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В Кремле озвучили позицию России по отношениям с Японией
В Кремле озвучили позицию России по отношениям с Японией
Россия дорожит отношениями с Японией и намерена их развивать, а все сложные вопросы будут решаться в ходе диалога, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T12:30
2021-03-03T12:30
россия
дмитрий песков
япония
в мире
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Россия дорожит отношениями с Японией и намерена их развивать, а все сложные вопросы будут решаться в ходе диалога, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы дорожим нашими отношениями с Японией, президент неоднократно об этом говорил. Мы будем их развивать, и все самые сложные вопросы наших двусторонних отношений мы будем решать в ходе диалога", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что российско-японские контакты отличаются насыщенностью, и выразил надежду, что эта динамика "будет продолжена после того, как мы все в постковидный период вернемся к нормальной жизни".
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россия, дмитрий песков, япония, в мире

В Кремле озвучили позицию России по отношениям с Японией

12:30 03.03.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Россия дорожит отношениями с Японией и намерена их развивать, а все сложные вопросы будут решаться в ходе диалога, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы дорожим нашими отношениями с Японией, президент неоднократно об этом говорил. Мы будем их развивать, и все самые сложные вопросы наших двусторонних отношений мы будем решать в ходе диалога", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что российско-японские контакты отличаются насыщенностью, и выразил надежду, что эта динамика "будет продолжена после того, как мы все в постковидный период вернемся к нормальной жизни".
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РоссияДмитрий ПесковЯпонияВ мире
 
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