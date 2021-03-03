МИД РФ счел правильным отказ США от практики продвижения демократии силой
22:12 03.03.2021 (обновлено: 00:04 04.03.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала обещание США не насаждать демократию силой правильным решением.
Ранее госсекретарь Энтони Блинкена заявил, что Вашингтон больше не будет свергать режимы и продвигать демократию с помощью военных операций, поскольку это не приносит результата. Однако, по его словам, Вашингтон "будет делать это иначе" — собственным примером и побуждением к реформам и демократии.
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Как считает Захарова, это "прекрасный тезис". При этом, как добавила дипломат, нельзя внедрять что-либо не только силой, но и используя какие-то другие ресурсы без воли суверенных государств, их официального согласия, "без уважения суверенитета, территориальной целостности и независимости этих государств"
"Нужно просто перечитать Устав Объединенных Наций и руководствоваться им. В принципе, небольшая брошюра, Госдеп осилит", — сказала Захарова в интервью телеканалу "Звезда".
Как отметил на Мюнхенской конференции по безопасности президент США Джо Байден, с новой администрацией США возвращаются на мировую арену. По словам главы государства, краеугольным камнем его внешней политики станет сотрудничество с Европой. Он заметил, что Вашингтон и его партнеры должны защитить демократию и показать, что она не пережиток истории. В числе главных угроз трансатлантическому единству американский президент назвал Россию.
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