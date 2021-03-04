WSJ: Байден планировал нанести два удара по Сирии
© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности
© AP Photo / Patrick Semansky
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден планировал удары по двум целям в Сирии, однако после получения разведданных о присутствии женщин и детей на местности отказался от удара по второй цели за полчаса до планируемого нанесения, сообщает Wall Street Journal.
По данным издания, утром 25 февраля Байден около часа общался с чиновниками, в том числе с главой Пентагона Ллойдом Остином, обсуждая риски и возможные дипломатические последствия. Отмечается, что речь шла о нескольких возможных целях, но Байден сосредоточился на двух объектах в Сирии.
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Однако за полчаса до удара советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан передал Байдену информацию о присутствии женщин и детей на втором объекте. В итоге около половины второго ночи 26 февраля удар был нанесен только по одной цели, отмечается в публикации.
По данным Пентагона, США нанесли удар по нескольким зданиям на сирийско-иракской границе, которые использовали ряд проиранских военизированных группировок, в том числе "Катаиб Хезболлах" и "Катаиб Сайид аш-Шухада". В результате, по данным американских военных, был уничтожен ряд объектов инфраструктуры шиитских группировок. Данный шаг стал ответом на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке, отметили в Пентагоне.
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