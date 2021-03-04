https://ria.ru/20210304/avakov-1599885965.html

Премьер Украины не нашел оснований для отставки Авакова

Премьер Украины не нашел оснований для отставки Авакова

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что конкретных оснований для отставки Арсена Авакова с должности министра внутренних дел нет. РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T11:55

2021-03-04T11:55

2021-03-04T11:55

денис шмыгаль

арсен аваков

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КИЕВ, 4 мар – РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что конкретных оснований для отставки Арсена Авакова с должности министра внутренних дел нет.Шмыгаль сообщил, что вопрос об увольнении Авакова был самым частым за год его пребывания на посту премьера. По его мнению, нецелесообразно говорить об отставке Авакова, пока не завершилась реформа МВД.Ранее Аваков заявлял, что не претендует на должность президента, считает действующую власть компетентной и уверен, что любая попытка переворота будет преодолена в интересах народа. Министр назвал идиотами тех, кто предполагает, что он метит в президентское кресло. Также он заявил, что не планирует занимать пост премьер-министра и ему этого никто не предлагал.Аваков был назначен министром внутренних дел Украины 27 февраля 2014 года. Его переназначили на должность 29 августа 2019-го. Он один из двух министров предыдущего правительства, который остался в кабмине при новой власти. После отставки правительства Алексея Гончарука в марте 2020 года также сохранил должность.

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денис шмыгаль, арсен аваков, мвд украины, украина, в мире