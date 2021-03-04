https://ria.ru/20210304/delo-1599959155.html

Против жителя Калининградской области завели дело о подготовке теракта

Против жителя Калининградской области завели дело о подготовке теракта

Уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности возбуждено в отношении жителя Калининградской области, подозреваемого в подготовке теракта... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T17:24

2021-03-04T17:24

2021-03-04T17:51

безопасность

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

калининградская область

происшествия

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КАЛИНИНГРАД, 4 мар - РИА Новости. Уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности возбуждено в отношении жителя Калининградской области, подозреваемого в подготовке теракта на объекте энергетики в регионе, сообщили РИА Новости в региональном управлении УФСБ России.Ранее ФСБ РФ сообщила, что на объекте энергетики Калининградской области задержали россиянина за подготовку теракта, мотивом выступала "ненависть к действующей власти". Дома у фигуранта нашли самодельную бомбу, инструкции по ее изготовлению и компоненты для синтезирования взрывчатки. Там же изъяты "материалы оскорбительного содержания в отношении российских органов исполнительной и законодательной власти"."Уголовное дело в отношении подозреваемого возбуждено по части 1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), в настоящее время решается вопрос о мере пресечения", - сказал собеседник агентства, отметив, что теракт подозреваемый готовил на подстанции "Северная" в Гурьевском районе области.

https://ria.ru/20210304/terakty-1599881015.html

калининградская область

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2021

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Кадры задержания террориста, готовившего взрыв в Калининградской области Сотрудники ФСБ задержали гражданина России, готовившего теракт на объекте энергетики в Калининградской области. По месту его жительства обнаружены самодельное взрывное устройство, инструкции по его изготовлению и компоненты для синтезирования взрывчатых веществ, а также материалы оскорбительного содержания в отношении российских органов исполнительной и законодательной власти. 2021-03-04T17:24 true PT0M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), калининградская область, происшествия