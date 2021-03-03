https://ria.ru/20210303/vodovody-1599824309.html

Система прудов и каналов "Царского Села"

Система прудов и каналов "Царского Села"

Государственный художественно-архитектурный дворцово-парковый музей-заповедник "Царское Село" расположен недалеко от Санкт-Петербурга в городе Пушкин. Это... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T19:44

2021-03-03T19:44

2021-03-03T19:44

федеральное агентство водных ресурсов (росводресурсы)

пушкин

справки

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Государственный художественно-архитектурный дворцово-парковый музей-заповедник "Царское Село" расположен недалеко от Санкт-Петербурга в городе Пушкин. Это бывшая загородная царская резиденция, после Октябрьской революции ставшая музеем. Включает в себя дворцово-парковый ансамбль – памятник мировой архитектуры и садово-паркового искусства XVIII – начала XX века. Композиционным центром ансамбля является Большой Царскосельский (Екатерининский) дворец. В "Царском Селе" находится одно из лучших творений архитектуры классицизма – Александровский дворец. Более сотни памятников рассредоточено по территории Екатерининского и Александровского парков общей площадью в 300 гектаров. Ландшафты парков сформировались в XVIII веке при императрице Екатерине II. Пруды и каналы были неотъемлемой частью "Царского Села". Чтобы наполнять их водой, были созданы Виттоловский, Таицкий и Орловский водоводы.Виттоловский водовод представляет собой канал, идущий от источника с питьевой водой, находящийся вблизи бывшей деревни Большое Виттолово, стоящей в восьми километрах от Екатерининского дворца. Откосы канала были утрамбованы голубой кембрийской глиной, усилены отмосткой из гранитных булыжников. Вода по нему шла самотеком до небольшого озерца. Из-за нестабильности источника в зимние холода и летнюю жару вода в канале практически иссякала. К 1986 году в относительно неплохом состоянии сохранился только нижний участок водовода на территории Екатерининского парка. Этот участок представлял собой канал длиной порядка 800 метров и шириной восемь метров, заполненный загнившей непроточной водой. Следующие 400 метров водовода полностью утрачены, теперь здесь проходит Волхонское шоссе. Далее канал прослеживается снова, но вскоре теряется в переплетении мелиоративных канав. Виттоловский водовод как памятник инженерного искусства середины XVIII века утрачен.Таицкий водовод начинается от Таицких ключей, находящихся в 17 километрах от Екатерининского дворца. Его строительство началось в 1773 году. Таицкий водовод представлял собой самотечную систему открытых и подземных каналов с накопительными прудами и гротами. Протяженность водовода составляла около 15 километров. В качестве источника питьевого водоснабжения водовод использовался до 1905 года, вплоть до ввода в строй Орловского водопровода. В дальнейшем он являлся источником питания только парковых водоемов. С 1930 года из-за отсутствия альтернативных источников водоснабжения над прудами Пушкина и Павловска нависла реальная угроза полного исчезновения. Таицкий водовод пытались реанимировать, но попытки 1932, 1945, 1952 годов окончились безрезультатно. Его удалось оживить только в 1987 году на очень короткое время при отработке методик прохождения затопленных шахт. Он действовал только семь месяцев. В 1901-1904 годах был создан отвечающий требованиям времени водопровод с забором воды из Орловских ключей (расположены в 14 километрах к юго-западу от Царского Села). Это дало возможность обеспечить Царское Село и Павловск необходимым количеством чистой воды. Система прудов Царского Села строилась по одной технологии. Дно и откосы выкопанных котлованов утрамбовывались кембрийской глиной и укреплялись булыжной отмосткой. Водоемы проектировались таким образом, что отметка уровня воды каждого последующего пруда совпадала с отметкой дна предыдущего. Это позволяло быстро осушать систему, что существенно упрощало ежегодную уборку водоемов. Поддержание уровней воды осуществлялось с помощью специальных устройств – деревянных шандоров, устанавливаемых в переливных проемах плотин. Они представляли собой деревянные разборные стенки определенной высоты, выполненные из профилированного бруса, которые и обеспечивали необходимый уровень воды в водоемах.