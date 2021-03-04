https://ria.ru/20210304/aeroporty-1599861957.html

Россияне рассказали, как часто пользуются бизнес-залами аэропортов

Россияне рассказали, как часто пользуются бизнес-залами аэропортов

Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, часто ли пользуются бизнес-залами воздушных гаваней и почему отказываются от такой возможности,... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T11:23

2021-03-04T11:23

2021-03-04T12:26

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, часто ли пользуются бизнес-залами воздушных гаваней и почему отказываются от такой возможности, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 3170 пользователей и выяснили, что большинство из них (64 процента) отдыхают перед полетом в местах повышенной комфортности очень редко, а каждый десятый (девять процентов) никогда там не бывал. У остальных есть право находиться в этой зоне, но часто им пользуются только 14 процентов респондентов.Самый распространенный способ прохода в лаундж — по специальным программам, дающим доступ в залы ожидания повышенного комфорта: их участниками являются 56 процентов опрошенных. 17 процентов пассажиров попадают туда по билетам, а 27 процентов сказали, что "всегда по-разному".Путешественники, которые никогда не бывали в лаунджах или редко отдыхают в них, признаются, что доступ стоит слишком дорого — так ответили 65 процентов туристов. У трети пользователей нет такой необходимости, а остальные сообщили, что "не любят бизнес-залы" или считают, что "там невкусная еда".

https://ria.ru/20210228/retsepty-1598979427.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аэропорты, отдых, туризм, самолеты, пассажиры, новости - туризм