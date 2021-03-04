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Строительство "Северного потока — 2" в водах Дании продлили до сентября
Строительство "Северного потока — 2" в водах Дании продлили до сентября
Работы по строительству "Северного потока — 2 " в датских водах продлятся до конца сентября, сообщило Морское управление королевства (DMA). РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T19:36
2021-03-04T19:36
nord stream 2 ag
северный поток — 2
газпром
германия
дания
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Работы по строительству "Северного потока — 2 " в датских водах продлятся до конца сентября, сообщило Морское управление королевства (DMA).Укладку труб будут вести в районе острова Борнхольм, где находится недостроенная часть газопровода.Движение судов, не участвующих в строительстве, там ограничат.В DMA уточнили, что к трубоукладчику "Фортуна" также присоединится судно "Академик Черский". Ранее в управлении называли другой срок окончания работ — конец апреля.В "Газпроме" призывали не заострять внимания на сроках завершения строительства, точных дат которого нет, так как важен сам запуск проекта.По данным Nord Stream 2 AG на конец января, недостроенными оставались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух ниток в 2460 километров: в водах Дании оставалось уложить 120 километров и около 28 километров — в водах Германии.
https://ria.ru/20210303/potok-1599741521.html
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германия
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nord stream 2 ag, северный поток — 2, газпром, германия, дания

Строительство "Северного потока — 2" в водах Дании продлили до сентября

19:36 04.03.2021
 
© РИА Новости / Екатерина СоловьеваБереговые объекты газопровода "Северный поток - 2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты газопровода Северный поток - 2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Екатерина Соловьева
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Работы по строительству "Северного потока — 2 " в датских водах продлятся до конца сентября, сообщило Морское управление королевства (DMA).
Укладку труб будут вести в районе острова Борнхольм, где находится недостроенная часть газопровода.
Склад труб для строительства газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
3 марта, 13:18
NI призвал "поставить мат" строительству "Северного потока — 2"
Движение судов, не участвующих в строительстве, там ограничат.
В DMA уточнили, что к трубоукладчику "Фортуна" также присоединится судно "Академик Черский".
Ранее в управлении называли другой срок окончания работ — конец апреля.
В "Газпроме" призывали не заострять внимания на сроках завершения строительства, точных дат которого нет, так как важен сам запуск проекта.
По данным Nord Stream 2 AG на конец января, недостроенными оставались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух ниток в 2460 километров: в водах Дании оставалось уложить 120 километров и около 28 километров — в водах Германии.
Судно-трубоукладчик Фортуна в порту немецкого города Висмар - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
Вчера, 14:23
Uniper завершила финансирование "Северного потока — 2"
 
Nord Stream 2 AGСеверный поток — 2ГазпромГерманияДания
 
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