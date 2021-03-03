Cын сотрудника НКВД заявил в полицию на правнука расстрелянного сибиряка
16:19 03.03.2021 (обновлено: 20:02 03.03.2021)
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудница МРЭО ГИБДД УМВД России по Тамбовской области ведет работу с документами
НОВОСИБИРСК, 3 мар — РИА Новости. Сын сотрудника НКВД Сергей Митюшов обвинил томского общественника Дениса Карагодина, расследующего расстрел своего репрессированного прадеда, в дискредитации имени отца.
Об обвинении сообщил сам Карагодин. В МВД подтвердили РИА Новости, что такое заявление в январе подали в отдел полиции "Дзержинский" в Новосибирске.
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"Оно зарегистрировано и передано для дальнейшего рассмотрения и принятия решения по территориальности в город Томск", — сообщил агентству представитель ГУ МВД по Новосибирской области.
На сайте, посвященном расследованию обстоятельств расстрела в 1938 году Степана Карагодина, его правнук Денис рассказал, что 2 марта его вызвали в томский отдел полиции. Общественника опросили в рамках проверки по заявлению человека, называющего себя сыном сотрудника Новосибирского НКВД Алексея Митюшова. Он в 1934-1939 годах работал регистратором учетно-статистического отдела УНКВД Западно-Сибирского края.
Сергей Митюшов обвинил Карагодина в дискредитации имени своего отца. Речь идет о досье на Митюшова-старшего, размещенном в открытом доступе на сайте karagodin.org. В расследовании говорится, что Митюшов принял участие в убийстве Степана Карагодина: его подпись стоит на выписке из акта о расстреле. Как отмечает Карагодин, эти сведения он взял из законно полученных официальных документов федеральных ведомств, а также из архивов.
Общественник опубликовал копию протокола опроса в полиции. Как говорится в документе, отвечая на вопросы томских полицейских, Карагодин заявил, что располагает сведениями о сотруднике НКВД Алексее Митюшове как о человеке, принявшем участие в убийстве Степана Карагодина. Правнук убитого не стал отвечать на вопросы о том, является ли он администратором сайта и размещал ли на нем информацию о Митюшове, сославшись на статью Конституции, позволяющую не свидетельствовать против себя.
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