https://ria.ru/20210304/delfinarii-1599943433.html

В Госдуму внесли проект о запрете вылова животных для дельфинариев

В Госдуму внесли проект о запрете вылова животных для дельфинариев

Депутат от "Единой России" Светлана Бессараб внесла в Госдуму законопроект, запрещающий вылов морских млекопитающих в культурно-просветительских и... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T16:19

2021-03-04T16:19

2021-03-04T16:19

светлана бессараб

госдума рф

единая россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571155521_0:0:3126:1758_1920x0_80_0_0_09053d2e950c39f3d5bc7e9826ba6989.jpg

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Депутат от "Единой России" Светлана Бессараб внесла в Госдуму законопроект, запрещающий вылов морских млекопитающих в культурно-просветительских и развлекательно-зрелищных целях, следует из базы данных нижней палаты парламента.Документ вводит запрет на добычу (вылов) морских млекопитающих для их использования в культурно-просветительских целях, а также в целях организации зрелищно-развлекательных мероприятий в зоопарках, океанариумах, музеях, цирках и других организациях культуры. При этом остается возможность их вылова исключительно в учебных целях, отмечает депутат.Она обращает внимание, что находящиеся в открытом доступе в СМИ и интернете материалы свидетельствуют о многочисленных нарушениях содержания млекопитающих в дельфинариях. "Кроме того, потребность дельфинариев в млекопитающих способствует браконьерству, что также подтверждается открытыми данными", - отмечает депутат.Согласно пояснительной записке, по состоянию на 2021 год стационарные и передвижные дельфинарии запрещены на территории 17 государств – членов Евросоюза, а именно, в Австрии, Бельгии, Венгрии, Греции, Великобритании, Ирландии, Кипре, Латвии, Люксембурге, Польше, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Эстонии. В Израиле запрещен импорт дельфинов в развлекательных целях, в Швейцарии с 2012 года запрещен импорт живых китообразных.Использование дельфинов в развлекательных целях также запрещено в Австралии, Антильских островах, Аргентине, Бразилии, Гаити, Гватемале, Гавайских островах, Индии, Канаде, Колумбии, Коста-Рике, Мальдивские острова, Мексике, Никарагуа, Пуэрто-Рико, Украине, Чили, а также в штате Южная Каролина в США. Аналогичные меры рассматривают и другие штаты Америки.

https://ria.ru/20181212/1547870843.html

https://ria.ru/20210126/delfin-1594681269.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана бессараб, госдума рф, единая россия, общество