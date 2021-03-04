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Юлии Навальной утвердили штраф за участие в незаконной акции 31 января
Юлии Навальной утвердили штраф за участие в незаконной акции 31 января
Мосгорсуд оставил в силе штраф в размере 20 тысяч рублей, назначенный Юлии Навальной за участие в несогласованной акции 31 января, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T15:28
2021-03-04T15:28
юлия навальная
москва
происшествия
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Мосгорсуд оставил в силе штраф в размере 20 тысяч рублей, назначенный Юлии Навальной за участие в несогласованной акции 31 января, сообщили РИА Новости в суде.Навальная 1 февраля была признана виновной в участии в несанкционированной акции, повлекшей помехи движению пешеходов и транспорта. Щербинский суд Москвы назначил ей штраф в 20 тысяч рублей.Сама Навальная, по сообщению пресс-службы суда, на заседание не явилась.Как установил Щербинский суд, Навальная 31 января принимала участие в несогласованном митинге-шествии в составе группы лиц около 500 человек, привлекала внимание СМИ и выкрикивала лозунги: "Свободу Навальному!" и другие, за что была задержана сотрудниками полиции недалеко от улицы Стромынка. Навальная вину не признала.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли в Москве 2 февраля во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального.Только по Москве было зарегистрировано несколько тысяч административных дел, связанных с незаконными акциями: 1,2 тысячи человек были арестованы, 2,5 тысячи – оштрафованы. Кроме того, возбуждены уголовные дела о нарушении санитарных правил в пандемию, нападениях на силовиков и по другим статьям, по которым также прошли задержания.
https://radiosputnik.ria.ru/20210303/navalnyy-1599824650.html
https://ria.ru/20210226/smirnov-1599136551.html
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юлия навальная, москва, происшествия

Юлии Навальной утвердили штраф за участие в незаконной акции 31 января

15:28 04.03.2021
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЮлия Навальная
Юлия Навальная - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Мосгорсуд оставил в силе штраф в размере 20 тысяч рублей, назначенный Юлии Навальной за участие в несогласованной акции 31 января, сообщили РИА Новости в суде.
Навальная 1 февраля была признана виновной в участии в несанкционированной акции, повлекшей помехи движению пешеходов и транспорта. Щербинский суд Москвы назначил ей штраф в 20 тысяч рублей.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
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Адвокат разъяснил, как надолго Навального оставят в СИЗО
"Суд апелляционной инстанции оставил решение районного суда без изменения, жалобу - без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.
Сама Навальная, по сообщению пресс-службы суда, на заседание не явилась.
Как установил Щербинский суд, Навальная 31 января принимала участие в несогласованном митинге-шествии в составе группы лиц около 500 человек, привлекала внимание СМИ и выкрикивала лозунги: "Свободу Навальному!" и другие, за что была задержана сотрудниками полиции недалеко от улицы Стромынка. Навальная вину не признала.
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Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли в Москве 2 февраля во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального.
Только по Москве было зарегистрировано несколько тысяч административных дел, связанных с незаконными акциями: 1,2 тысячи человек были арестованы, 2,5 тысячи – оштрафованы. Кроме того, возбуждены уголовные дела о нарушении санитарных правил в пандемию, нападениях на силовиков и по другим статьям, по которым также прошли задержания.
 
Юлия НавальнаяМоскваПроисшествия
 
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