https://ria.ru/20210304/bornkholm-1599987325.html

Строительство "Северного потока — 2" в водах Дании продлили до сентября

Строительство "Северного потока — 2" в водах Дании продлили до сентября

Работы по строительству "Северного потока — 2 " в датских водах продлятся до конца сентября, сообщило Морское управление королевства (DMA). РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T19:36

2021-03-04T19:36

2021-03-04T19:36

nord stream 2 ag

северный поток — 2

газпром

германия

дания

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Работы по строительству "Северного потока — 2 " в датских водах продлятся до конца сентября, сообщило Морское управление королевства (DMA).Укладку труб будут вести в районе острова Борнхольм, где находится недостроенная часть газопровода.Движение судов, не участвующих в строительстве, там ограничат.В DMA уточнили, что к трубоукладчику "Фортуна" также присоединится судно "Академик Черский". Ранее в управлении называли другой срок окончания работ — конец апреля.В "Газпроме" призывали не заострять внимания на сроках завершения строительства, точных дат которого нет, так как важен сам запуск проекта.По данным Nord Stream 2 AG на конец января, недостроенными оставались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух ниток в 2460 километров: в водах Дании оставалось уложить 120 километров и около 28 километров — в водах Германии.

https://ria.ru/20210303/potok-1599741521.html

https://ria.ru/20210304/finansirovanie-1599917183.html

германия

дания

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nord stream 2 ag, северный поток — 2, газпром, германия, дания