https://ria.ru/20210304/domingo-1599882717.html

Пласидо Доминго приехал на гастроли в Санкт-Петербург

Пласидо Доминго приехал на гастроли в Санкт-Петербург

Великий оперный певец Пласидо Доминго вновь выступит на сцене Мариинского театра 4 марта – он исполнит заглавную партию в опере Джузеппе Верди "Симон... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T17:11

2021-03-04T17:11

2021-03-04T17:40

культура

театр

опера

новости культуры

джузеппе верди

пласидо доминго

мариинский театр

валерий гергиев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599882640_0:112:1280:832_1920x0_80_0_0_ebabaf71c86c86fc2e7db11d2a3d9f10.jpg

МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Великий оперный певец Пласидо Доминго вновь выступит на сцене Мариинского театра 4 марта – он исполнит заглавную партию в опере Джузеппе Верди "Симон Бокканегра", сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.Давний друг "Мариинки" и Валерия Гергиева Пласидо Доминго неоднократно пел на этой прославленной сцене. В 1990-х он выступал здесь в теноровом амплуа: Отелло, Персифаль, Зигмунд. Позже, когда певец перешел к баритоновым партиям, он выходил на эту сцену в образах Набукко, Макбета, старшего Жермона и Симона Бокканегры.Редко звучащий и незнакомый широкой публике "Симон Бокканегра" появился в афише Мариинского театра в 2016 году, когда в Петербург перенесли совместную постановку двух итальянских театров – Генуи и Венеции.Эта опера, переработанная автором в 1881 году – пример позднего творчества Верди. В ней нет разошедшихся на хиты эффектных арий, но есть тонкая работа композитора-драматурга. В оркестре "звучат" изумительной красоты морские пейзажи, в которых отражается характер главного героя, корсара, а затем дожа Генуи Симона Бокканегры.Визуальной доминантой спектакля стало завораживающее Лигурийское море, выведенное на задник художником по свету и видео Паскуале Мари.В главных партиях 4 марта выступят также Татьяна Сержан, Станислав Трофимов, Роман Бурденко и Глеб Перязев. За дирижерским пультом – маэстро Гергиев.Балеты на спектакль "Симон Бокканегра" именные и продаются только на сайте и в кассах Мариинского театра.В 2019-м против Доминго выдвинули коллективное обвинение в неоднократных сексуальных домогательствах. Женщины заявили, что в течение 30 лет Доминго вел себя неподобающе в гримерках, приставал и пытался поцеловать.Певец ушел с поста гендиректора оперы Лос-Анджелеса, его концерты отменили Метрополитен-опера, площадки в Сан-Франциско, Филадельфии. Маэстро продолжает гастролировать. Так осенью он впервые встал за дирижерский пульт симфонического оркестра Большого театра, представив оперу "Манон Леско" Пуччини.Потом участвовал в гала-концерте "Большой и Пласидо Доминго: жизнь в опере", где также выступили Анна Нетребко, Ильдар Абдразаков, Юсиф Эйвазов, Михаэль Фолле, Петр Бечала.

https://ria.ru/20210121/domingo-1593878293.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

театр, опера, новости культуры, джузеппе верди, пласидо доминго, мариинский театр, валерий гергиев