https://ria.ru/20210303/zayavlenie-1599777196.html

Cын сотрудника НКВД заявил в полицию на правнука расстрелянного сибиряка

Cын сотрудника НКВД заявил в полицию на правнука расстрелянного сибиряка

Сын сотрудника НКВД Сергей Митюшов обвинил томского общественника Дениса Карагодина, расследующего расстрел своего репрессированного прадеда, в дискредитации... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T16:19

2021-03-03T16:19

2021-03-03T20:02

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НОВОСИБИРСК, 3 мар — РИА Новости. Сын сотрудника НКВД Сергей Митюшов обвинил томского общественника Дениса Карагодина, расследующего расстрел своего репрессированного прадеда, в дискредитации имени отца.Об обвинении сообщил сам Карагодин. В МВД подтвердили РИА Новости, что такое заявление в январе подали в отдел полиции "Дзержинский" в Новосибирске."Оно зарегистрировано и передано для дальнейшего рассмотрения и принятия решения по территориальности в город Томск", — сообщил агентству представитель ГУ МВД по Новосибирской области.На сайте, посвященном расследованию обстоятельств расстрела в 1938 году Степана Карагодина, его правнук Денис рассказал, что 2 марта его вызвали в томский отдел полиции. Общественника опросили в рамках проверки по заявлению человека, называющего себя сыном сотрудника Новосибирского НКВД Алексея Митюшова. Он в 1934-1939 годах работал регистратором учетно-статистического отдела УНКВД Западно-Сибирского края.Сергей Митюшов обвинил Карагодина в дискредитации имени своего отца. Речь идет о досье на Митюшова-старшего, размещенном в открытом доступе на сайте karagodin.org. В расследовании говорится, что Митюшов принял участие в убийстве Степана Карагодина: его подпись стоит на выписке из акта о расстреле. Как отмечает Карагодин, эти сведения он взял из законно полученных официальных документов федеральных ведомств, а также из архивов.Общественник опубликовал копию протокола опроса в полиции. Как говорится в документе, отвечая на вопросы томских полицейских, Карагодин заявил, что располагает сведениями о сотруднике НКВД Алексее Митюшове как о человеке, принявшем участие в убийстве Степана Карагодина. Правнук убитого не стал отвечать на вопросы о том, является ли он администратором сайта и размещал ли на нем информацию о Митюшове, сославшись на статью Конституции, позволяющую не свидетельствовать против себя.

https://ria.ru/20201126/stalin-1586453162.html

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