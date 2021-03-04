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https://ria.ru/20210304/domingo-1599882717.html
Пласидо Доминго приехал на гастроли в Санкт-Петербург
Пласидо Доминго приехал на гастроли в Санкт-Петербург
Великий оперный певец Пласидо Доминго вновь выступит на сцене Мариинского театра 4 марта – он исполнит заглавную партию в опере Джузеппе Верди "Симон... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T17:11
2021-03-04T17:40
культура
театр
опера
новости культуры
джузеппе верди
пласидо доминго
мариинский театр
валерий гергиев
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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Великий оперный певец Пласидо Доминго вновь выступит на сцене Мариинского театра 4 марта – он исполнит заглавную партию в опере Джузеппе Верди "Симон Бокканегра", сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.Давний друг "Мариинки" и Валерия Гергиева Пласидо Доминго неоднократно пел на этой прославленной сцене. В 1990-х он выступал здесь в теноровом амплуа: Отелло, Персифаль, Зигмунд. Позже, когда певец перешел к баритоновым партиям, он выходил на эту сцену в образах Набукко, Макбета, старшего Жермона и Симона Бокканегры.Редко звучащий и незнакомый широкой публике "Симон Бокканегра" появился в афише Мариинского театра в 2016 году, когда в Петербург перенесли совместную постановку двух итальянских театров – Генуи и Венеции.Эта опера, переработанная автором в 1881 году – пример позднего творчества Верди. В ней нет разошедшихся на хиты эффектных арий, но есть тонкая работа композитора-драматурга. В оркестре "звучат" изумительной красоты морские пейзажи, в которых отражается характер главного героя, корсара, а затем дожа Генуи Симона Бокканегры.Визуальной доминантой спектакля стало завораживающее Лигурийское море, выведенное на задник художником по свету и видео Паскуале Мари.В главных партиях 4 марта выступят также Татьяна Сержан, Станислав Трофимов, Роман Бурденко и Глеб Перязев. За дирижерским пультом – маэстро Гергиев.Балеты на спектакль "Симон Бокканегра" именные и продаются только на сайте и в кассах Мариинского театра.В 2019-м против Доминго выдвинули коллективное обвинение в неоднократных сексуальных домогательствах. Женщины заявили, что в течение 30 лет Доминго вел себя неподобающе в гримерках, приставал и пытался поцеловать.Певец ушел с поста гендиректора оперы Лос-Анджелеса, его концерты отменили Метрополитен-опера, площадки в Сан-Франциско, Филадельфии. Маэстро продолжает гастролировать. Так осенью он впервые встал за дирижерский пульт симфонического оркестра Большого театра, представив оперу "Манон Леско" Пуччини.Потом участвовал в гала-концерте "Большой и Пласидо Доминго: жизнь в опере", где также выступили Анна Нетребко, Ильдар Абдразаков, Юсиф Эйвазов, Михаэль Фолле, Петр Бечала.
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РИА Новости
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
театр, опера, новости культуры, джузеппе верди, пласидо доминго, мариинский театр, валерий гергиев

Пласидо Доминго приехал на гастроли в Санкт-Петербург

17:11 04.03.2021 (обновлено: 17:40 04.03.2021)
 
