Премьер Украины не нашел оснований для отставки Авакова
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМинистр внутренних дел Украины Арсен Аваков выступает с отчетом на заседании Верховной рады Украины
КИЕВ, 4 мар – РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что конкретных оснований для отставки Арсена Авакова с должности министра внутренних дел нет.
Шмыгаль сообщил, что вопрос об увольнении Авакова был самым частым за год его пребывания на посту премьера. По его мнению, нецелесообразно говорить об отставке Авакова, пока не завершилась реформа МВД.
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"Невозможно за месяц набрать, например, в уголовный розыск людей с улицы. Можно убрать отдельных персон, но всех поменять одним махом — нет. Реформа — это изменение руководства и ментальности в обществе. После 2014 года это происходит. Сейчас у полиции совсем другая реакция на вопиющие случаи. Поэтому конкретных оснований, необходимых для отставки, нет", - сказал Шмыгаль в интервью изданию "Фокус", опубликованном в четверг.
Ранее Аваков заявлял, что не претендует на должность президента, считает действующую власть компетентной и уверен, что любая попытка переворота будет преодолена в интересах народа. Министр назвал идиотами тех, кто предполагает, что он метит в президентское кресло. Также он заявил, что не планирует занимать пост премьер-министра и ему этого никто не предлагал.
Аваков был назначен министром внутренних дел Украины 27 февраля 2014 года. Его переназначили на должность 29 августа 2019-го. Он один из двух министров предыдущего правительства, который остался в кабмине при новой власти. После отставки правительства Алексея Гончарука в марте 2020 года также сохранил должность.