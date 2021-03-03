https://ria.ru/20210303/yaponiya-1599729597.html
В Кремле озвучили позицию России по отношениям с Японией
В Кремле озвучили позицию России по отношениям с Японией
Россия дорожит отношениями с Японией и намерена их развивать, а все сложные вопросы будут решаться в ходе диалога, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T12:30
2021-03-03T12:30
2021-03-03T12:30
россия
дмитрий песков
япония
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589692557_0:244:3205:2047_1920x0_80_0_0_fd1e63b0f5ae136526fc1de6164314db.jpg
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Россия дорожит отношениями с Японией и намерена их развивать, а все сложные вопросы будут решаться в ходе диалога, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы дорожим нашими отношениями с Японией, президент неоднократно об этом говорил. Мы будем их развивать, и все самые сложные вопросы наших двусторонних отношений мы будем решать в ходе диалога", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что российско-японские контакты отличаются насыщенностью, и выразил надежду, что эта динамика "будет продолжена после того, как мы все в постковидный период вернемся к нормальной жизни".
https://ria.ru/20210214/putin-1597418939.html
россия
япония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589692557_89:0:2818:2047_1920x0_80_0_0_d154762b205c7fdb5d9951e3988a1915.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, япония, в мире