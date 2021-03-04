https://ria.ru/20210304/belorussiya-1599965946.html

В Минске предложили направить остаток кредита на БелАЭС на инвестпроекты

В Минске предложили направить остаток кредита на БелАЭС на инвестпроекты

Белоруссия рассматривает возможность использовать остаток российского госкредита, выделенного для строительства БелАЭС, на иные инвестиционные проекты, которые... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T17:47

2021-03-04T17:47

2021-03-04T17:47

россия

министерство финансов белоруссии

белорусская аэс

белоруссия

атомстройэкспорт

экономика

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МИНСК, 4 мар - РИА Новости. Белоруссия рассматривает возможность использовать остаток российского госкредита, выделенного для строительства БелАЭС, на иные инвестиционные проекты, которые интересны Минску и Москве, сообщил первый замглавы минфина Белоруссии Дмитрий Кийко."В среднесрочных планах рассматривается возможность использования остатка средств государственного экспортного кредита Российской Федерации для строительства Белорусской атомной электростанции для реализации иных инвестиционных проектов, представляющих интерес как для Республики Беларусь, так и для Российской Федерации", - заявил Кийко в интервью издательскому дому "Беларусь сегодня", которое размещено на его сайте в четверг.Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что сэкономленные средства российского кредита, выданного под проект по строительству БелАЭС, можно использовать в республике, например, на военные нужды. Как отмечал президент, на строительстве станции удалось сэкономить, в том числе, благодаря более низкой стоимости строительных услуг, удобной логистике для доставки комплектующих по сравнению со строительством АЭС по российским технологиям в других странах.Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в 2021 году, второй - в 2022 году.Российской стороной Минску был выделен кредит, покрывающий 90% стоимости контракта на возведение станции в размере десяти миллиардов долларов.

https://ria.ru/20201225/pribaltika-1590697074.html

россия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство финансов белоруссии, белорусская аэс, белоруссия, атомстройэкспорт, экономика