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Врачи рассказали о состоянии пострадавшей в ДТП на Камчатке
Врачи рассказали о состоянии пострадавшей в ДТП на Камчатке
Одна из пострадавших в аварии с участием двух автобусов на Камчатке находится в тяжёлом состоянии, остальные - в состоянии средней степени тяжести, сообщает... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T02:22
2021-03-04T02:22
камчатский край
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 мар – РИА Новости. Одна из пострадавших в аварии с участием двух автобусов на Камчатке находится в тяжёлом состоянии, остальные - в состоянии средней степени тяжести, сообщает министерство здравоохранения региона.Ранее сообщалось, что в аварии с участием двух пассажирских автобусов на 54-м километре трассы Петропавловск-Камчатский – Мильково погибли два человека – водитель и пассажир автобуса, семь пострадавших были госпитализированы.По факту ДТП проверки проводят Следственный комитет и прокуратура.
https://ria.ru/20210303/dtp-1599792789.html
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камчатский край, происшествия

Врачи рассказали о состоянии пострадавшей в ДТП на Камчатке

02:22 04.03.2021
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 мар – РИА Новости. Одна из пострадавших в аварии с участием двух автобусов на Камчатке находится в тяжёлом состоянии, остальные - в состоянии средней степени тяжести, сообщает министерство здравоохранения региона.
Ранее сообщалось, что в аварии с участием двух пассажирских автобусов на 54-м километре трассы Петропавловск-Камчатский – Мильково погибли два человека – водитель и пассажир автобуса, семь пострадавших были госпитализированы.
"Всего в аварии пострадали 12 человек, в том числе две девочки в возрасте 7 и 3,5 лет. Госпитализация детям не потребовалась, им назначено амбулаторное лечение. В больницу были доставлены семь взрослых пассажиров. Одна из госпитализированных – в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении минздрава.
По факту ДТП проверки проводят Следственный комитет и прокуратура.
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