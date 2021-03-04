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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20210304/eksport-1599902804.html
Доля Москвы в российском экспорте за пять лет выросла в 1,5 раза
Доля Москвы в российском экспорте за пять лет выросла в 1,5 раза
Доля Москвы в общем объеме несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) РФ за пять лет увеличилась в 1,5 раза и в 2020 году достигла 24,8%, сообщает... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T13:14
2021-03-04T13:14
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
александр прохоров
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Доля Москвы в общем объеме несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) РФ за пять лет увеличилась в 1,5 раза и в 2020 году достигла 24,8%, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Так, по оценкам специалистов центра "Моспром", в 2020 году объем экспорта в новые страны составил более 6 миллионов долларов. При этом, если в 2015 году основными импортерами столичной продукции были Казахстан, Беларусь, Китай, Индия и Египет (около трети всего ННЭ Москвы), то в 2020 году среди ключевых партнеров появились США, Германия и Турция. "По итогам 2020 года в списке товаров с высоким спросом на зарубежных рынках оказалась фармацевтическая продукция: объем экспорта составил 332,6 миллиона долларов, что почти в полтора раза больше, чем в 2015 году. Также среди востребованных товаров - парфюмерная, косметическая продукция, медицинские приборы и устройства, а также фильтровальное оборудование", - уточнил руководитель ДИПП Александр Прохоров. Среди продукции агропромышленного комплекса особым спросом на зарубежных рынках в прошлом году пользовались шоколадные изделия (объем экспорта 90 миллионов долларов), мучные кондитерские изделия (68 миллионов) и колбасные изделия (31 миллион долларов).
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александр прохоров

Доля Москвы в российском экспорте за пять лет выросла в 1,5 раза

13:14 04.03.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМосква-сити
Москва-сити - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Доля Москвы в общем объеме несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) РФ за пять лет увеличилась в 1,5 раза и в 2020 году достигла 24,8%, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Таких показателей удалось добиться благодаря развитию высокотехнологичных предприятий в столице, а также действующим мерам поддержки для компаний-экспортеров. Так, в 2020 году столичные товары экспортировали в 183 страны мира: это на 20 стран больше, чем в 2015 году. Среди новых рынков сбыта - Буркина-Фасо, Андорра, Каймановы острова, Коста-Рика, Ямайка, Барбадос, Багамские острова и Новая Каледония", - рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Так, по оценкам специалистов центра "Моспром", в 2020 году объем экспорта в новые страны составил более 6 миллионов долларов. При этом, если в 2015 году основными импортерами столичной продукции были Казахстан, Беларусь, Китай, Индия и Египет (около трети всего ННЭ Москвы), то в 2020 году среди ключевых партнеров появились США, Германия и Турция.
"По итогам 2020 года в списке товаров с высоким спросом на зарубежных рынках оказалась фармацевтическая продукция: объем экспорта составил 332,6 миллиона долларов, что почти в полтора раза больше, чем в 2015 году. Также среди востребованных товаров - парфюмерная, косметическая продукция, медицинские приборы и устройства, а также фильтровальное оборудование", - уточнил руководитель ДИПП Александр Прохоров.
Стенд Технополис Москва - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
12:53Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
В ОЭЗ Москвы открыли линию комплектующих для военно-космической техники
Среди продукции агропромышленного комплекса особым спросом на зарубежных рынках в прошлом году пользовались шоколадные изделия (объем экспорта 90 миллионов долларов), мучные кондитерские изделия (68 миллионов) и колбасные изделия (31 миллион долларов).
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыАлександр Прохоров
 
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