Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210303/zayavlenie-1599777196.html
Cын сотрудника НКВД заявил в полицию на правнука расстрелянного сибиряка
Cын сотрудника НКВД заявил в полицию на правнука расстрелянного сибиряка
Сын сотрудника НКВД Сергей Митюшов обвинил томского общественника Дениса Карагодина, расследующего расстрел своего репрессированного прадеда, в дискредитации... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T16:19
2021-03-03T20:02
гумвд
новосибирск
томск
новосибирская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155737/08/1557370858_0:158:3082:1892_1920x0_80_0_0_ffb62ea4a124a0da9ab3948e32103f69.jpg
НОВОСИБИРСК, 3 мар — РИА Новости. Сын сотрудника НКВД Сергей Митюшов обвинил томского общественника Дениса Карагодина, расследующего расстрел своего репрессированного прадеда, в дискредитации имени отца.Об обвинении сообщил сам Карагодин. В МВД подтвердили РИА Новости, что такое заявление в январе подали в отдел полиции "Дзержинский" в Новосибирске."Оно зарегистрировано и передано для дальнейшего рассмотрения и принятия решения по территориальности в город Томск", — сообщил агентству представитель ГУ МВД по Новосибирской области.На сайте, посвященном расследованию обстоятельств расстрела в 1938 году Степана Карагодина, его правнук Денис рассказал, что 2 марта его вызвали в томский отдел полиции. Общественника опросили в рамках проверки по заявлению человека, называющего себя сыном сотрудника Новосибирского НКВД Алексея Митюшова. Он в 1934-1939 годах работал регистратором учетно-статистического отдела УНКВД Западно-Сибирского края.Сергей Митюшов обвинил Карагодина в дискредитации имени своего отца. Речь идет о досье на Митюшова-старшего, размещенном в открытом доступе на сайте karagodin.org. В расследовании говорится, что Митюшов принял участие в убийстве Степана Карагодина: его подпись стоит на выписке из акта о расстреле. Как отмечает Карагодин, эти сведения он взял из законно полученных официальных документов федеральных ведомств, а также из архивов.Общественник опубликовал копию протокола опроса в полиции. Как говорится в документе, отвечая на вопросы томских полицейских, Карагодин заявил, что располагает сведениями о сотруднике НКВД Алексее Митюшове как о человеке, принявшем участие в убийстве Степана Карагодина. Правнук убитого не стал отвечать на вопросы о том, является ли он администратором сайта и размещал ли на нем информацию о Митюшове, сославшись на статью Конституции, позволяющую не свидетельствовать против себя.
https://ria.ru/20201126/stalin-1586453162.html
https://ria.ru/20200414/1570010644.html
новосибирск
томск
новосибирская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155737/08/1557370858_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_9a116f54f1db2ea6b62ab7f4f9d5febb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гумвд, новосибирск, томск, новосибирская область

Cын сотрудника НКВД заявил в полицию на правнука расстрелянного сибиряка

16:19 03.03.2021 (обновлено: 20:02 03.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудница МРЭО ГИБДД УМВД России по Тамбовской области ведет работу с документами
Сотрудница МРЭО ГИБДД УМВД России по Тамбовской области ведет работу с документами - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 3 мар — РИА Новости. Сын сотрудника НКВД Сергей Митюшов обвинил томского общественника Дениса Карагодина, расследующего расстрел своего репрессированного прадеда, в дискредитации имени отца.
Об обвинении сообщил сам Карагодин. В МВД подтвердили РИА Новости, что такое заявление в январе подали в отдел полиции "Дзержинский" в Новосибирске.
Генералиссимус Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
26 ноября 2020, 15:01
Мединский заявил, что лично Сталин не был причиной репрессий
"Оно зарегистрировано и передано для дальнейшего рассмотрения и принятия решения по территориальности в город Томск", — сообщил агентству представитель ГУ МВД по Новосибирской области.
На сайте, посвященном расследованию обстоятельств расстрела в 1938 году Степана Карагодина, его правнук Денис рассказал, что 2 марта его вызвали в томский отдел полиции. Общественника опросили в рамках проверки по заявлению человека, называющего себя сыном сотрудника Новосибирского НКВД Алексея Митюшова. Он в 1934-1939 годах работал регистратором учетно-статистического отдела УНКВД Западно-Сибирского края.
Сергей Митюшов обвинил Карагодина в дискредитации имени своего отца. Речь идет о досье на Митюшова-старшего, размещенном в открытом доступе на сайте karagodin.org. В расследовании говорится, что Митюшов принял участие в убийстве Степана Карагодина: его подпись стоит на выписке из акта о расстреле. Как отмечает Карагодин, эти сведения он взял из законно полученных официальных документов федеральных ведомств, а также из архивов.
Общественник опубликовал копию протокола опроса в полиции. Как говорится в документе, отвечая на вопросы томских полицейских, Карагодин заявил, что располагает сведениями о сотруднике НКВД Алексее Митюшове как о человеке, принявшем участие в убийстве Степана Карагодина. Правнук убитого не стал отвечать на вопросы о том, является ли он администратором сайта и размещал ли на нем информацию о Митюшове, сославшись на статью Конституции, позволяющую не свидетельствовать против себя.
Сломанное детство. Как выживали дети репрессированных родителей - РИА Новости, 1920, 14.04.2020
14 апреля 2020, 14:00Истории.doc
Сломанное детство. Как выживали дети репрессированных родителейВ годы сталинской власти о детях репрессированных родителей "заботилось" государство. Сирот отправляли в детприемники, затем в детские дома, разлучая братьев и сестер. Немало детей провели первые годы своей жизни в лагерных домах ребенка, где их жизнь зависела от множества факторов, в том числе от отношения к ним воспитателей и нянечек.
 
ГУМВДНовосибирскТомскНовосибирская область
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:09На Украине объяснили пророссийские настроения, сравнив Харьков и Белгород
04:51Илон Маск прокомментировал испытание Starship
04:49"Золотая маска" объявила online программу
04:09Диетолог указал на превышение уровня соли в рационе россиян
03:59Профессор назвал причины трагедии в университете в Боливии
03:14Два приморца угнали с помощью ножниц четыре машины
03:12Создатель первого в России частного космодрома пожаловался на бюрократию
03:06Источник рассказал о характеристиках российских "Мистралей"
02:47Экс-посол США рассказал о "жестком" подходе Байдена к Украине
02:40Выявлены первые случаи "вечного" заражения коронавирусом
02:40Прототип корабля Starship от SpaceX взорвался после посадки
02:36Ракета Starship от SpaceX совершила посадку после двух неудачных попыток
02:22Врачи рассказали о состоянии пострадавшей в ДТП на Камчатке
02:20Эксперт рассказал, как быть, если банк не списал средства за покупку
02:15В Германии с 8 марта начнут смягчать ограничения по COVID-19
02:07Назван способ проверить состояние крови после коронавируса
01:41Одесситка назвала украинский язык "говяжьим"
01:22WP: конгрессмены отменили заседание из-за угрозы штурма Капитолия
01:16Эксперт назвал сообщения, которые лучше удалять из смартфона
01:14В Швеции выясняют, являлось ли нападение с ножом на людей терактом
Лента новостейМолния