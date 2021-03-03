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Омскому студенту, ловившему интернет на березе, установили вышку
Омскому студенту, ловившему интернет на березе, установили вышку
В селе Станкевичи в Омской области, установили вышку мобильной связи. Об этом в инстаграм-аккаунте сообщил студент Алексей Дудоладов, ставший известным после... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T16:08
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tiktok
омская область
общество
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ОМСК, 3 мар — РИА Новости. В селе Станкевичи в Омской области, установили вышку мобильной связи. Об этом в инстаграм-аккаунте сообщил студент Алексей Дудоладов, ставший известным после ролика, где он выходит в интернет с березы.Дудоладов, известный как "Леха из деревни" и "Омский колхозник", в соцсети TikTok в ноябре 2020 года обратился к губернатору Александру Буркову и рассказал, что не может учиться дистанционно в институте водного транспорта: чтобы поймать сеть, ему приходится лезть на березу в 300 метрах от деревни. Глава региона встретился со студентом. Они договорились, что вопрос с интернетом в деревне блогера и еще в двух соседних селах решится к концу 2020 года. Затем 13 декабря тиктокер заявил, что до конца этого года "с березы не слезет", потому что вышка, которую обещал установить ему губернатор, появится только к апрелю 2021 года. В январе этого года после очередного замера качества связи власти посоветовали ему сменить мобильного оператора."Второго марта вышку установили — наверняка связь будет! Пока только установили, ввести в эксплуатацию обещали до конца первого квартала", — написал у себя на странице Дудоладов.Он добавил, что 26 января ему "позвонили из пресс-службы губернатора и снова пообещали, что вышку поставят".
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tiktok, омская область, общество

Омскому студенту, ловившему интернет на березе, установили вышку

16:08 03.03.2021 (обновлено: 20:33 03.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкТиктокер Алексей Дудоладов на верхушке березы в деревне Станкевичи Называевского района
Тиктокер Алексей Дудоладов на верхушке березы в деревне Станкевичи Называевского района - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ОМСК, 3 мар — РИА Новости. В селе Станкевичи в Омской области, установили вышку мобильной связи. Об этом в инстаграм-аккаунте сообщил студент Алексей Дудоладов, ставший известным после ролика, где он выходит в интернет с березы.
Дудоладов, известный как "Леха из деревни" и "Омский колхозник", в соцсети TikTok в ноябре 2020 года обратился к губернатору Александру Буркову и рассказал, что не может учиться дистанционно в институте водного транспорта: чтобы поймать сеть, ему приходится лезть на березу в 300 метрах от деревни.
Алексей Дудоладов - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
25 ноября 2020, 08:27
Омский студент доказал, что интернет на березе ловит лучше, чем на земле
Глава региона встретился со студентом. Они договорились, что вопрос с интернетом в деревне блогера и еще в двух соседних селах решится к концу 2020 года. Затем 13 декабря тиктокер заявил, что до конца этого года "с березы не слезет", потому что вышка, которую обещал установить ему губернатор, появится только к апрелю 2021 года. В январе этого года после очередного замера качества связи власти посоветовали ему сменить мобильного оператора.
"Второго марта вышку установили — наверняка связь будет! Пока только установили, ввести в эксплуатацию обещали до конца первого квартала", — написал у себя на странице Дудоладов.
Он добавил, что 26 января ему "позвонили из пресс-службы губернатора и снова пообещали, что вышку поставят".
 
TikTokОмская областьОбщество
 
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