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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210303/vaktsina-1599780430.html
Еще три африканские страны зарегистрировали "Спутник V"
Еще три африканские страны зарегистрировали "Спутник V"
Ангола, Джибути и Республика Конго зарегистрировали российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", таким образом, ее зарегистрировали 42 страны с общим... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T16:33
2021-03-03T16:33
распространение коронавируса
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
джибути
боливия
гайана
республика конго
армения
ангола
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Ангола, Джибути и Республика Конго зарегистрировали российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", таким образом, ее зарегистрировали 42 страны с общим населением более 1,1 миллиарда человек, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ)."РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Республике Ангола, Республике Джибути и Республике Конго. Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). Таким образом, "Спутник V" зарегистрировали 42 страны с общим населением более 1,1 миллиарда человек", - отметили в фонде."Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами."Вакцинация является главным условием для преодоления пандемии. Регистрация "Спутник V" в Анголе, Джибути и Конго позволит партнерам получить доступ к безопасному и эффективному препарату, который пользуется высоким доверием и применяется по всему миру. Диверсификация национальных портфелей препаратов против коронавируса благодаря регистрации вакцины "Спутник V" - важный пример международного сотрудничества, главным результатом которого станут спасенные жизни", - заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.В настоящее время применение вакцины "Спутник V" одобрено также в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдавии и Словакии.
джибути
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кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, джибути, боливия, гайана, республика конго, армения, ангола, в мире

Еще три африканские страны зарегистрировали "Спутник V"

16:33 03.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийская вакцина против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Российская вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Ангола, Джибути и Республика Конго зарегистрировали российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", таким образом, ее зарегистрировали 42 страны с общим населением более 1,1 миллиарда человек, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Республике Ангола, Республике Джибути и Республике Конго. Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). Таким образом, "Спутник V" зарегистрировали 42 страны с общим населением более 1,1 миллиарда человек", - отметили в фонде.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
"Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.
"Вакцинация является главным условием для преодоления пандемии. Регистрация "Спутник V" в Анголе, Джибути и Конго позволит партнерам получить доступ к безопасному и эффективному препарату, который пользуется высоким доверием и применяется по всему миру. Диверсификация национальных портфелей препаратов против коронавируса благодаря регистрации вакцины "Спутник V" - важный пример международного сотрудничества, главным результатом которого станут спасенные жизни", - заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
В настоящее время применение вакцины "Спутник V" одобрено также в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдавии и Словакии.
 
Распространение коронавирусаКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийДжибутиБоливияГайанаРеспублика КонгоАрменияАнголаВ мире
 
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