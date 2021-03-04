Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210304/avakov-1599885965.html
Премьер Украины не нашел оснований для отставки Авакова
Премьер Украины не нашел оснований для отставки Авакова
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что конкретных оснований для отставки Арсена Авакова с должности министра внутренних дел нет. РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T11:55
2021-03-04T11:55
денис шмыгаль
арсен аваков
мвд украины
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572519476_0:148:2221:1397_1920x0_80_0_0_d1e8bd1373ef53b3329bb98afc145866.jpg
КИЕВ, 4 мар – РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что конкретных оснований для отставки Арсена Авакова с должности министра внутренних дел нет.Шмыгаль сообщил, что вопрос об увольнении Авакова был самым частым за год его пребывания на посту премьера. По его мнению, нецелесообразно говорить об отставке Авакова, пока не завершилась реформа МВД.Ранее Аваков заявлял, что не претендует на должность президента, считает действующую власть компетентной и уверен, что любая попытка переворота будет преодолена в интересах народа. Министр назвал идиотами тех, кто предполагает, что он метит в президентское кресло. Также он заявил, что не планирует занимать пост премьер-министра и ему этого никто не предлагал.Аваков был назначен министром внутренних дел Украины 27 февраля 2014 года. Его переназначили на должность 29 августа 2019-го. Он один из двух министров предыдущего правительства, который остался в кабмине при новой власти. После отставки правительства Алексея Гончарука в марте 2020 года также сохранил должность.
https://ria.ru/20210301/angel-1599517128.html
https://ria.ru/20210302/donbass-1599677325.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572519476_81:0:2142:1546_1920x0_80_0_0_d62525cb261049815187a785feb057ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
денис шмыгаль, арсен аваков, мвд украины, украина, в мире

Премьер Украины не нашел оснований для отставки Авакова

11:55 04.03.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМинистр внутренних дел Украины Арсен Аваков выступает с отчетом на заседании Верховной рады Украины
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выступает с отчетом на заседании Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 4 мар – РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что конкретных оснований для отставки Арсена Авакова с должности министра внутренних дел нет.
Шмыгаль сообщил, что вопрос об увольнении Авакова был самым частым за год его пребывания на посту премьера. По его мнению, нецелесообразно говорить об отставке Авакова, пока не завершилась реформа МВД.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на заседании Кабинета министров Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
1 марта, 21:28
Аваков ответил националистам, обозвавшим его чертом

"Невозможно за месяц набрать, например, в уголовный розыск людей с улицы. Можно убрать отдельных персон, но всех поменять одним махом — нет. Реформа — это изменение руководства и ментальности в обществе. После 2014 года это происходит. Сейчас у полиции совсем другая реакция на вопиющие случаи. Поэтому конкретных оснований, необходимых для отставки, нет", - сказал Шмыгаль в интервью изданию "Фокус", опубликованном в четверг.

Ранее Аваков заявлял, что не претендует на должность президента, считает действующую власть компетентной и уверен, что любая попытка переворота будет преодолена в интересах народа. Министр назвал идиотами тех, кто предполагает, что он метит в президентское кресло. Также он заявил, что не планирует занимать пост премьер-министра и ему этого никто не предлагал.
Аваков был назначен министром внутренних дел Украины 27 февраля 2014 года. Его переназначили на должность 29 августа 2019-го. Он один из двух министров предыдущего правительства, который остался в кабмине при новой власти. После отставки правительства Алексея Гончарука в марте 2020 года также сохранил должность.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
2 марта, 22:58
Аваков не верит в "тотальное наступление русских" в Донбассе
 
Денис ШмыгальАрсен АваковМВД УкраиныУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:35Захарова рассказала, где она подбирает гардероб
13:34В Чебоксарах фитнес-тренеру вынесли приговор за хищение могильных оград
13:33Число случаев COVID-19 в США выросло за сутки на 64 тысячи
13:31Житель Ивановской области, скормивший тетю собакам, получил десять лет
13:31Кочарян усомнился, что болел COVID-19 перед поездкой в Москву
13:30Диетолог развеяла три популярных мифа о похудении
13:28Папа Франциск едет в Ирак в качестве "паломника мира и надежды"
13:28В Совфеде не намерены запрещать одиночные пикеты
13:28Шойгу поздравил женщин-военнослужащих с наступающим 8 Марта
13:22Захарова рассказала, что думает о сравнении с Псаки
13:17Главу Кемерово госпитализировали с переломами пяти ребер
13:14Работать с призывниками будут только сотрудники с антителами к COVID-19
13:14Захарова рассказала, почему не афиширует личную жизнь
13:12В Госдуме посоветовали США изучить историю уничтожения химического оружия
13:12Захарова рассказала, почему не участвует в развлекательных передачах
13:10Захарова рассказала, какой Лавров в работе и в жизни
13:08Xiaomi представила бюджетные Redmi Note 10, которые получили AMOLED-экран
13:02В Кремле назвали Кочаряна дружественным России политиком
13:02Захарова рассказала о любви к рок-н-роллу и лезгинке
12:59В Госдуме предложили запретить аборты в частных клиниках
Лента новостейМолния