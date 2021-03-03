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Американский контрактник умер от сердечного приступа при обстреле в Ираке
Американский контрактник умер от сердечного приступа при обстреле в Ираке
Пентагон подтвердил нападение на базу ВВС в Ираке и сообщил, что среди американских военнослужащих пострадавших нет, но от сердечного приступа умер гражданский... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T19:25
2021-03-03T20:38
джон кирби
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 3 мар — РИА Новости. Пентагон подтвердил нападение на базу ВВС в Ираке и сообщил, что среди американских военнослужащих пострадавших нет, но от сердечного приступа умер гражданский контрактный работник."Мы можем подтвердить, что сегодня рано утром база ВВС Аль-Асад в Ираке оказалась под ракетной атакой. Предварительные данные показывают, что примерно десять ракет были запущены из точки к востоку от базы", — говорится в заявлении официального представителя Пентагона Джона Кирби.По его словам, сердечный приступ у работника базы случился в укрытии.Кирби отметил, что пока неизвестно, кто отвечает за нападение, но иракские власти начали расследование, американская сторона готова им помочь.Для отражения атаки использовались противоракетные, артиллерийские и другие компоненты обороны базы, уточнил представитель Пентагона.Ранее США нанесли авиаудар по Сирии. В Вашингтоне отметили, что в результате атаки удалось уничтожить объекты инфраструктуры шиитских группировок, пользующихся поддержкой Ирана. В Пентагоне назвали это ответом на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке. Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что американские военные опирались на разведывательную информацию иракской стороны и уверены в точности нанесенного удара. По данным газеты The Washington Post, в результате обстрела погибли несколько человек.
https://ria.ru/20210226/siriya-1599077293.html
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джон кирби, министерство обороны сша, ирак, сша, в мире

Американский контрактник умер от сердечного приступа при обстреле в Ираке

19:25 03.03.2021 (обновлено: 20:38 03.03.2021)
 
© Capt. Jason WelchВоеннослужащие армии США во время операции "Непоколебимая решимость" на ближнем Востоке
Военнослужащие армии США во время операции Непоколебимая решимость на ближнем Востоке - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© Capt. Jason Welch
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ВАШИНГТОН, 3 мар — РИА Новости. Пентагон подтвердил нападение на базу ВВС в Ираке и сообщил, что среди американских военнослужащих пострадавших нет, но от сердечного приступа умер гражданский контрактный работник.
"Мы можем подтвердить, что сегодня рано утром база ВВС Аль-Асад в Ираке оказалась под ракетной атакой. Предварительные данные показывают, что примерно десять ракет были запущены из точки к востоку от базы", — говорится в заявлении официального представителя Пентагона Джона Кирби.
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По его словам, сердечный приступ у работника базы случился в укрытии.
Кирби отметил, что пока неизвестно, кто отвечает за нападение, но иракские власти начали расследование, американская сторона готова им помочь.
Для отражения атаки использовались противоракетные, артиллерийские и другие компоненты обороны базы, уточнил представитель Пентагона.
Ранее США нанесли авиаудар по Сирии. В Вашингтоне отметили, что в результате атаки удалось уничтожить объекты инфраструктуры шиитских группировок, пользующихся поддержкой Ирана. В Пентагоне назвали это ответом на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке. Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что американские военные опирались на разведывательную информацию иракской стороны и уверены в точности нанесенного удара. По данным газеты The Washington Post, в результате обстрела погибли несколько человек.
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