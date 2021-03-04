https://ria.ru/20210304/akhmetshina-1599928423.html

Айгуль Ахметшина даст сольный концерт в Большом зале консерватории

Айгуль Ахметшина даст сольный концерт в Большом зале консерватории

Шестого апреля в Большом зале консерватории состоится сольный концерт звезды мировой оперной сцены Айгуль Ахметшиной в сопровождении государственного камерного... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T15:37

2021-03-04T15:37

2021-03-04T15:43

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МОСКВА, 4 мар — Концертное агентство Moscow Nights. Шестого апреля в Большом зале консерватории состоится сольный концерт звезды мировой оперной сцены Айгуль Ахметшиной в сопровождении государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы". Оперная сенсация последних лет, самая молодая солистка знаменитого Королевского оперного театра Ковент-Гарден, обладательница великолепного колоратурного меццо-сопрано Айгуль Ахметшина выступит на этой сцене впервые. В программе – арии из опер Вивальди, Генделя, Моцарта, Россини, Доницетти и других композиторов. Ее глубокий бархатный тембр мгновенно завоевывает внимание зрителей, а игривая виртуозность, с которой певица исполняет сложнейшие оперные арии, окончательно покоряет даже самую взыскательную публику. Айгуль Ахметшина — выпускница Уфимского училища искусств по классу Наили Юсуповой. Айгуль — лауреат многочисленных международных вокальных конкурсов и приглашенная звезда ведущих оперных театров мира. Номинантка на премию International Opera Awards (2018), обладательница Гран-при Международного конкурса имени Ганса Габора Belveder (2017), победительница международных конкурсов имени Бориса Штоколова в Санкт-Петербурге, имени Федора Шаляпина в Уфе и New Opera World в Москве (2016), бронзовый призер международных конкурсов имени Д.Б. Кабалевского в Самаре и Франсиско Арайсы в Соноре, Мексика (2017), Айгуль стала первой в мире двадцатилетней певицей, которую взяли на стажировку в лондонскую Королевскую оперу Ковент-Гарден, в то время как программа театра была рассчитана на исполнителей старше 25 лет.На европейской сцене Айгуль Ахметшина дебютировала в 2017 году, и сразу — в главной партии в опере Россини "Золушка" на музыкальном фестивале Opera de Bauge (Франция). За эти годы в ее репертуар вошли партии Кармен в опере Бизе (сенсационный дебют в мае 2019 года), Прециозиллы ("Сила судьбы" Верди), Флоры ("Травиата" Верди), Маддалены ("Риголетто" Верди), Мерседес ("Кармен" Бизе), Сонетки ("Леди Макбет Мценского уезда" Шостаковича) и главная партия в спектакле Питера Брука "Трагедия Кармен". Сегодня ее график расписан на несколько лет вперед. Так, только в сезоне 2020-2021 запланированы выступления во Дворце каталонской музыки в Барселоне и Королевском театре в Мадриде (Девятая симфония Бетховена), Цюрихском оперном театре (партия Розины в "Севильском цирюльнике" Россини), Немецкой опере в Берлине (партии Кармен в одноименной опере Бизе и Фенены в "Набукко" Верди), а также в Новом Национальном Театре Токио ("Летучая мышь" Штрауса, партия принца Орловского). В Москве оперная певица появляется крайне редко, а ее выступления в рамках "Т Фестиваля" и фестиваля "Владимир Спиваков приглашает" стали яркими и запоминающимися событиями музыкального сезона.Государственный камерный оркестр "Виртуозы Москвы" — один из самых востребованных сегодня музыкальных коллективов. Созданный в 1979 году скрипачом-виртуозом Владимиром Спиваковым, этот оркестр объединил лучших музыкантов российской столицы. Оркестр продолжает напряжённую, но радостную творческую работу, поддерживая высочайший исполнительский уровень и право на амбициозное наименование "Виртуозы Москвы". Здесь каждый музыкант – яркая индивидуальность, а вместе они составляют ансамбль мирового уровня. От множества других камерных оркестров его отличает прежде всего истинно высокая европейская культура ансамблевого исполнения, внимание к мельчайшим деталям и нюансам, бережная, неформальная, активная творческая позиция по отношению к авторскому замыслу, яркий артистизм, любовь и уважение к пришедшей на концерт публике."Виртуозы Москвы" — единственный российский оркестр, имеющий записи под знаменитыми лейблами BMG Classics и RCA Red Seal. Коллективом выпущены диски не только с произведениями классического репертуара, но и с сочинениями современных композиторов. Сегодня у музыкантов нет неосвоенных территорий мирового культурного пространства. С триумфом проходят концерты оркестра в европейских странах, в США, Канаде, Мексике, государствах Южной Америки, Израиле, Китае, Корее, Японии, Турции и др. География гастрольных поездок "Виртуозов Москвы" также включает в себя все регионы России и постсоветское пространство. Бессменным художественным руководителем и главным дирижёром камерного оркестра "Виртуозы Москвы" с момента его создания является выдающийся скрипач и дирижёр Владимир Спиваков. Именно благодаря маэстро Спивакову, его многолетней и кропотливой работе с оркестром, "Виртуозы Москвы" входят в число лучших камерных оркестров мира. В каждом выступлении "Виртуозам Москвы" удается главное: эмоционально взволновать и интеллектуально увлечь любого, пусть даже неподготовленного человека, подарить ему радость общения с музыкальными шедеврами, разбудить в нем желание еще раз прийти на концерт. Для нас, как говорит маэстро Владимир Спиваков, творчество стало потребностью, а работа — искусством, которое, по выражению Пабло Пикассо, "смывает пыль повседневности с души". Дирижером концерта станет один из самых известных музыкантов России и мира Фабио Мастранджело. Кавалер ордена Звезды Италии, лауреат Международного конкурса дирижёров Mario Gusella, с 2018 года маэстро Мастранджело является главным дирижёром Симфонического оркестра Москвы "Русская филармония", с которым начал свое сотрудничество более десяти лет назад. Фабио Мастранджело родился в г. Бари (Италия), начал играть на фортепиано в возрасте пяти лет под руководством отца. Позже он окончил Музыкальную консерваторию им. Никколо Пиччинни в Бари, Консерваторию Женевы у Марии Типо и Королевскую Академию Музыки в Лондоне, где получил диплом пианиста-исполнителя. Посещал мастер-классы у Альдо Чикколини, Сеймура Липкина и Пола Бадуры-Шкода, занял 1-ое место в конкурсе пианистов в Осимо (1980) и в Риме (1986).Организатор концерта— международное концертное агентство Moscow Nights ("Подмосковные вечера"). Более 10 лет агентство организует концерты ведущих российских и зарубежных исполнителей, дирижеров и музыкальных коллективов в крупнейших концертных залах, на фестивалях и частных мероприятиях в России, Великобритании, Италии, Франции, Латвии и других странах. В 2018 году компания принимала участие в организации концерта к открытию Чемпионата мира по футболу на Красной площади с участием звезд мировой оперы. В 2019-2020 агентство реализовало несколько крупных онлайн-проектов, среди которых праздничный концерт ко Дню Победы "Посвящение" с участием Игоря Бутмана и Ильдара Абдразакова, юбилей Дениса Мацуева в "Зарядье", а также концерты Международного фестиваля классической музыки "Т Фестиваль".Билеты – от 1500 р. до 6 000 р.Ссылка на продажу билетов: https://mn-live.com/ajgul-ahmetshina/Возрастная категория: 6+Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы