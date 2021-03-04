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Минздрав разработал проект о диспансеризации
Минздрав разработал проект о диспансеризации
Министерство здравоохранения России разработало проект, по которому граждане с 18 до 39 лет должны проходить диспансеризацию раз в три года, соответствующий... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T13:53
2021-03-04T13:53
россия
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Министерство здравоохранения России разработало проект, по которому граждане с 18 до 39 лет должны проходить диспансеризацию раз в три года, соответствующий проект приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов."Диспансеризация проводится: один раз в три года в возрасте от 18 до 39 лет включительно", - говорится в документе, в котором указаны порядок проведения профилактического медосмотра и диспансеризации.Также проект приказа постановляет, что люди в возрасте 40 лет и старше должны проходить диспансеризацию ежегодно. Это относится и к отдельным категориям граждан, включая инвалидов Великой отечественной войны (ВОВ), участников ВОВ, ставших инвалидами из-за заболевания, трудового увечья или других причин, лиц, награжденных знаками "Жителю блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя", признанных инвалидами.Это касается и бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто времен Второй мировой войны, признанных инвалидами, а также работающих граждан, "не достигших возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и работающих граждан, являющихся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет".Помимо этого, проект постановляет, что профилактический медосмотр может проводиться ежегодно в рамках диспансеризации и диспансерного наблюдения (при проведении первого в текущем году осмотра). Также граждане могут проходить его самостоятельно.
https://ria.ru/20210210/insult-1596873795.html
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россия, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

Минздрав разработал проект о диспансеризации

13:53 04.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкЖители села Литковка Омской области во время медицинского обследования у выездной бригады врачей Омского Клинического медико-хирургического центра
Жители села Литковка Омской области во время медицинского обследования у выездной бригады врачей Омского Клинического медико-хирургического центра - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Министерство здравоохранения России разработало проект, по которому граждане с 18 до 39 лет должны проходить диспансеризацию раз в три года, соответствующий проект приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Диспансеризация проводится: один раз в три года в возрасте от 18 до 39 лет включительно", - говорится в документе, в котором указаны порядок проведения профилактического медосмотра и диспансеризации.
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Также проект приказа постановляет, что люди в возрасте 40 лет и старше должны проходить диспансеризацию ежегодно. Это относится и к отдельным категориям граждан, включая инвалидов Великой отечественной войны (ВОВ), участников ВОВ, ставших инвалидами из-за заболевания, трудового увечья или других причин, лиц, награжденных знаками "Жителю блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя", признанных инвалидами.
Это касается и бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто времен Второй мировой войны, признанных инвалидами, а также работающих граждан, "не достигших возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и работающих граждан, являющихся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет".
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Помимо этого, проект постановляет, что профилактический медосмотр может проводиться ежегодно в рамках диспансеризации и диспансерного наблюдения (при проведении первого в текущем году осмотра). Также граждане могут проходить его самостоятельно.
 
РоссияЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
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