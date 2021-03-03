https://ria.ru/20210303/vaktsinatsiya-1599762131.html

Вирусолог назвал "недостатком культуры" нежелание прививаться от COVID-19

Вирусолог назвал "недостатком культуры" нежелание прививаться от COVID-19

Нежелание некоторых россиян прививаться от коронавируса вакцинами, доказавшими свою эффективность, можно объяснить "недостатком культуры", считает доктор... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T14:52

2021-03-03T14:52

2021-03-03T14:55

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вакцинация россиян от covid-19

анатолий альтштейн

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Нежелание некоторых россиян прививаться от коронавируса вакцинами, доказавшими свою эффективность, можно объяснить "недостатком культуры", считает доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн."Нежелание некоторых россиян прививаться от коронавируса вакцинами, которые доказали свою эффективность, можно объяснить "недостатком культуры", - сказал Альтштейн.По его словам, вакцина действительно может вызывать недомогания, но, как правило, они незначительные. "Доказано, что вакцина в несколько раз снижает возможность заболеть и почти исключает возможность умереть от заболевания", - сказал Альтштейн.Вирусолог отметил, что на сегодняшний день прививку от COVID-19 разными вакцинами сделали уже около 250 миллионов человек в мире."В России есть (в гражданском обороте) пока одна вакцина "Спутник V", которая проверена в результате трех фаз клинических испытаний и дала хорошие результаты. Было бы правильно, если бы россияне охотно прививались этой вакциной", - заключил вирусолог.

https://radiosputnik.ria.ru/20210130/ukol-1595169479.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, анатолий альтштейн, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, вакцинация, общество