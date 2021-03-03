https://ria.ru/20210303/vologodchina-1599724772.html

Режим повышенной готовности продлен на Вологодчине до 31 марта

Режим повышенной готовности продлен на Вологодчине до 31 марта

В Вологодской области до 31 марта продлен режим повышенной готовности, все ранее введенные ограничения продолжают действовать, в том числе масочный режим и... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T12:16

2021-03-03T12:16

2021-03-03T12:16

вологодская область

олег кувшинников

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ВОЛОГДА, 3 мар – РИА Новости. В Вологодской области до 31 марта продлен режим повышенной готовности, все ранее введенные ограничения продолжают действовать, в том числе масочный режим и социальное дистанцирование, сообщил на оперативном совещании в правительстве области губернатор Олег Кувшинников.Губернатор отметил, что ежедневный прирост заболевших коронавирусной инфекцией продолжает снижаться, коэффициент распространения сохраняется ниже единицы – 0,85. Медицинские учреждения, ранее перепрофилированные под антиковидные моногоспитали, возвращаются к профильной работе. На сегодня в общей сложности задействовано 640 мест для лечения ковидных пациентов: по 300 в больницах Вологды и Череповца, 15 в вологодском роддоме и 25 в районной больнице Великого Устюга, уровень их загрузки составляет 61%.Ко 2 марта в регионе зафиксированы почти 40 тысяч инфицированных Сovid-19, прирост за сутки составил 151 человек. За весь период пандемии от коронавирусной инфекции умерли 814 вологжан.

https://ria.ru/20201209/podderzhka-1588415496.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег кувшинников