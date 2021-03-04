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В армянской оппозиции рассказали о переговорах с Пашиняном
В армянской оппозиции рассказали о переговорах с Пашиняном
Лидер оппозиционной парламентской фракции "Светлая Армени" Эдмон Марукян заявил, что пока не достиг договоренностей с премьером Армении Николом Пашиняном по... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T14:14
2021-03-04T14:14
ситуация в армении
никол пашинян
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 4 мар – РИА Новости. Лидер оппозиционной парламентской фракции "Светлая Армени" Эдмон Марукян заявил, что пока не достиг договоренностей с премьером Армении Николом Пашиняном по поводу внеочередных парламентских выборов, но диалог будет продолжен.Ранее Марукян предложил Пашиняну отозвать из администрации президента проект указа об отставке начальника генерального штаба, пообещав подписать любой меморандум. Также он заявил, что "Светлая Армения" берет на себя обязательство не выдвигать кандидата на пост главы правительства в случае отставки премьера, что позволит Пашиняну пойти на внеочередные выборы в парламент.По его словам, на встрече с Пашиняном он предложил премьеру не проводить кадровых изменений в Вооруженных силах и пойти на внеочередные парламентские выборы, но тот придерживается иной позиции по поводу необходимости отставки начальника генерального штаба. "Нам нужны внеочередные выборы как можно скорее, без них мы не сможем выйти из сложившейся ситуации", - отметил Марукян.Отказ оппозиции от выдвижения своего кандидата в случае отставки Пашиняна позволит ему обеспечить роспуск парламента и проведение внеочередных выборов, сохранив пост премьера. Ранее вице-премьер Армении Тигран Авинян предлагал оппозиции подписать меморандум о внеочередных выборах.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.
https://ria.ru/20210303/vybory-1599792467.html
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ситуация в армении, никол пашинян, армения, в мире

В армянской оппозиции рассказали о переговорах с Пашиняном

14:14 04.03.2021
 
© Sputnik / Aram Nersesyan Глава партии "Светлая Армения" Эдмон Марукян
Глава партии Светлая Армения Эдмон Марукян - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© Sputnik / Aram Nersesyan
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 4 мар – РИА Новости. Лидер оппозиционной парламентской фракции "Светлая Армени" Эдмон Марукян заявил, что пока не достиг договоренностей с премьером Армении Николом Пашиняном по поводу внеочередных парламентских выборов, но диалог будет продолжен.
Ранее Марукян предложил Пашиняну отозвать из администрации президента проект указа об отставке начальника генерального штаба, пообещав подписать любой меморандум. Также он заявил, что "Светлая Армения" берет на себя обязательство не выдвигать кандидата на пост главы правительства в случае отставки премьера, что позволит Пашиняну пойти на внеочередные выборы в парламент.

"Пока договоренностей с премьер-министром нет. Нет договоренностей, должны говорить, искать пути выхода из ситуации. Но есть воля продолжить переговоры. После того, как станет ясна позиция второй оппозиционной фракции – "Процветающая Армения", - мы продолжим диалог", - сказал Марукян журналистам.

По его словам, на встрече с Пашиняном он предложил премьеру не проводить кадровых изменений в Вооруженных силах и пойти на внеочередные парламентские выборы, но тот придерживается иной позиции по поводу необходимости отставки начальника генерального штаба. "Нам нужны внеочередные выборы как можно скорее, без них мы не сможем выйти из сложившейся ситуации", - отметил Марукян.
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Пашинян назвал условие внеочередных выборов в парламент
Отказ оппозиции от выдвижения своего кандидата в случае отставки Пашиняна позволит ему обеспечить роспуск парламента и проведение внеочередных выборов, сохранив пост премьера. Ранее вице-премьер Армении Тигран Авинян предлагал оппозиции подписать меморандум о внеочередных выборах.
Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.
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