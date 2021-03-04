https://ria.ru/20210304/chudovische-1599850935.html

Женщина нашла на берегу морское "чудовище без лица"

Женщина нашла на берегу морское "чудовище без лица"

На побережье в Уэльсе обнаружили останки семиметрового морского "чудовища без лица", об этом сообщает The Sun. РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T04:09

2021-03-04T04:09

2021-03-04T04:09

уэльс

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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. На побережье в Уэльсе обнаружили останки семиметрового морского "чудовища без лица", об этом сообщает The Sun.Находку сделала местная жительница у побережья деревни Брод-Хейвен в графстве Пембрукшир. Из-за того, что останки сильно разложились, эксперты не смогли точно установить, кому они принадлежали. Как рассказал Мэтью Уэстфилд, координатор Программы изучения выбросов (останков. – прим. ред.) китообразных в Уэльсе, определить наверняка, кому принадлежат останки, очень трудно из-за сильного разложения. "Существо погибло в море и провело там некоторое время, прежде чем его выбросило на берег", - отметил исследователь. При этом у останков существа отсутствовали конечности и голова, что также осложнило его идентификацию и мешает установить даже его изначальный размер."Первоначально мы думали, что это будет кит, но, когда мы добрались до места и изучили останки, стало ясно, что это определенно не так", - указал Уэстфилд. По его мнению, останки могли принадлежать так называемой гигантской акуле, однако стопроцентной уверенности в этом нет, так как есть и другие похожие виды. Образцы были отправлены для более детального исследования в Музей естественной истории и Лондонский зоопарк.

https://ria.ru/20210112/monstr-1592657359.html

https://ria.ru/20180923/1529096775.html

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уэльс, великобритания, в мире