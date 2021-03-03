Американский контрактник умер от сердечного приступа при обстреле в Ираке
19:25 03.03.2021 (обновлено: 20:38 03.03.2021)
© Capt. Jason WelchВоеннослужащие армии США во время операции "Непоколебимая решимость" на ближнем Востоке
"Мы можем подтвердить, что сегодня рано утром база ВВС Аль-Асад в Ираке оказалась под ракетной атакой. Предварительные данные показывают, что примерно десять ракет были запущены из точки к востоку от базы", — говорится в заявлении официального представителя Пентагона Джона Кирби.
26 февраля, 12:51Война в СирииЗахарова прокомментировала авиаудар США по Сирии
По его словам, сердечный приступ у работника базы случился в укрытии.
Кирби отметил, что пока неизвестно, кто отвечает за нападение, но иракские власти начали расследование, американская сторона готова им помочь.
Для отражения атаки использовались противоракетные, артиллерийские и другие компоненты обороны базы, уточнил представитель Пентагона.
Ранее США нанесли авиаудар по Сирии. В Вашингтоне отметили, что в результате атаки удалось уничтожить объекты инфраструктуры шиитских группировок, пользующихся поддержкой Ирана. В Пентагоне назвали это ответом на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке. Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что американские военные опирались на разведывательную информацию иракской стороны и уверены в точности нанесенного удара. По данным газеты The Washington Post, в результате обстрела погибли несколько человек.
15 января, 17:17США сократили контингенты в Афганистане и Ираке