Пласидо Доминго приехал на гастроли в Санкт-Петербург
17:11 04.03.2021 (обновлено: 17:40 04.03.2021)
© Фото : Мариинский театр/Наталья РазинаПласидо Доминго в роли Симона Бокканегры
© Фото : Мариинский театр/Наталья Разина
МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Великий оперный певец Пласидо Доминго вновь выступит на сцене Мариинского театра 4 марта – он исполнит заглавную партию в опере Джузеппе Верди "Симон Бокканегра", сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
Давний друг "Мариинки" и Валерия Гергиева Пласидо Доминго неоднократно пел на этой прославленной сцене. В 1990-х он выступал здесь в теноровом амплуа: Отелло, Персифаль, Зигмунд.
Позже, когда певец перешел к баритоновым партиям, он выходил на эту сцену в образах Набукко, Макбета, старшего Жермона и Симона Бокканегры.
"Более 50 лет я пел теноровый репертуар и всегда говорил: когда я выйду в отставку как тенор, буду петь баритоновые партии – и в первую очередь Симона Бокканегру", - отметил Доминго.
Редко звучащий и незнакомый широкой публике "Симон Бокканегра" появился в афише Мариинского театра в 2016 году, когда в Петербург перенесли совместную постановку двух итальянских театров – Генуи и Венеции.
© Фото : Мариинский театр/Наталья РазинаПласидо Доминго в роли Симона Бокканегры
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Пласидо Доминго в роли Симона Бокканегры
© Фото : Мариинский театр/Наталья Разина
© Фото : Мариинский театр/Наталья РазинаПласидо Доминго в роли Симона Бокканегры
2 из 4
Пласидо Доминго в роли Симона Бокканегры
© Фото : Мариинский театр/Наталья Разина
© Фото : Мариинский театр/Наталья РазинаПласидо Доминго в роли Симона Бокканегры
3 из 4
Пласидо Доминго в роли Симона Бокканегры
© Фото : Мариинский театр/Наталья Разина
1 из 4
Пласидо Доминго в роли Симона Бокканегры
© Фото : Мариинский театр/Наталья Разина
2 из 4
Пласидо Доминго в роли Симона Бокканегры
© Фото : Мариинский театр/Наталья Разина
3 из 4
Пласидо Доминго в роли Симона Бокканегры
© Фото : Мариинский театр/Наталья Разина
Эта опера, переработанная автором в 1881 году – пример позднего творчества Верди. В ней нет разошедшихся на хиты эффектных арий, но есть тонкая работа композитора-драматурга. В оркестре "звучат" изумительной красоты морские пейзажи, в которых отражается характер главного героя, корсара, а затем дожа Генуи Симона Бокканегры.
Визуальной доминантой спектакля стало завораживающее Лигурийское море, выведенное на задник художником по свету и видео Паскуале Мари.
В главных партиях 4 марта выступят также Татьяна Сержан, Станислав Трофимов, Роман Бурденко и Глеб Перязев. За дирижерским пультом – маэстро Гергиев.
Балеты на спектакль "Симон Бокканегра" именные и продаются только на сайте и в кассах Мариинского театра.
В 2019-м против Доминго выдвинули коллективное обвинение в неоднократных сексуальных домогательствах. Женщины заявили, что в течение 30 лет Доминго вел себя неподобающе в гримерках, приставал и пытался поцеловать.
Певец ушел с поста гендиректора оперы Лос-Анджелеса, его концерты отменили Метрополитен-опера, площадки в Сан-Франциско, Филадельфии.
Маэстро продолжает гастролировать. Так осенью он впервые встал за дирижерский пульт симфонического оркестра Большого театра, представив оперу "Манон Леско" Пуччини.
Потом участвовал в гала-концерте "Большой и Пласидо Доминго: жизнь в опере", где также выступили Анна Нетребко, Ильдар Абдразаков, Юсиф Эйвазов, Михаэль Фолле, Петр Бечала.
21 января, 08:00КультураМузыкальное чудо: Пласидо Доминго — великий или ужасный?