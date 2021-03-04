https://ria.ru/20210304/dtp-1599848550.html
Врачи рассказали о состоянии пострадавшей в ДТП на Камчатке
Врачи рассказали о состоянии пострадавшей в ДТП на Камчатке
Одна из пострадавших в аварии с участием двух автобусов на Камчатке находится в тяжёлом состоянии, остальные - в состоянии средней степени тяжести, сообщает... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T02:22
2021-03-04T02:22
2021-03-04T02:22
камчатский край
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 мар – РИА Новости. Одна из пострадавших в аварии с участием двух автобусов на Камчатке находится в тяжёлом состоянии, остальные - в состоянии средней степени тяжести, сообщает министерство здравоохранения региона.Ранее сообщалось, что в аварии с участием двух пассажирских автобусов на 54-м километре трассы Петропавловск-Камчатский – Мильково погибли два человека – водитель и пассажир автобуса, семь пострадавших были госпитализированы.По факту ДТП проверки проводят Следственный комитет и прокуратура.
https://ria.ru/20210303/dtp-1599792789.html
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камчатский край, происшествия