Путин рассказал о дружбе с байкерами

"По поводу байкеров – у нас все-таки байкерское движение особенное, оно у нас патриотическое. Я со многими из них дружу и хочу передать всему движению самые наилучшие пожелания и благодарность за все, что они делают по патриотическому воспитанию молодых людей. Это чрезвычайно важно", - сказал Путин.