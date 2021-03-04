https://ria.ru/20210304/deputat-1599983839.html
Украинского депутата наказали за попытку заговорить на русском языке
Украинского депутата наказали за попытку заговорить на русском языке
Депутата Харьковского областного совета от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" Александра Дорошенко исключили из фракции за то, что он выступал на РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T19:06
2021-03-04T19:06
2021-03-04T23:25
европейская солидарность
украина
происшествия
в мире
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Депутата Харьковского областного совета от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" Александра Дорошенко исключили из фракции за то, что он выступал на русском языке во время сессии."Действия <…> Дорошенко противоречат идеологическим принципам партии и нарушают ключевые для нас принципы", — сообщается на странице Facebook харьковского отделения партии.Как отмечается, ситуация с Дорошенко была срочно рассмотрена на заседании партии. По итогам встречи из-за отсутствия аргументированных объяснений поступка и несогласия между Дорошенко и партией было принято решение исключить депутата из фракции. Закон "Об обеспечении украинского языка как государственного" был принят в апреле 2019 года. В рамках этого закона на Украине появилась специальная "языковая комиссия", а также ввели должность уполномоченного по защите языка, которую сейчас занимает Тарас Креминь. Документ предусматривает штрафы чиновникам за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи до 6,8 тысячи гривен (13 тысяч и 18 тысяч рублей соответственно). С 16 января на Украине действует норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания.
https://ria.ru/20210303/yazyk-1599687378.html
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европейская солидарность, украина, происшествия, в мире