https://ria.ru/20210304/avtotekhtsentr-1599998324.html

МСП Банк и КМСП профинансировали автотехцентр в Магнитогорске

МСП Банк и КМСП профинансировали автотехцентр в Магнитогорске

МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил финансирование на развитие бизнеса магнитогорской компании по обслуживанию автомобилей, сообщает... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T21:01

2021-03-04T21:01

2021-03-04T21:01

корпорация мсп

мсп банк

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил финансирование на развитие бизнеса магнитогорской компании по обслуживанию автомобилей, сообщает пресс-служба банка.Кредитная линия для компании "Авангард" на сумму 20 миллионов рублей открыта МСП Банком в рамках Программы Минэкономразвития. Кредит обеспечен гарантией Корпорации МСП на сумму 10 миллионов рублей.Как отметил генеральный директор Корпорации МСП, председатель наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич, финансовая поддержка и развитие проектов субъектов МСП в моногородах находится в фокусе пристального внимания Корпорации МСП и включено в число приоритетных ниш МСП Банка."Для вовлечения жителей моногородов в предпринимательскую деятельность и увеличения уровня доступности поддержки в моногородах Корпорация МСП реализует комплекс мер, к числу которых относятся финансовая, имущественная, информационная и маркетинговая поддержка, расширение доступа субъектов МСП к закупкам крупнейших заказчиков. Оказание кредитно-гарантийной поддержки субъектам МСП в моногородах Корпорация МСП и МСП Банк осуществляют в рамках Национальной гарантийной системы и Программы стимулирования кредитования субъектов МСП. Широкий спектр мер поддержки дает возможность обеспечивать устойчивое развитие малых и средних производств на местах и создавать новые, не только сохранять, но и увеличивать число рабочих мест, повышать уровень налоговых отчислений в региональные бюджеты", - приводит пресс-служба слова Исаевича.Компания "Авангард" направит средства на закупку оборудования. Как ожидается, реализация проекта позволит повысить эффективность рабочих мест, сократить издержки на обслуживание устаревшего оборудования, снизить сроки обслуживания клиентов. Предприятие планирует построить стоянку для автомобилей на 450 мест с круглосуточным режимом работы и увеличить ассортимент магазина по продаже запчастей и расходных материалов.

https://ria.ru/20210304/poligon-1599994514.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

корпорация мсп, мсп банк, новости компаний - экономика