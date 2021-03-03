https://ria.ru/20210303/yaponiya-1599729597.html

В Кремле озвучили позицию России по отношениям с Японией

В Кремле озвучили позицию России по отношениям с Японией

Россия дорожит отношениями с Японией и намерена их развивать, а все сложные вопросы будут решаться в ходе диалога, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T12:30

2021-03-03T12:30

2021-03-03T12:30

россия

дмитрий песков

япония

в мире

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Россия дорожит отношениями с Японией и намерена их развивать, а все сложные вопросы будут решаться в ходе диалога, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы дорожим нашими отношениями с Японией, президент неоднократно об этом говорил. Мы будем их развивать, и все самые сложные вопросы наших двусторонних отношений мы будем решать в ходе диалога", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что российско-японские контакты отличаются насыщенностью, и выразил надежду, что эта динамика "будет продолжена после того, как мы все в постковидный период вернемся к нормальной жизни".

https://ria.ru/20210214/putin-1597418939.html

россия

япония

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2021

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россия, дмитрий песков, япония, в мире