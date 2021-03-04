https://ria.ru/20210304/armeniya-1599879973.html

Уволенный экс-замглавы Генштаба Армении подал в суд на президента

Уволенный экс-замглавы Генштаба Армении подал в суд на президента

Бывший замначальника генштаба Армении Тиран Хачатрян, высмеявший слова премьера Никола Пашиняна об "Искандерах", подал в суд на президента страны Армена... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T11:22

2021-03-04T11:22

2021-03-04T11:41

армен саркисян

ситуация в армении

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 4 мар – РИА Новости. Бывший замначальника генштаба Армении Тиран Хачатрян, высмеявший слова премьера Никола Пашиняна об "Искандерах", подал в суд на президента страны Армена Саркисяна, требуя отмены увольнения, сообщается на сайте судебной информации datalex.am.Саркисян 24 февраля по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".Согласно размещенной на сайте информации, иск подан в Административный суд. Ответчиком выступает президент Армении, в качестве третьей стороны указан аппарат премьер-министра. Судьей по делу назначена Мери Амбарцумян.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.

https://ria.ru/20210225/armeniya-1598980837.html

https://ria.ru/20210303/armeniya-1599654096.html

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