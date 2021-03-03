https://ria.ru/20210303/zemletryasenie-1599745275.html
В Греции произошло землетрясение магнитудой 5,9
В Греции произошло землетрясение магнитудой 5,9
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в районе Фессалия в центральной Греции, сообщает институт геодинамики национальной афинской обсерватории. РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T13:34
2021-03-03T13:34
2021-03-03T14:16
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АФИНЫ, 3 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в районе Фессалия в центральной Греции, сообщает институт геодинамики национальной афинской обсерватории.Удар произошел в 12.16 по местному времени (13.16 мск). Эпицентр землетрясения находился рядом с городом Элассона, в 29 километрах от города Лариса, в 250 километрах северо-западнее от Афин. Очаг был на глубине два километра.Произошли также два афтершока магнитудой 4,6 и 4,8.Сообщается, что толчки сильно ощущались в Центральной Македонии, в Салониках.Информации о пострадавших и ущербе пока нет."Заявлений об ущербе в результате землетрясения нет", - сообщил в прямом эфире греческого общественного телевидения ERT губернатор Фессалии Костас Агорастос.По его словам, сейчас люди вышли из домов на улицу, все произошло днем, и паники не было.Телеканал показал кадры из Ларисы – люди находятся на улицах.Сейсмолог Эфтимиос Ленкас сказал, что пока не ясны последствия землетрясения, специалисты следят за ситуацией.
https://ria.ru/20210224/sofiya-1598811515.html
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АФИНЫ, 3 мар - РИА Новости.
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в районе Фессалия в центральной Греции
, сообщает институт геодинамики национальной афинской обсерватории.
Удар произошел в 12.16 по местному времени (13.16 мск). Эпицентр землетрясения находился рядом с городом Элассона, в 29 километрах от города Лариса, в 250 километрах северо-западнее от Афин
. Очаг был на глубине два километра.
Произошли также два афтершока магнитудой 4,6 и 4,8.
Сообщается, что толчки сильно ощущались в Центральной Македонии, в Салониках
.
Информации о пострадавших и ущербе пока нет.
"Заявлений об ущербе в результате землетрясения нет", - сообщил в прямом эфире греческого общественного телевидения ERT губернатор Фессалии Костас Агорастос.
По его словам, сейчас люди вышли из домов на улицу, все произошло днем, и паники не было.
Телеканал показал кадры из Ларисы – люди находятся на улицах.
Сейсмолог Эфтимиос Ленкас сказал, что пока не ясны последствия землетрясения, специалисты следят за ситуацией.