https://ria.ru/20210304/chudovische-1599850935.html
Женщина нашла на берегу морское "чудовище без лица"
Женщина нашла на берегу морское "чудовище без лица"
На побережье в Уэльсе обнаружили останки семиметрового морского "чудовища без лица", об этом сообщает The Sun. РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T04:09
2021-03-04T04:09
2021-03-04T04:09
уэльс
великобритания
в мире
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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. На побережье в Уэльсе обнаружили останки семиметрового морского "чудовища без лица", об этом сообщает The Sun.Находку сделала местная жительница у побережья деревни Брод-Хейвен в графстве Пембрукшир. Из-за того, что останки сильно разложились, эксперты не смогли точно установить, кому они принадлежали. Как рассказал Мэтью Уэстфилд, координатор Программы изучения выбросов (останков. – прим. ред.) китообразных в Уэльсе, определить наверняка, кому принадлежат останки, очень трудно из-за сильного разложения. "Существо погибло в море и провело там некоторое время, прежде чем его выбросило на берег", - отметил исследователь. При этом у останков существа отсутствовали конечности и голова, что также осложнило его идентификацию и мешает установить даже его изначальный размер."Первоначально мы думали, что это будет кит, но, когда мы добрались до места и изучили останки, стало ясно, что это определенно не так", - указал Уэстфилд. По его мнению, останки могли принадлежать так называемой гигантской акуле, однако стопроцентной уверенности в этом нет, так как есть и другие похожие виды. Образцы были отправлены для более детального исследования в Музей естественной истории и Лондонский зоопарк.
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уэльс, великобритания, в мире
МОСКВА, 4 мар – РИА Новости.
На побережье в Уэльсе
обнаружили останки семиметрового морского "чудовища без лица", об этом сообщает The Sun
.
Находку сделала местная жительница у побережья деревни Брод-Хейвен в графстве Пембрукшир. Из-за того, что останки сильно разложились, эксперты не смогли точно установить, кому они принадлежали.
Как рассказал Мэтью Уэстфилд, координатор Программы изучения выбросов (останков. – прим. ред.) китообразных в Уэльсе, определить наверняка, кому принадлежат останки, очень трудно из-за сильного разложения.
"Существо погибло в море и провело там некоторое время, прежде чем его выбросило на берег", - отметил исследователь. При этом у останков существа отсутствовали конечности и голова, что также осложнило его идентификацию и мешает установить даже его изначальный размер.
"Первоначально мы думали, что это будет кит, но, когда мы добрались до места и изучили останки, стало ясно, что это определенно не так", - указал Уэстфилд. По его мнению, останки могли принадлежать так называемой гигантской акуле, однако стопроцентной уверенности в этом нет, так как есть и другие похожие виды.
Образцы были отправлены для более детального исследования в Музей естественной истории и Лондонский зоопарк.