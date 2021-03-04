https://ria.ru/20210304/finansirovanie-1599917183.html

Uniper завершила финансирование "Северного потока — 2"

Uniper завершила финансирование "Северного потока — 2"

Немецкая Uniper больше не будет инвестировать в проект "Северный поток — 2", сообщил на онлайн-конференции ее глава Андреас Ширенбек. РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-04T14:23

2021-03-04T14:23

2021-03-05T01:55

uniper

северный поток — 2

балтийское море

газпром

германия

shell

в мире

экономика

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Немецкая Uniper больше не будет инвестировать в проект "Северный поток — 2", сообщил на онлайн-конференции ее глава Андреас Ширенбек.Компания стала четвертым из пяти европейских партнеров "Газпрома", объявивших об этом. Пока такого заявления не сделала только французская Engie.Журналисты поинтересовались, какую часть из своих обязательств в 950 миллионов евро компания направила Nord Stream 2 AG, но Ширенбек отказался озвучивать какие-либо цифры."Я не могу подтвердить вышеупомянутый объем инвестирования по проекту, мы его и в прошлом не комментировали", — сказал он.Глава компании пояснил, что Uniper — финансовый инвестор, непосредственно сам трубопровод не прокладывает, хотя внимательно следит за его завершением. По его словам, технических препятствий для этого нет.Ширенбек также отметил, что компания наблюдает за переговорами между ЕС и США по газопроводу и он достаточно оптимистично настроен относительно будущего решения.Финансирование "Северного потока — 2"Проект "Северный поток — 2" реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — обязались суммарно профинансировать его на 50 процентов, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.В конце февраля Wintershall Dea сообщила, что завершила инвестиции, направив в общей сложности 730 миллионов евро. В 2020 году о полном завершении своих обязательств по финансированию "Северного потока — 2" заявляли OMV и Shell, при этом австрийская OMV указывала, что в рамках кредита инвестировала в проект 730 миллионов евро. Все иностранные партнеры по проекту "Северный поток — 2" направляли финансирование на его строительство синхронно, по запросу Nord Stream 2 AG.Чуть позднее в Wintershall Dea также заявили, что Nord Stream 2 AG уведомил европейских партнеров о достаточности уже предоставленного финансирования.

https://ria.ru/20210303/potok-1599793832.html

https://ria.ru/20210303/udar-1599812614.html

балтийское море

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

uniper, северный поток — 2, балтийское море, газпром, германия, shell, в мире, экономика