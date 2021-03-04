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Против жителя Калининградской области завели дело о подготовке теракта
Против жителя Калининградской области завели дело о подготовке теракта
Уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности возбуждено в отношении жителя Калининградской области, подозреваемого в подготовке теракта... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T17:24
2021-03-04T17:51
безопасность
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
калининградская область
происшествия
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КАЛИНИНГРАД, 4 мар - РИА Новости. Уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности возбуждено в отношении жителя Калининградской области, подозреваемого в подготовке теракта на объекте энергетики в регионе, сообщили РИА Новости в региональном управлении УФСБ России.Ранее ФСБ РФ сообщила, что на объекте энергетики Калининградской области задержали россиянина за подготовку теракта, мотивом выступала "ненависть к действующей власти". Дома у фигуранта нашли самодельную бомбу, инструкции по ее изготовлению и компоненты для синтезирования взрывчатки. Там же изъяты "материалы оскорбительного содержания в отношении российских органов исполнительной и законодательной власти"."Уголовное дело в отношении подозреваемого возбуждено по части 1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), в настоящее время решается вопрос о мере пресечения", - сказал собеседник агентства, отметив, что теракт подозреваемый готовил на подстанции "Северная" в Гурьевском районе области.
https://ria.ru/20210304/terakty-1599881015.html
калининградская область
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Кадры задержания террориста, готовившего взрыв в Калининградской области
Сотрудники ФСБ задержали гражданина России, готовившего теракт на объекте энергетики в Калининградской области. По месту его жительства обнаружены самодельное взрывное устройство, инструкции по его изготовлению и компоненты для синтезирования взрывчатых веществ, а также материалы оскорбительного содержания в отношении российских органов исполнительной и законодательной власти.
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безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), калининградская область, происшествия

Против жителя Калининградской области завели дело о подготовке теракта

17:24 04.03.2021 (обновлено: 17:51 04.03.2021)
 
© ФСБ РФОперация ФСБ в Калининградской области. Кадр видео
Операция ФСБ в Калининградской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© ФСБ РФ
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КАЛИНИНГРАД, 4 мар - РИА Новости. Уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности возбуждено в отношении жителя Калининградской области, подозреваемого в подготовке теракта на объекте энергетики в регионе, сообщили РИА Новости в региональном управлении УФСБ России.
Ранее ФСБ РФ сообщила, что на объекте энергетики Калининградской области задержали россиянина за подготовку теракта, мотивом выступала "ненависть к действующей власти". Дома у фигуранта нашли самодельную бомбу, инструкции по ее изготовлению и компоненты для синтезирования взрывчатки. Там же изъяты "материалы оскорбительного содержания в отношении российских органов исполнительной и законодательной власти".
"Уголовное дело в отношении подозреваемого возбуждено по части 1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), в настоящее время решается вопрос о мере пресечения", - сказал собеседник агентства, отметив, что теракт подозреваемый готовил на подстанции "Северная" в Гурьевском районе области.
Спецоперация ФСБ - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
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БезопасностьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Калининградская областьПроисшествия
 
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