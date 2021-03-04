Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210304/armeniya-1599879973.html
Уволенный экс-замглавы Генштаба Армении подал в суд на президента
Уволенный экс-замглавы Генштаба Армении подал в суд на президента
Бывший замначальника генштаба Армении Тиран Хачатрян, высмеявший слова премьера Никола Пашиняна об "Искандерах", подал в суд на президента страны Армена... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T11:22
2021-03-04T11:41
армен саркисян
ситуация в армении
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598872571_0:0:962:541_1920x0_80_0_0_cc85d4195eca13d460b651f5607ed38c.jpg
ЕРЕВАН, 4 мар – РИА Новости. Бывший замначальника генштаба Армении Тиран Хачатрян, высмеявший слова премьера Никола Пашиняна об "Искандерах", подал в суд на президента страны Армена Саркисяна, требуя отмены увольнения, сообщается на сайте судебной информации datalex.am.Саркисян 24 февраля по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".Согласно размещенной на сайте информации, иск подан в Административный суд. Ответчиком выступает президент Армении, в качестве третьей стороны указан аппарат премьер-министра. Судьей по делу назначена Мери Амбарцумян.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.
https://ria.ru/20210225/armeniya-1598980837.html
https://ria.ru/20210303/armeniya-1599654096.html
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598872571_0:0:722:541_1920x0_80_0_0_18df51b2244e094f3fb73b1029142e6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
армен саркисян, ситуация в армении, армения, в мире

Уволенный экс-замглавы Генштаба Армении подал в суд на президента

11:22 04.03.2021 (обновлено: 11:41 04.03.2021)
 
© Sputnik / Aram NersesyanГенерал-лейтенант Тиран Хачатрян
Генерал-лейтенант Тиран Хачатрян - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© Sputnik / Aram Nersesyan
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 4 мар – РИА Новости. Бывший замначальника генштаба Армении Тиран Хачатрян, высмеявший слова премьера Никола Пашиняна об "Искандерах", подал в суд на президента страны Армена Саркисяна, требуя отмены увольнения, сообщается на сайте судебной информации datalex.am.
Саркисян 24 февраля по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".
Оппозиционные активисты у здания Национального собрания Армении в Еревaне - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
25 февраля, 18:54
"Почему не взорвались "Искандеры". Армия восстала против Пашиняна
Согласно размещенной на сайте информации, иск подан в Административный суд. Ответчиком выступает президент Армении, в качестве третьей стороны указан аппарат премьер-министра. Судьей по делу назначена Мери Амбарцумян.
Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступает перед своими сторонниками в Ереване - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
Вчера, 08:00
"Российское оружие — из лучших". Почему Пашинян поменял свои взгляды
 
Армен СаркисянСитуация в АрменииАрменияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:35Захарова рассказала, где она подбирает гардероб
13:34В Чебоксарах фитнес-тренеру вынесли приговор за хищение могильных оград
13:33Число случаев COVID-19 в США выросло за сутки на 64 тысячи
13:31Житель Ивановской области, скормивший тетю собакам, получил десять лет
13:31Кочарян усомнился, что болел COVID-19 перед поездкой в Москву
13:30Диетолог развеяла три популярных мифа о похудении
13:28Папа Франциск едет в Ирак в качестве "паломника мира и надежды"
13:28В Совфеде не намерены запрещать одиночные пикеты
13:28Шойгу поздравил женщин-военнослужащих с наступающим 8 Марта
13:22Захарова рассказала, что думает о сравнении с Псаки
13:17Главу Кемерово госпитализировали с переломами пяти ребер
13:14Работать с призывниками будут только сотрудники с антителами к COVID-19
13:14Захарова рассказала, почему не афиширует личную жизнь
13:12В Госдуме посоветовали США изучить историю уничтожения химического оружия
13:12Захарова рассказала, почему не участвует в развлекательных передачах
13:10Захарова рассказала, какой Лавров в работе и в жизни
13:08Xiaomi представила бюджетные Redmi Note 10, которые получили AMOLED-экран
13:02В Кремле назвали Кочаряна дружественным России политиком
13:02Захарова рассказала о любви к рок-н-роллу и лезгинке
12:59В Госдуме предложили запретить аборты в частных клиниках
Лента новостейМолния