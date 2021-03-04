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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20210304/bayden-1599985185.html
WSJ: Байден планировал нанести два удара по Сирии
WSJ: Байден планировал нанести два удара по Сирии
Президент США Джо Байден планировал удары по двум целям в Сирии, однако после получения разведданных о присутствии женщин и детей на местности отказался от... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T19:20
2021-03-04T19:20
война в сирии
джейк салливан
ллойд остин
министерство обороны сша
джо байден
ирак
сирия
сша
в мире
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден планировал удары по двум целям в Сирии, однако после получения разведданных о присутствии женщин и детей на местности отказался от удара по второй цели за полчаса до планируемого нанесения, сообщает Wall Street Journal.По данным издания, утром 25 февраля Байден около часа общался с чиновниками, в том числе с главой Пентагона Ллойдом Остином, обсуждая риски и возможные дипломатические последствия. Отмечается, что речь шла о нескольких возможных целях, но Байден сосредоточился на двух объектах в Сирии.Однако за полчаса до удара советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан передал Байдену информацию о присутствии женщин и детей на втором объекте. В итоге около половины второго ночи 26 февраля удар был нанесен только по одной цели, отмечается в публикации.По данным Пентагона, США нанесли удар по нескольким зданиям на сирийско-иракской границе, которые использовали ряд проиранских военизированных группировок, в том числе "Катаиб Хезболлах" и "Катаиб Сайид аш-Шухада". В результате, по данным американских военных, был уничтожен ряд объектов инфраструктуры шиитских группировок. Данный шаг стал ответом на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке, отметили в Пентагоне.
https://ria.ru/20210227/signal-1599192051.html
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джейк салливан, ллойд остин, министерство обороны сша, джо байден, ирак, сирия, сша, в мире

WSJ: Байден планировал нанести два удара по Сирии

19:20 04.03.2021
 
© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности
Президент США Джо Байден во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© AP Photo / Patrick Semansky
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден планировал удары по двум целям в Сирии, однако после получения разведданных о присутствии женщин и детей на местности отказался от удара по второй цели за полчаса до планируемого нанесения, сообщает Wall Street Journal.
По данным издания, утром 25 февраля Байден около часа общался с чиновниками, в том числе с главой Пентагона Ллойдом Остином, обсуждая риски и возможные дипломатические последствия. Отмечается, что речь шла о нескольких возможных целях, но Байден сосредоточился на двух объектах в Сирии.
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
27 февраля, 00:59
Пушков назвал удар США по Сирии сигналом для России
Однако за полчаса до удара советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан передал Байдену информацию о присутствии женщин и детей на втором объекте. В итоге около половины второго ночи 26 февраля удар был нанесен только по одной цели, отмечается в публикации.
По данным Пентагона, США нанесли удар по нескольким зданиям на сирийско-иракской границе, которые использовали ряд проиранских военизированных группировок, в том числе "Катаиб Хезболлах" и "Катаиб Сайид аш-Шухада". В результате, по данным американских военных, был уничтожен ряд объектов инфраструктуры шиитских группировок. Данный шаг стал ответом на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке, отметили в Пентагоне.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
26 февраля, 14:21
Лавров: США предупредили Россию об ударе по Сирии за пять минут
 
Война в СирииДжейк СалливанЛлойд ОстинМинистерство обороны СШАДжо БайденИракСирияСШАВ мире
 
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