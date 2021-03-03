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Медиавойны
https://ria.ru/20210303/zhurnalisty-1599744977.html
Вышинский призвал международные организации защитить журналистов в Латвии
Вышинский призвал международные организации защитить журналистов в Латвии
Член СПЧ, исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский вновь привлек внимание международных организаций к нарушениям прав журналистов в РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T13:33
2021-03-03T14:01
медиавойны
кирилл вышинский
обсе
репортеры без границ
юнеско
евросоюз
латвия
европа
оон
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Член СПЧ, исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский вновь привлек внимание международных организаций к нарушениям прав журналистов в Латвии. В среду он повторно направил в ООН, Совет Европы, ОБСЕ, ЮНЕСКО, Международную федерацию журналистов и организацию "Репортеры без границ" письма с настоятельной просьбой отреагировать на преследования латвийскими властями внештатных авторов новостных порталов Baltnews и Sputnik."Странно видеть, как в XXI веке в центре Европы в стране ЕС попираются базовые ценности, которые Латвия обязалась поддерживать и защищать, присоединяясь к ЕС, — право на свободу реализации профессии, право на свободу слова. И уж тем более непонятно, почему наших коллег подвергают в Латвии дискриминации и грозят им уголовным преследованиям за то, что они чувствуют себя русскими и хотят высказывать свои взгляды в российских изданиях на русском языке", — написал в своем обращении Кирилл Вышинский.В начале декабря прошлого года в квартирах у нескольких русскоязычных журналистов-стрингеров в Риге и ее пригородах прошли обыски. С них взяли подписку о невыезде и предъявили обвинения в нарушении режима санкций Евросоюза, по которым им грозят наказания вплоть до тюремного заключения. При этом ограничительные меры ЕС имеют исключительно персональный характер, относятся лично к генеральному директору "России сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом.Десятого декабря Кирилл Вышинский направил в вышеупомянутые международные организации обращения с призывом использовать их авторитет для принуждения латвийских властей к выполнению своих обязательств по соблюдению прав человека и свободы слова. К сожалению, ответов на эти послания так и не последовало.Ранее МИД России осудил действия латвийских властей против русскоязычных журналистов и назвал их "вопиющим примером попрания основ демократического общества — свободы СМИ и выражения мнений". Российское внешнеполитическое ведомство заявило о готовности поднять этот вопрос на площадке Совета министров иностранных дел ОБСЕ.
https://radiosputnik.ria.ru/20210302/latviya-1599657323.html
https://ria.ru/20210225/navalnyy-1598975874.html
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кирилл вышинский, обсе, репортеры без границ, юнеско, евросоюз, латвия, европа, оон, в мире

Вышинский призвал международные организации защитить журналистов в Латвии

13:33 03.03.2021 (обновлено: 14:01 03.03.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкКирилл Вышинский на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Кирилл Вышинский на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Член СПЧ, исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский вновь привлек внимание международных организаций к нарушениям прав журналистов в Латвии. В среду он повторно направил в ООН, Совет Европы, ОБСЕ, ЮНЕСКО, Международную федерацию журналистов и организацию "Репортеры без границ" письма с настоятельной просьбой отреагировать на преследования латвийскими властями внештатных авторов новостных порталов Baltnews и Sputnik.
"Странно видеть, как в XXI веке в центре Европы в стране ЕС попираются базовые ценности, которые Латвия обязалась поддерживать и защищать, присоединяясь к ЕС, — право на свободу реализации профессии, право на свободу слова. И уж тем более непонятно, почему наших коллег подвергают в Латвии дискриминации и грозят им уголовным преследованиям за то, что они чувствуют себя русскими и хотят высказывать свои взгляды в российских изданиях на русском языке", — написал в своем обращении Кирилл Вышинский.
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В начале декабря прошлого года в квартирах у нескольких русскоязычных журналистов-стрингеров в Риге и ее пригородах прошли обыски. С них взяли подписку о невыезде и предъявили обвинения в нарушении режима санкций Евросоюза, по которым им грозят наказания вплоть до тюремного заключения. При этом ограничительные меры ЕС имеют исключительно персональный характер, относятся лично к генеральному директору "России сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом.
Десятого декабря Кирилл Вышинский направил в вышеупомянутые международные организации обращения с призывом использовать их авторитет для принуждения латвийских властей к выполнению своих обязательств по соблюдению прав человека и свободы слова. К сожалению, ответов на эти послания так и не последовало.
Ранее МИД России осудил действия латвийских властей против русскоязычных журналистов и назвал их "вопиющим примером попрания основ демократического общества — свободы СМИ и выражения мнений". Российское внешнеполитическое ведомство заявило о готовности поднять этот вопрос на площадке Совета министров иностранных дел ОБСЕ.
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МедиавойныКирилл ВышинскийОБСЕРепортеры без границЮНЕСКОЕвросоюзЛатвияЕвропаООНВ мире
 
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