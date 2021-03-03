https://ria.ru/20210303/zakharova-1599836835.html

МИД РФ счел правильным отказ США от практики продвижения демократии силой

МИД РФ счел правильным отказ США от практики продвижения демократии силой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала обещание США не насаждать демократию силой правильным решением. РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-03T22:12

2021-03-03T22:12

2021-03-04T00:04

энтони блинкен

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

вашингтон (город)

сша

в мире

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала обещание США не насаждать демократию силой правильным решением.Ранее госсекретарь Энтони Блинкена заявил, что Вашингтон больше не будет свергать режимы и продвигать демократию с помощью военных операций, поскольку это не приносит результата. Однако, по его словам, Вашингтон "будет делать это иначе" — собственным примером и побуждением к реформам и демократии.Как считает Захарова, это "прекрасный тезис". При этом, как добавила дипломат, нельзя внедрять что-либо не только силой, но и используя какие-то другие ресурсы без воли суверенных государств, их официального согласия, "без уважения суверенитета, территориальной целостности и независимости этих государств""Нужно просто перечитать Устав Объединенных Наций и руководствоваться им. В принципе, небольшая брошюра, Госдеп осилит", — сказала Захарова в интервью телеканалу "Звезда".Как отметил на Мюнхенской конференции по безопасности президент США Джо Байден, с новой администрацией США возвращаются на мировую арену. По словам главы государства, краеугольным камнем его внешней политики станет сотрудничество с Европой. Он заметил, что Вашингтон и его партнеры должны защитить демократию и показать, что она не пережиток истории. В числе главных угроз трансатлантическому единству американский президент назвал Россию.

https://ria.ru/20210216/falsifikatsiya-1597537310.html

https://ria.ru/20210303/ssha-1599822305.html

вашингтон (город)

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энтони блинкен, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), вашингтон (город), сша, в мире