© Фото : Мариинский театр/Наталья РазинаПласидо Доминго в роли Симона Бокканегры
Пласидо Доминго в роли Симона Бокканегры - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© Фото : Мариинский театр/Наталья Разина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Великий оперный певец Пласидо Доминго вновь выступит на сцене Мариинского театра 4 марта – он исполнит заглавную партию в опере Джузеппе Верди "Симон Бокканегра", сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
Давний друг "Мариинки" и Валерия Гергиева Пласидо Доминго неоднократно пел на этой прославленной сцене. В 1990-х он выступал здесь в теноровом амплуа: Отелло, Персифаль, Зигмунд.
Позже, когда певец перешел к баритоновым партиям, он выходил на эту сцену в образах Набукко, Макбета, старшего Жермона и Симона Бокканегры.
"Более 50 лет я пел теноровый репертуар и всегда говорил: когда я выйду в отставку как тенор, буду петь баритоновые партии – и в первую очередь Симона Бокканегру", - отметил Доминго.
Редко звучащий и незнакомый широкой публике "Симон Бокканегра" появился в афише Мариинского театра в 2016 году, когда в Петербург перенесли совместную постановку двух итальянских театров – Генуи и Венеции.
© Фото : Мариинский театр/Наталья РазинаПласидо Доминго в роли Симона Бокканегры
Пласидо Доминго в роли Симона Бокканегры
1 из 4
Пласидо Доминго в роли Симона Бокканегры
© Фото : Мариинский театр/Наталья Разина
© Фото : Мариинский театр/Наталья РазинаПласидо Доминго в роли Симона Бокканегры
Пласидо Доминго в роли Симона Бокканегры
2 из 4
Пласидо Доминго в роли Симона Бокканегры
© Фото : Мариинский театр/Наталья Разина
© Фото : Мариинский театр/Наталья РазинаПласидо Доминго в роли Симона Бокканегры
Пласидо Доминго в роли Симона Бокканегры
3 из 4
Пласидо Доминго в роли Симона Бокканегры
© Фото : Мариинский театр/Наталья Разина
© Фото : Мариинский театрСцена из спектакля "Симон Бокканегра"
Сцена из спектакля Симон Бокканегра
4 из 4
Сцена из спектакля "Симон Бокканегра"
© Фото : Мариинский театр
1 из 4
Пласидо Доминго в роли Симона Бокканегры
© Фото : Мариинский театр/Наталья Разина
2 из 4
Пласидо Доминго в роли Симона Бокканегры
© Фото : Мариинский театр/Наталья Разина
3 из 4
Пласидо Доминго в роли Симона Бокканегры
© Фото : Мариинский театр/Наталья Разина
4 из 4
Сцена из спектакля "Симон Бокканегра"
© Фото : Мариинский театр
Эта опера, переработанная автором в 1881 году – пример позднего творчества Верди. В ней нет разошедшихся на хиты эффектных арий, но есть тонкая работа композитора-драматурга. В оркестре "звучат" изумительной красоты морские пейзажи, в которых отражается характер главного героя, корсара, а затем дожа Генуи Симона Бокканегры.
Визуальной доминантой спектакля стало завораживающее Лигурийское море, выведенное на задник художником по свету и видео Паскуале Мари.
В главных партиях 4 марта выступят также Татьяна Сержан, Станислав Трофимов, Роман Бурденко и Глеб Перязев. За дирижерским пультом – маэстро Гергиев.
Балеты на спектакль "Симон Бокканегра" именные и продаются только на сайте и в кассах Мариинского театра.
В 2019-м против Доминго выдвинули коллективное обвинение в неоднократных сексуальных домогательствах. Женщины заявили, что в течение 30 лет Доминго вел себя неподобающе в гримерках, приставал и пытался поцеловать.
Певец ушел с поста гендиректора оперы Лос-Анджелеса, его концерты отменили Метрополитен-опера, площадки в Сан-Франциско, Филадельфии.
Маэстро продолжает гастролировать. Так осенью он впервые встал за дирижерский пульт симфонического оркестра Большого театра, представив оперу "Манон Леско" Пуччини.
Потом участвовал в гала-концерте "Большой и Пласидо Доминго: жизнь в опере", где также выступили Анна Нетребко, Ильдар Абдразаков, Юсиф Эйвазов, Михаэль Фолле, Петр Бечала.
Пласидо Доминго на церемонии открытия Венского оперного бала - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
21 января, 08:00Культура
Музыкальное чудо: Пласидо Доминго — великий или ужасный?
 
КультураТеатрОпераНовости культурыДжузеппе ВердиПласидо ДомингоМариинский театрВалерий Гергиев
 
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