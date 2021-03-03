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В Твери спасли беременную женщину со стопроцентным поражением легких
В Твери спасли беременную женщину со стопроцентным поражением легких
Врачи в Твери вылечили больную пневмонией женщину со 100-процентным поражением легких — женщина поступила беременная, в результате кесарева сечения родился... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T20:50
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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 мар — РИА Новости. Врачи в Твери вылечили больную пневмонией женщину со 100-процентным поражением легких — женщина поступила беременная, в результате кесарева сечения родился здоровый ребенок, сообщил заведующий службой анестезиологии и реанимации Тверской областной клинической больницы Максим Петрушин."Сегодня мы выписали нашу пациентку Екатерину, которая находилась 35 суток в реанимации в послеродовом периоде. Она поступила в ОКБ со стопроцентным поражением легких, беременная. Была экстренно проведена операция кесарева сечения. Ребенок, которого назвали Мишей, — жив, находился месяц в Областном клиническом перинатальном центре имени Е. М. Бакуниной. Сама пациентка находилась 21 день на ИВЛ, 14 суток на ЭКМО", — написал Петрушин на своей странице в социальной сети Facebook.Он отметил, что спасти женщину смогла слаженная работа врачей-реаниматологов областной клинической больницы, среднего медицинского персонала и работников перинатального центра."Она выписана домой в удовлетворительном состоянии. Мы желаем ей и малышу здоровья", — написал медик.
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здоровье - общество, тверь, общество

В Твери спасли беременную женщину со стопроцентным поражением легких

20:50 03.03.2021 (обновлено: 22:20 03.03.2021)
 
© Fotolia / s4svisualsВрачи во время операции
Врачи во время операции - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© Fotolia / s4svisuals
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 3 мар — РИА Новости. Врачи в Твери вылечили больную пневмонией женщину со 100-процентным поражением легких — женщина поступила беременная, в результате кесарева сечения родился здоровый ребенок, сообщил заведующий службой анестезиологии и реанимации Тверской областной клинической больницы Максим Петрушин.
"Сегодня мы выписали нашу пациентку Екатерину, которая находилась 35 суток в реанимации в послеродовом периоде. Она поступила в ОКБ со стопроцентным поражением легких, беременная. Была экстренно проведена операция кесарева сечения. Ребенок, которого назвали Мишей, — жив, находился месяц в Областном клиническом перинатальном центре имени Е. М. Бакуниной. Сама пациентка находилась 21 день на ИВЛ, 14 суток на ЭКМО", — написал Петрушин на своей странице в социальной сети Facebook.
Он отметил, что спасти женщину смогла слаженная работа врачей-реаниматологов областной клинической больницы, среднего медицинского персонала и работников перинатального центра.
"Она выписана домой в удовлетворительном состоянии. Мы желаем ей и малышу здоровья", — написал медик.
Операционная - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
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