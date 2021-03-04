Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210304/delfinarii-1599943433.html
В Госдуму внесли проект о запрете вылова животных для дельфинариев
В Госдуму внесли проект о запрете вылова животных для дельфинариев
Депутат от "Единой России" Светлана Бессараб внесла в Госдуму законопроект, запрещающий вылов морских млекопитающих в культурно-просветительских и... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T16:19
2021-03-04T16:19
светлана бессараб
госдума рф
единая россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571155521_0:0:3126:1758_1920x0_80_0_0_09053d2e950c39f3d5bc7e9826ba6989.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Депутат от "Единой России" Светлана Бессараб внесла в Госдуму законопроект, запрещающий вылов морских млекопитающих в культурно-просветительских и развлекательно-зрелищных целях, следует из базы данных нижней палаты парламента.Документ вводит запрет на добычу (вылов) морских млекопитающих для их использования в культурно-просветительских целях, а также в целях организации зрелищно-развлекательных мероприятий в зоопарках, океанариумах, музеях, цирках и других организациях культуры. При этом остается возможность их вылова исключительно в учебных целях, отмечает депутат.Она обращает внимание, что находящиеся в открытом доступе в СМИ и интернете материалы свидетельствуют о многочисленных нарушениях содержания млекопитающих в дельфинариях. "Кроме того, потребность дельфинариев в млекопитающих способствует браконьерству, что также подтверждается открытыми данными", - отмечает депутат.Согласно пояснительной записке, по состоянию на 2021 год стационарные и передвижные дельфинарии запрещены на территории 17 государств – членов Евросоюза, а именно, в Австрии, Бельгии, Венгрии, Греции, Великобритании, Ирландии, Кипре, Латвии, Люксембурге, Польше, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Эстонии. В Израиле запрещен импорт дельфинов в развлекательных целях, в Швейцарии с 2012 года запрещен импорт живых китообразных.Использование дельфинов в развлекательных целях также запрещено в Австралии, Антильских островах, Аргентине, Бразилии, Гаити, Гватемале, Гавайских островах, Индии, Канаде, Колумбии, Коста-Рике, Мальдивские острова, Мексике, Никарагуа, Пуэрто-Рико, Украине, Чили, а также в штате Южная Каролина в США. Аналогичные меры рассматривают и другие штаты Америки.
https://ria.ru/20181212/1547870843.html
https://ria.ru/20210126/delfin-1594681269.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571155521_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_f731e04b708dbcf86255e27d909a9253.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана бессараб, госдума рф, единая россия, общество

В Госдуму внесли проект о запрете вылова животных для дельфинариев

16:19 04.03.2021
 
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкДрессировка черноморских дельфинов в Сочинском дельфинарии в парке "Ривьера"
Дрессировка черноморских дельфинов в Сочинском дельфинарии в парке Ривьера - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Депутат от "Единой России" Светлана Бессараб внесла в Госдуму законопроект, запрещающий вылов морских млекопитающих в культурно-просветительских и развлекательно-зрелищных целях, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Документ вводит запрет на добычу (вылов) морских млекопитающих для их использования в культурно-просветительских целях, а также в целях организации зрелищно-развлекательных мероприятий в зоопарках, океанариумах, музеях, цирках и других организациях культуры. При этом остается возможность их вылова исключительно в учебных целях, отмечает депутат.

"Запрет добычи (вылова) в культурно-просветительских целях, а также в целях организации зрелищно-развлекательных мероприятий приведет к отсутствию возможности пополнения дельфинариев, морских цирков, и т.д. животными и, как следствие, к закрытию либо поиску новых направлений деятельности с течением времени", - поясняет Бессараб.

Она обращает внимание, что находящиеся в открытом доступе в СМИ и интернете материалы свидетельствуют о многочисленных нарушениях содержания млекопитающих в дельфинариях. "Кроме того, потребность дельфинариев в млекопитающих способствует браконьерству, что также подтверждается открытыми данными", - отмечает депутат.
Хищники в цирке - РИА Новости, 1920, 12.12.2018
12 декабря 2018, 15:27
В Госдуме поддержали предложение запретить передвижные цирки и зоопарки
Согласно пояснительной записке, по состоянию на 2021 год стационарные и передвижные дельфинарии запрещены на территории 17 государств – членов Евросоюза, а именно, в Австрии, Бельгии, Венгрии, Греции, Великобритании, Ирландии, Кипре, Латвии, Люксембурге, Польше, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Эстонии. В Израиле запрещен импорт дельфинов в развлекательных целях, в Швейцарии с 2012 года запрещен импорт живых китообразных.
Использование дельфинов в развлекательных целях также запрещено в Австралии, Антильских островах, Аргентине, Бразилии, Гаити, Гватемале, Гавайских островах, Индии, Канаде, Колумбии, Коста-Рике, Мальдивские острова, Мексике, Никарагуа, Пуэрто-Рико, Украине, Чили, а также в штате Южная Каролина в США. Аналогичные меры рассматривают и другие штаты Америки.
Дельфин Фунги - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
26 января, 18:18
Ирландский политик заявил о пропаже знаменитого дельфина "из-за Путина"
 
Светлана БессарабГосдума РФЕдиная РоссияОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:04Эксперты рассказали, как не устать от длительной поездки на автомобиле
04:24Мэр аргентинского города рассказал, почему прививался с портретом Путина
04:11Лор рассказал, как правильно лечить насморк
03:58Названы самые популярные российские писательницы
03:49Эвакуированным жителям Новой Зеландии разрешили вернуться домой
03:44Онищенко назвал коронавирус "довольно консервативным"
03:35Коренные народы Эквадора ведут переговоры о поставках "Спутник V"
03:28Роспотребнадзор напомнил, как правильно выбирать продукты к Масленице
03:26Метеозависимым людям дали простой совет в период "барической пилы"
03:15Исследование показало, какие необычные вакансии интересуют россиянок
03:09В ВПК рассказали о пользе новой брони для российских боевых машин
02:41Американские медики выявили кожный побочный эффект у вакцины Moderna
02:23Киностудия "Союзмультфильм" создает собственный телеканал
02:22Климкин испугался, что Закарпатье станет "вторым Крымом"
02:16Консультант рассказал, как накопить денег на достойную пенсию в России
02:16Аналитик спрогнозировал начало роста ставок по вкладам
02:13Bloomberg сообщил об "экстремальном шаге" в новых санкциях против России
01:46Депутат Рады Кива призвал украинцев готовиться к голоду
01:39В районе Тонги зафиксировали первое цунами после сильного землетрясения
01:21В Татарстане женщина убила сына и покончила с собой
Лента новостейМолния