https://ria.ru/20210304/bayden-1599985185.html

WSJ: Байден планировал нанести два удара по Сирии

WSJ: Байден планировал нанести два удара по Сирии

Президент США Джо Байден планировал удары по двум целям в Сирии, однако после получения разведданных о присутствии женщин и детей на местности отказался от... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T19:20

2021-03-04T19:20

2021-03-04T19:20

война в сирии

джейк салливан

ллойд остин

министерство обороны сша

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден планировал удары по двум целям в Сирии, однако после получения разведданных о присутствии женщин и детей на местности отказался от удара по второй цели за полчаса до планируемого нанесения, сообщает Wall Street Journal.По данным издания, утром 25 февраля Байден около часа общался с чиновниками, в том числе с главой Пентагона Ллойдом Остином, обсуждая риски и возможные дипломатические последствия. Отмечается, что речь шла о нескольких возможных целях, но Байден сосредоточился на двух объектах в Сирии.Однако за полчаса до удара советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан передал Байдену информацию о присутствии женщин и детей на втором объекте. В итоге около половины второго ночи 26 февраля удар был нанесен только по одной цели, отмечается в публикации.По данным Пентагона, США нанесли удар по нескольким зданиям на сирийско-иракской границе, которые использовали ряд проиранских военизированных группировок, в том числе "Катаиб Хезболлах" и "Катаиб Сайид аш-Шухада". В результате, по данным американских военных, был уничтожен ряд объектов инфраструктуры шиитских группировок. Данный шаг стал ответом на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке, отметили в Пентагоне.

https://ria.ru/20210227/signal-1599192051.html

https://ria.ru/20210226/siriya-1599097596.html

ирак

сирия

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джейк салливан, ллойд остин, министерство обороны сша, джо байден, ирак, сирия, сша, в мире