Всего было создано четыре группы проточных прудов, каждая из которых имела свое назначение.Первая группа прудов (Верхние прудки – Продолговатый пруд – Крестовый канал – Кухонный пруд – колодец "Иордань" – Самотечный водопровод по Царскому Селу – Колонистский пруд) являлась логическим продолжением Таицкого водовода и обеспечивала транспортировку питьевой воды. Из Верхних прудков через деревянный шандор вода поступала в Продолговатый пруд, а оттуда по кирпичной подземной трубе в Крестовый канал. По нему вода шла в Кухонный пруд, расположенный рядом с кухней Александровского дворца и одновременно наполняла "секретный резервуар Екатерины", рядом с кухонным каре Екатерининского дворца. Из Кухонного пруда по гранитному прямоугольному подземному лотку вода поступала в восьмигранный колодец "Иордань", а затем по трем кирпичным трубам самотечного городского водопровода распределялась по Царскому Селу. Неиспользованная вода отводилась в Большие каскады и попадала в Колонистский пруд.Вторая группа прудов (Верхние прудки – Лебединые прудки – Большой пруд – Рыбный канал – Малые каскады – Большие каскады – Колонистский пруд) служила для водных развлечений высокопоставленных особ и украшения Екатерининского дворца.Через систему плотинок Верхних прудков, плотины Пудостского и Турецкого мостов вода поступала в Лебединые прудки, и далее через плотину Мраморного моста в Большой пруд. Здесь поток разделялся на две ветви. Первая ветвь представляла собой собственно Большой каскад, состоящий из пяти прудов последовательно образованных плотинами Чертова моста, Зеленого моста, Комсомольской плотиной и двумя плотинами, расположенными в городской черте. По второй ветви вода шла через Рыбный канал, по Малым каскадам до Комсомольской плотины, где обе ветви соединялись вновь. Общий поток поступал в четвертый и пятый пруды Большого каскада и далее по подземной трубе в Колонистский пруд.Кроме вод Таицкого водовода эта группа прудов имела собственные источники питания как естественного, так и искусственного происхождения. К естественным источникам относятся ключи на дне Большого пруда в районе Мраморного моста и Турецких бань, которые питаются водами подземного стока окрестных болот. К искусственным источникам относятся художественно оформленные выходы дренажной системы Екатерининского дворца, такие как родник "Девушка с разбитым кувшином", поставляющий воду в Большой пруд, а также два Фасадных (Зеркальных) пруда и источник "Лебедь", поставлявшие воду в Малые каскады. В настоящее время дренажные коллекторы, подводящие воду к Фасадным прудам и источнику "Лебедь" разрушены, и они питаются водами городского водопровода. Сток по-прежнему осуществляется по старой схеме с разгрузкой вод в Малые каскады. Кроме того, к Малым каскадам подключена ливневая канализация фасадной части Екатерининского парка.При строительстве Большого пруда и Больших каскадов использовались особенности естественного рельефа местности. Большой пруд образован в ледниковой котловине на месте скромного озерка путем строительства плотины у Адмиралтейства, благодаря чему удалось поднять уровень воды примерно на четыре метра, создав акваторию. Большие каскады, берущие начало от плотины у Адмиралтейства, созданы в русле ледникового оврага, по которому ранее осуществлялся естественный сток первоначального озерка.Третья группа прудов (Крестовый канал – Детский пруд – Александровская заводь – Ров у Белой башни – пруд Ковш) была построена специально для детских развлечений внука Екатерины II будущего императора Александра I. Одновременно пруды являлись украшением Александровского дворца.Из Крестового канала через мост-шлюз вода поступала в Детский пруд, где поток разделялся на две ветви. По первой ветви вода через деревянную трубу поступала в ров Белой башни, а из него по подземной трубе в пруд Ковш. По второй ветви через плотину Детского пруда вода направлялась в Александровскую заводь и далее через небольшую плотину поступала в открытый канал. В этот же канал приходила вода из пруда Ковш. Куда именно направлялся объединенный поток далее, сказать сложно. Документальных свидетельств не сохранилось. Известно только, что открытый канал шел в сторону Египетских ворот и что он был ликвидирован в начале XX века во время строительства Федоровского городка.