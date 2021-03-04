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Суд отложил предварительное заседание по делу бизнесмена Быкова
Суд отложил предварительное заседание по делу бизнесмена Быкова
Свердловский районный суд Красноярска отложил на 17 марта предварительные слушания по делу об организации двойного убийства в 1994 году, где обвиняемым проходит РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T09:09
2021-03-04T09:33
красноярский алюминиевый завод
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
москва
красноярский край
свердловский район
анатолий быков
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 4 мар - РИА Новости. Свердловский районный суд Красноярска отложил на 17 марта предварительные слушания по делу об организации двойного убийства в 1994 году, где обвиняемым проходит бизнесмен и политик Анатолий Быков, сообщили журналистам в Красноярском краевом суде.В четверг суд начал предварительное слушание. Защитой Быкова было заявлено ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных."По Быкову сегодня предварительное заседание отложено на 17 марта на 14.00. Идут предварительные слушания. Рассматриваются ходатайства. В том числе и ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных. Быков сегодня подтвердил свое желание на рассмотрение дела судом присяжных", - сказала представитель краевого суда.По данным прокуратуры региона, в отношении Анатолия Быкова судом был рассмотрен ряд ходатайств стороны защиты."Судебное заседание отложено на 17 марта по инициативе прокурора для подготовки заключения на ходатайство защиты о допущенных нарушениях в ходе следствия", - сообщили журналистам в прокуратуре.По версии следствия, в первой половине 1994 года между Быковым и одним из членов возглавляемой им преступной группы произошел конфликт в связи с несправедливым, по мнению последнего, распределением доходов.Впоследствии кто-то взорвал машину Быкова, и тот расценил это как покушение со стороны бандита, с которым он поссорился из-за денег. В связи с этим Быков, по данным следствия, решил убить этого человека и его близкого друга, причастного, по его мнению, к случившемуся.Некоторое время исполнители следили за жертвами и 24 июля 1994 года застрелили обоих, когда те ехали на автомобиле по Свердловскому району Красноярска. Другие причастные к этому убийству, как отмечает Генпрокуратура, уже получили сроки.Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, активно занимался политикой, избирался депутатом законодательного собрания Красноярского края. Он был задержан в октябре 2000 года и находился за решеткой до июня 2002 года. Мещанский районный суд Москвы признал Быкова виновным в организации покушения на убийство, незаконном приобретении и владении оружием и приговорил к 6,5 годам условно.Бизнесмена с криминальным прошлым 7 мая 2020 года задержали по подозрению в организации в 1994 году убийства двух членов его преступной группы. В конце мая Красноярский краевой суд отклонил апелляционную жалобу адвоката Быкова на решение Свердловского районного суда Красноярска об аресте бизнесмена до 4 июля. В конце июня Железнодорожный суд Красноярска продлил арест бизнесмена до 3 октября. СК РФ сообщил, что Быкову предъявлено обвинение в руководстве преступным сообществом.
https://ria.ru/20210121/rassledovanie-1593981208.html
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красноярский алюминиевый завод, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, москва, красноярский край, свердловский район, анатолий быков, происшествия

Суд отложил предварительное заседание по делу бизнесмена Быкова

09:09 04.03.2021 (обновлено: 09:33 04.03.2021)
 
© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкБизнесмен Анатолий Быков
Бизнесмен Анатолий Быков - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / СК РФ
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КРАСНОЯРСК, 4 мар - РИА Новости. Свердловский районный суд Красноярска отложил на 17 марта предварительные слушания по делу об организации двойного убийства в 1994 году, где обвиняемым проходит бизнесмен и политик Анатолий Быков, сообщили журналистам в Красноярском краевом суде.
В четверг суд начал предварительное слушание. Защитой Быкова было заявлено ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных.
"По Быкову сегодня предварительное заседание отложено на 17 марта на 14.00. Идут предварительные слушания. Рассматриваются ходатайства. В том числе и ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных. Быков сегодня подтвердил свое желание на рассмотрение дела судом присяжных", - сказала представитель краевого суда.
По данным прокуратуры региона, в отношении Анатолия Быкова судом был рассмотрен ряд ходатайств стороны защиты.
Бизнесмен Анатолий Быков, подозреваемый в организации двойного убийства в 1994 году, во время предъявления обвинения - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
21 января, 12:24
В Красноярске завершили расследование дела бизнесмена Быкова
"Судебное заседание отложено на 17 марта по инициативе прокурора для подготовки заключения на ходатайство защиты о допущенных нарушениях в ходе следствия", - сообщили журналистам в прокуратуре.
По версии следствия, в первой половине 1994 года между Быковым и одним из членов возглавляемой им преступной группы произошел конфликт в связи с несправедливым, по мнению последнего, распределением доходов.
Впоследствии кто-то взорвал машину Быкова, и тот расценил это как покушение со стороны бандита, с которым он поссорился из-за денег. В связи с этим Быков, по данным следствия, решил убить этого человека и его близкого друга, причастного, по его мнению, к случившемуся.
Некоторое время исполнители следили за жертвами и 24 июля 1994 года застрелили обоих, когда те ехали на автомобиле по Свердловскому району Красноярска. Другие причастные к этому убийству, как отмечает Генпрокуратура, уже получили сроки.
Бизнесмен Анатолий Быков, подозреваемый в организации двойного убийства в 1994 году, во время избрания меры пресечения в Красноярске. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
25 февраля, 11:44
Суд отменил домашний арест бизнесмена Быкова
Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, активно занимался политикой, избирался депутатом законодательного собрания Красноярского края. Он был задержан в октябре 2000 года и находился за решеткой до июня 2002 года. Мещанский районный суд Москвы признал Быкова виновным в организации покушения на убийство, незаконном приобретении и владении оружием и приговорил к 6,5 годам условно.
Бизнесмена с криминальным прошлым 7 мая 2020 года задержали по подозрению в организации в 1994 году убийства двух членов его преступной группы. В конце мая Красноярский краевой суд отклонил апелляционную жалобу адвоката Быкова на решение Свердловского районного суда Красноярска об аресте бизнесмена до 4 июля. В конце июня Железнодорожный суд Красноярска продлил арест бизнесмена до 3 октября. СК РФ сообщил, что Быкову предъявлено обвинение в руководстве преступным сообществом.
 
Красноярский алюминиевый заводСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФМоскваКрасноярский крайСвердловский районАнатолий БыковПроисшествия
 
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