https://ria.ru/20210304/dispanserizatsiya-1599910836.html

Минздрав разработал проект о диспансеризации

Минздрав разработал проект о диспансеризации

Министерство здравоохранения России разработало проект, по которому граждане с 18 до 39 лет должны проходить диспансеризацию раз в три года, соответствующий... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T13:53

2021-03-04T13:53

2021-03-04T13:53

россия

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Министерство здравоохранения России разработало проект, по которому граждане с 18 до 39 лет должны проходить диспансеризацию раз в три года, соответствующий проект приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов."Диспансеризация проводится: один раз в три года в возрасте от 18 до 39 лет включительно", - говорится в документе, в котором указаны порядок проведения профилактического медосмотра и диспансеризации.Также проект приказа постановляет, что люди в возрасте 40 лет и старше должны проходить диспансеризацию ежегодно. Это относится и к отдельным категориям граждан, включая инвалидов Великой отечественной войны (ВОВ), участников ВОВ, ставших инвалидами из-за заболевания, трудового увечья или других причин, лиц, награжденных знаками "Жителю блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя", признанных инвалидами.Это касается и бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто времен Второй мировой войны, признанных инвалидами, а также работающих граждан, "не достигших возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и работающих граждан, являющихся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет".Помимо этого, проект постановляет, что профилактический медосмотр может проводиться ежегодно в рамках диспансеризации и диспансерного наблюдения (при проведении первого в текущем году осмотра). Также граждане могут проходить его самостоятельно.

https://ria.ru/20210210/insult-1596873795.html

https://ria.ru/20210303/obmorok-1599814137.html

россия

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россия, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)