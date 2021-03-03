https://ria.ru/20210303/vaktsina-1599803684.html

Премьер Словакии резко ответил президенту на критику "Спутника V"

Премьер Словакии резко ответил президенту на критику "Спутника V"

Премьер Словакии Игорь Матович раскритиковал политиков, которые выступают против закупки вакцины от коронавируса в России, в то время когда в Словакии ежедневно РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T17:59

2021-03-03T17:59

2021-03-03T18:36

распространение коронавируса

игорь матович

коронавирус covid-19

зузана чапутова

мид словакии

словакия

в мире

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ПРАГА, 3 мар – РИА Новости. Премьер Словакии Игорь Матович раскритиковал политиков, которые выступают против закупки вакцины от коронавируса в России, в то время когда в Словакии ежедневно умирает около ста человек от COVID-19.Первая партия российской вакцины "Спутник V" была доставлена в понедельник из Москвы в город Кошице на востоке Словакии. Как сообщил на пресс-конференции в аэропорту премьер Игорь Матович, было принято решение о закупке вакцины "Спутник V", не дожидаясь ее регистрации в ЕС, поскольку, по словам премьера, "времени для промедления нет, вакцин в стране не хватает, каждый день от COVID-19 умирают десятки наших сограждан".Президент Словакии Зузана Чапутова назвала во вторник закупку российской вакцины "отказом от принятых в медицине правил, которые гарантируют наивысшие стандарты безопасности для людей", поскольку "Спутник V" не зарегистрирован в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА).В свою очередь, глава МИД Словакии Иван Корчок заявил во вторник, что отсутствие у российской вакцины "Спутник V" регистрации в ЕМА подтверждает, что это не вакцина, а "инструмент гибридной войны".В среду два вице-премьера и лидеры двух входящих в состав нынешней правящей коалиции партий, Рихард Сулик (партия "Свобода и солидарность") и Вероника Ремишова (партия "За людей"), заявили, что в связи с последними действиями премьера они не исключают реорганизацию правительства, а также попросили в среду аудиенции у президента республики."Сотня людей в день умирает (от коронавируса), но вместо того, чтобы мы все сосредоточились на поисках вакцин, некоторые люди считают самой большой проблемой Словакии то, что мы с главой минздрава позволили закупить для людей в республике два миллиона эффективных вакцин… потому что они якобы неправильные - происходят из России", - написал Матович в Facebook.По мнению премьера, "многим высокопоставленным людям в политике подходит, чтобы в стране умирало как можно больше людей и терпела ущерб экономика". Такие люди, полагает Матович, "руководствуются девизом - чем хуже в Словакии, тем лучше для их неуспешных партий, которые очень хотят властвовать".Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность.В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Применение вакцины "Спутник V" одобрено более чем в 30 странах.

https://ria.ru/20210303/vaktsina-1599734733.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210303/vaktsiny-1599657118.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь матович, коронавирус covid-19, зузана чапутова, мид словакии, словакия, в мире