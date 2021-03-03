В Молдавии одобрили вакцину "Спутник V"
22:01 03.03.2021 (обновлено: 22:03 03.03.2021)
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкВакцина Sputnik V, произведенная в "Карагандинском фармацевтическом комплексе"
© Sputnik / Владислав Воднев
КИШИНЕВ, 3 мар - РИА Новости. Национальный консультативный комитет экспертов в области иммунизации министерства здравоохранения Молдавии принял решение об использовании 10 типов вакцин от коронавируса, в том числе российской вакцины "Спутник V", сообщила пресс-служба минздрава.
"В контексте эпидемиологической ситуации сегодня, 3 марта, прошло заседание Национального консультативного комитета экспертов в области иммунизации, во время которого обсуждался процесс вакцинации. Члены комитета одобрили использование в Молдавии вакцин, которые получили авторизации в странах происхождения и были включены в списки ВОЗ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.
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Таким образом, одобрено использование следующих типов вакцин: Pfizer Biontech, AstraZeneca – UK, AstraZeneca – Sk Bio, AstraZeneca – SII, Sinopharm, Sinovac, Moderna, Janssen, The Gamaleya National Center ("Спутник" V), CanSinoBio. Отмечается, что список может быть расширен.
Президент Румынии Клаус Йоханнис во время официального визита в Кишинев в конце прошлого года пообещал выделить Молдавии в качестве гуманитарной помощи 200 тысяч доз вакцины от коронавируса, первая партия в 21,6 тысячи доз вакцины AstraZeneca прибыла в Кишинев 27 февраля. Также Молдавия планирует бесплатно получить вакцину от Литвы. Помимо этого, в ближайшие дни страна получит первую партию вакцины от коронавируса AstraZeneca объемом в 14,4 тысячи доз через платформу COVAX. Агентство по лекарствам Молдавии 26 февраля зарегистрировало три вакцины от коронавируса - Pfizer, AstraZeneca и "Спутник V".
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Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность.
В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Применение вакцины "Спутник V" одобрено более чем в 30 странах.
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