https://ria.ru/20210304/aeroporty-1599861957.html
Россияне рассказали, как часто пользуются бизнес-залами аэропортов
Россияне рассказали, как часто пользуются бизнес-залами аэропортов
Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, часто ли пользуются бизнес-залами воздушных гаваней и почему отказываются от такой возможности,... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T11:23
2021-03-04T11:23
2021-03-04T12:26
аэропорты
отдых
туризм
туризм
самолеты
пассажиры
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/96886/65/968866525_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_4452ce6511b63884805d2c204b69e58d.jpg
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, часто ли пользуются бизнес-залами воздушных гаваней и почему отказываются от такой возможности, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 3170 пользователей и выяснили, что большинство из них (64 процента) отдыхают перед полетом в местах повышенной комфортности очень редко, а каждый десятый (девять процентов) никогда там не бывал. У остальных есть право находиться в этой зоне, но часто им пользуются только 14 процентов респондентов.Самый распространенный способ прохода в лаундж — по специальным программам, дающим доступ в залы ожидания повышенного комфорта: их участниками являются 56 процентов опрошенных. 17 процентов пассажиров попадают туда по билетам, а 27 процентов сказали, что "всегда по-разному".Путешественники, которые никогда не бывали в лаунджах или редко отдыхают в них, признаются, что доступ стоит слишком дорого — так ответили 65 процентов туристов. У трети пользователей нет такой необходимости, а остальные сообщили, что "не любят бизнес-залы" или считают, что "там невкусная еда".
https://ria.ru/20210228/retsepty-1598979427.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/96886/65/968866525_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_13497cdf323efc2c519ea4496e4342ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аэропорты, отдых, туризм, самолеты, пассажиры, новости - туризм
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, часто ли пользуются бизнес-залами воздушных гаваней и почему отказываются от такой возможности, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди 3170 пользователей и выяснили, что большинство из них (64 процента) отдыхают перед полетом в местах повышенной комфортности очень редко, а каждый десятый (девять процентов) никогда там не бывал. У остальных есть право находиться в этой зоне, но часто им пользуются только 14 процентов респондентов.
Самый распространенный способ прохода в лаундж — по специальным программам, дающим доступ в залы ожидания повышенного комфорта: их участниками являются 56 процентов опрошенных. 17 процентов пассажиров попадают туда по билетам, а 27 процентов сказали, что "всегда по-разному".
Путешественники, которые никогда не бывали в лаунджах или редко отдыхают в них, признаются, что доступ стоит слишком дорого — так ответили 65 процентов туристов. У трети пользователей нет такой необходимости, а остальные сообщили, что "не любят бизнес-залы" или считают, что "там невкусная еда".