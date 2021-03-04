Путин рассказал о дружбе с байкерами
16:40 04.03.2021 (обновлено: 17:52 04.03.2021)
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе" в Кремле
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с волонтерами акции "Мы вместе" рассказал, что дружит со многими представителями байкерского движения и поблагодарил их за патриотическое воспитание молодежи.
"По поводу байкеров – у нас все-таки байкерское движение особенное, оно у нас патриотическое. Я со многими из них дружу и хочу передать всему движению самые наилучшие пожелания и благодарность за все, что они делают по патриотическому воспитанию молодых людей. Это чрезвычайно важно", - сказал Путин.
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Президент в четверг провел встречу с волонтерами, участвующими в общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе".