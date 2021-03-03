https://ria.ru/20210303/zhenschina-1599830450.html

В Твери спасли беременную женщину со стопроцентным поражением легких

В Твери спасли беременную женщину со стопроцентным поражением легких

Врачи в Твери вылечили больную пневмонией женщину со 100-процентным поражением легких — женщина поступила беременная, в результате кесарева сечения родился... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T20:50

2021-03-03T20:50

2021-03-03T22:20

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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 мар — РИА Новости. Врачи в Твери вылечили больную пневмонией женщину со 100-процентным поражением легких — женщина поступила беременная, в результате кесарева сечения родился здоровый ребенок, сообщил заведующий службой анестезиологии и реанимации Тверской областной клинической больницы Максим Петрушин."Сегодня мы выписали нашу пациентку Екатерину, которая находилась 35 суток в реанимации в послеродовом периоде. Она поступила в ОКБ со стопроцентным поражением легких, беременная. Была экстренно проведена операция кесарева сечения. Ребенок, которого назвали Мишей, — жив, находился месяц в Областном клиническом перинатальном центре имени Е. М. Бакуниной. Сама пациентка находилась 21 день на ИВЛ, 14 суток на ЭКМО", — написал Петрушин на своей странице в социальной сети Facebook.Он отметил, что спасти женщину смогла слаженная работа врачей-реаниматологов областной клинической больницы, среднего медицинского персонала и работников перинатального центра."Она выписана домой в удовлетворительном состоянии. Мы желаем ей и малышу здоровья", — написал медик.

https://ria.ru/20210303/poezd-1599786229.html

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здоровье - общество, тверь, общество