Кроме вод Таицкого водовода в один из прудов этой группы, в Александровскую заводь, поступала вода подземной дренажной системы Александровского дворца и Александровского парка.В настоящее время трубы, подводившие воду в ров Белой башни и пруд Ковш, полностью разрушены, вследствие чего какое-либо движение вод отсутствует. Сток из Детского пруда и Александровской заводи осуществляется через современный водоприемный колодец в городскую ливневую канализацию.Четвертая группа прудов (Виттоловский канал – Шапельный пруд – Виттоловская протока – Ламские пруды) предназначалась для аварийного сброса воды Таицкого водовода в речку Кузьминку, если по каким-то причинам требовалось осушить парковые водоемы.Через Виттоловский канал вода поступала в Шапельный пруд, а оттуда через деревянную плотину в Виттоловскую протоку и далее через подземную трубу в реку Кузьминку. В месте выхода подземной трубы происходило смешивание вод Таицкого водовода с речными водами. Далее смешанный поток поступал в пруды реки Кузьминки, образованные в ее русле с помощью трех плотин. Две плотины представляли собой деревянные шандоры, расположенные под мостами, а последняя, самая мощная была выполнена из камня. Пруды четвертой группы в совокупности с тремя прудами реки Кузьминки часто называют Ламскими прудами. Кроме вод Таицкого водовода и реки Кузьминки в пруды поступала вода из дренажной системы Александровского парка, выход которой был оформлен в виде родника у Арсенала.Кроме четырех групп прудов, для организации движения вод были созданы еще два объекта, относящиеся непосредственно к Таицкому водоводу. Это Круглый резервуар, расположенный в городской черте вблизи Орловских ворот и мост-делитель вблизи Башни-руины в Екатерининском парке.Помимо транспортировки питьевой воды, система прудов Царского Села являлась важнейшим элементом ландшафта Екатерининского и Александровского парков. Благодаря подложке прудов выполненной из кембриийской глины водная гладь в любую погоду казалась голубой, при этом в чистой воде на дне водоемов был виден каждый камушек. Вода, переливаясь через плотины и шандоры, образовывала целые каскады небольших искрящихся водопадов. На протяжении последних 80 лет, после того как полностью прекратилось поступление вод Таицкого водовода пруды Царского Села медленно деградируют. Питание водоемов осуществляется за счет дождевых и талых вод. Из-за отсутствия проточности в прудах активно развиваются "болотные" формы жизни и, как следствие, они заиливаются, покрываются ряской, появляется неприятный запах. Водопады бездействуют. За прошедшие годы исчезла Софийско-Павловская водная магистраль, разрушен самотечный водопровод по Царскому Селу, засыпан открытый канал, отводящий воду из "детской" группы прудов. Небольшое движение вод наблюдается только в паводковый период. Сток идет по двум направлениям: по "декоративно-развлекательным" прудам второй группы в Колонистский пруд и по "детской" группе прудов через водоприемный колодец, размещенный в Александровской заводи, в городскую ливневую канализацию.3 марта 2021 года Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) рассмотрело план мероприятий по восстановлению гидросистемы музея-заповедника "Царское Село". Дорожная карта подготовлена при участии Невско-Ладожского БВУ Росводресурсов, ФГБУК "Царское Село" и других заинтересованных органов исполнительной власти Санкт-Петербурга. Чтобы восстановить гидросистему, предстоит найти альтернативные источники водоснабжения и избавить водоемы от ила и водорослей. В плане мероприятий отражены основные точки предстоящей работы. Так, стороны договорились провести комплексные обследования гидросистемы и проанализировать возможные варианты ее обводнения (среди альтернативных – подземные воды, оборотная система, аэрация и пр.). Также важно подготовить обосновывающие материалы для расчистки водных объектов, которую нужно провести до 2025 года. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

пушкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральное агентство водных ресурсов (росводресурсы), пушкин, справки