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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210304/evrovidenie-1599876744.html
Власти Кипра не против исполнения песни "Дьявол" на "Евровидении"
Власти Кипра не против исполнения песни "Дьявол" на "Евровидении"
Правительство Кипра не намерено вмешиваться в ситуацию с выбором песни El Diablo ("Дьявол"), одобренной советом директоров Кипрской телерадиовещательной... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T11:16
2021-03-04T11:16
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
кипр
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АФИНЫ, 4 мар - РИА Новости. Правительство Кипра не намерено вмешиваться в ситуацию с выбором песни El Diablo ("Дьявол"), одобренной советом директоров Кипрской телерадиовещательной корпорации CyBC (RIK) для представления Кипра на конкурсе "Евровидение", заявил глава пресс-службы президента Виторас Пападопулос.Выбор песни, в которой есть строки "Я отдала свое сердце дьяволу, я люблю дьявола", вызвал критику части общества. На телевидение стали поступать звонки разгневанных граждан, требующих отозвать песню с конкурса, некоторые угрожали поджечь здание телевидения. Председатель совета директоров корпорации Андреас Франгос заявил, что RIK не намерена менять выбранную песню из-за критики и что смысл песни не так поняли, и она говорит о борьбе добра со злом. По его словам, не было и нет никакого намерения оскорбить чьи-либо религиозные чувства.Синод Кипрской православной церкви призвал правительство повлиять на телекорпорацию. В заявлении синода говорится, что церковь ежедневно получает множество отзывов, где люди выражают недовольство этой песней, а также тем, как она была выбрана. "Призываем правительство, которое назначает совет директоров RIK и которому он подотчетен, озаботиться отменой выбора конкретной песни и заменой ее другой, которая отражает наши историю, культуру, традиции и стремления", - заявила Кипрская православная церковь."Мы уважаем точку зрения Священного Синода или тех, кто не согласен с названием песни, которая будет представлять Кипр на "Евровидении" в этом году. В то же время правительство полностью уважает духовную и художественную свободу творчества, которая не может быть неверно истолкована или ограничена из-за названия песни, и не следует придавать ему ненужные размеры", - говорится в письменном заявлении Пападопулоса, опубликованном правительственным бюро печати и информации.Конкурс песни "Евровидение", отмененный в прошлом году из-за пандемии, пройдёт 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны.
https://ria.ru/20201125/sinod-1586262418.html
https://ria.ru/20210302/evrovidenie-1599559761.html
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новости - религия и мировоззрение, кипр

Власти Кипра не против исполнения песни "Дьявол" на "Евровидении"

11:16 04.03.2021
 
© Фото : страница Eurovision Song Contest в FacebookКонкурс "Евровидение-2019" в Израиле
Конкурс Евровидение-2019 в Израиле - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© Фото : страница Eurovision Song Contest в Facebook
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АФИНЫ, 4 мар - РИА Новости. Правительство Кипра не намерено вмешиваться в ситуацию с выбором песни El Diablo ("Дьявол"), одобренной советом директоров Кипрской телерадиовещательной корпорации CyBC (RIK) для представления Кипра на конкурсе "Евровидение", заявил глава пресс-службы президента Виторас Пападопулос.
Выбор песни, в которой есть строки "Я отдала свое сердце дьяволу, я люблю дьявола", вызвал критику части общества. На телевидение стали поступать звонки разгневанных граждан, требующих отозвать песню с конкурса, некоторые угрожали поджечь здание телевидения. Председатель совета директоров корпорации Андреас Франгос заявил, что RIK не намерена менять выбранную песню из-за критики и что смысл песни не так поняли, и она говорит о борьбе добра со злом. По его словам, не было и нет никакого намерения оскорбить чьи-либо религиозные чувства.
Синод Кипрской православной церкви призвал правительство повлиять на телекорпорацию. В заявлении синода говорится, что церковь ежедневно получает множество отзывов, где люди выражают недовольство этой песней, а также тем, как она была выбрана. "Призываем правительство, которое назначает совет директоров RIK и которому он подотчетен, озаботиться отменой выбора конкретной песни и заменой ее другой, которая отражает наши историю, культуру, традиции и стремления", - заявила Кипрская православная церковь.
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"Мы уважаем точку зрения Священного Синода или тех, кто не согласен с названием песни, которая будет представлять Кипр на "Евровидении" в этом году. В то же время правительство полностью уважает духовную и художественную свободу творчества, которая не может быть неверно истолкована или ограничена из-за названия песни, и не следует придавать ему ненужные размеры", - говорится в письменном заявлении Пападопулоса, опубликованном правительственным бюро печати и информации.
Конкурс песни "Евровидение", отмененный в прошлом году из-за пандемии, пройдёт 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны.
Скриншот видео Elena Tsagrinou El Diablo - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
2 марта, 12:09Культура
На Кипре разгорелся скандал из-за выбора песни "Дьявол" для "Евровидения"
 
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