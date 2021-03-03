https://ria.ru/20210303/zoopark-1599606654.html

В Московском зоопарке показали, что происходит в вольерах по ночам

В Московском зоопарке показали, что происходит в вольерах по ночам

Московский зоопарк опубликовал видео, на котором показано, чем занимаются животные ночью. РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T00:19

2021-03-03T00:19

2021-03-03T00:19

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Московский зоопарк опубликовал видео, на котором показано, чем занимаются животные ночью."К вечеру жизнь в зоопарке замедляется. Некоторые наши обитатели ложатся спать пораньше, другие – просто перебираются в теплые внутренние вольеры, – рассказали сотрудники. – Но если понаблюдать за ними подольше, можно увидеть, что и ночью движение не прекращается". Так, например, у молодых яков энергии много – они продолжают резвиться. Харза и выдры выходят на разведку – не завалялось ли чего-то вкусненького в вольере. Пингвины обычно к этому времени укладываются спать, но с приходом тепла и они могут порезвиться поздним вечером.В комментариях пользователи поинтересовались, как же спят пингвины. "Папуанцы (субантарктический или папуанский пингвин, — Прим. ред.) спят на животиках", — ответили сотрудники зоопарка.

https://ria.ru/20201030/zoopark-1582117948.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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