall Dea также заявили, что Nord Stream 2 AG уведомил европейских партнеров о достаточности уже предоставленного финансирования.
 
UniperСеверный поток — 2Балтийское мореГазпромГерманияShellВ миреЭкономика
 
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