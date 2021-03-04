https://ria.ru/20210304/eksport-1599902804.html

Доля Москвы в российском экспорте за пять лет выросла в 1,5 раза

Доля Москвы в российском экспорте за пять лет выросла в 1,5 раза

Доля Москвы в общем объеме несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) РФ за пять лет увеличилась в 1,5 раза и в 2020 году достигла 24,8%, сообщает... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T13:14

2021-03-04T13:14

2021-03-04T13:14

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

александр прохоров

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Доля Москвы в общем объеме несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) РФ за пять лет увеличилась в 1,5 раза и в 2020 году достигла 24,8%, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Так, по оценкам специалистов центра "Моспром", в 2020 году объем экспорта в новые страны составил более 6 миллионов долларов. При этом, если в 2015 году основными импортерами столичной продукции были Казахстан, Беларусь, Китай, Индия и Египет (около трети всего ННЭ Москвы), то в 2020 году среди ключевых партнеров появились США, Германия и Турция. "По итогам 2020 года в списке товаров с высоким спросом на зарубежных рынках оказалась фармацевтическая продукция: объем экспорта составил 332,6 миллиона долларов, что почти в полтора раза больше, чем в 2015 году. Также среди востребованных товаров - парфюмерная, косметическая продукция, медицинские приборы и устройства, а также фильтровальное оборудование", - уточнил руководитель ДИПП Александр Прохоров. Среди продукции агропромышленного комплекса особым спросом на зарубежных рынках в прошлом году пользовались шоколадные изделия (объем экспорта 90 миллионов долларов), мучные кондитерские изделия (68 миллионов) и колбасные изделия (31 миллион долларов).

https://ria.ru/20210304/moskva-1599898028.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр прохоров