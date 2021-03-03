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В Московском зоопарке показали, что происходит в вольерах по ночам
В Московском зоопарке показали, что происходит в вольерах по ночам
Московский зоопарк опубликовал видео, на котором показано, чем занимаются животные ночью. РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T00:19
2021-03-03T00:19
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Московский зоопарк опубликовал видео, на котором показано, чем занимаются животные ночью."К вечеру жизнь в зоопарке замедляется. Некоторые наши обитатели ложатся спать пораньше, другие – просто перебираются в теплые внутренние вольеры, – рассказали сотрудники. – Но если понаблюдать за ними подольше, можно увидеть, что и ночью движение не прекращается". Так, например, у молодых яков энергии много – они продолжают резвиться. Харза и выдры выходят на разведку – не завалялось ли чего-то вкусненького в вольере. Пингвины обычно к этому времени укладываются спать, но с приходом тепла и они могут порезвиться поздним вечером.В комментариях пользователи поинтересовались, как же спят пингвины. "Папуанцы (субантарктический или папуанский пингвин, — Прим. ред.) спят на животиках", — ответили сотрудники зоопарка.
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животные, туризм, туристы, новости - туризм, московский зоопарк, москва

В Московском зоопарке показали, что происходит в вольерах по ночам

00:19 03.03.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЕвразийская рысь в вольере Московского зоопарка
Евразийская рысь в вольере Московского зоопарка - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Московский зоопарк опубликовал видео, на котором показано, чем занимаются животные ночью.
"К вечеру жизнь в зоопарке замедляется. Некоторые наши обитатели ложатся спать пораньше, другие – просто перебираются в теплые внутренние вольеры, – рассказали сотрудники. –
Но если понаблюдать за ними подольше, можно увидеть, что и ночью движение не прекращается".
Так, например, у молодых яков энергии много – они продолжают резвиться. Харза и выдры выходят на разведку – не завалялось ли чего-то вкусненького в вольере. Пингвины обычно к этому времени укладываются спать, но с приходом тепла и они могут порезвиться поздним вечером.
В комментариях пользователи поинтересовались, как же спят пингвины. "Папуанцы (субантарктический или папуанский пингвин, — Прим. ред.) спят на животиках", — ответили сотрудники зоопарка.
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