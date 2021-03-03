https://ria.ru/20210303/vaktsina-1599727450.html

Глава Забайкалья не смог записаться на прививку от COVID-19

Глава Забайкалья не смог записаться на прививку от COVID-19

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов во время заседания штаба по вакцинации от COVID-19 не смог по телефону записаться на прививку и встал в лист... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T12:19

2021-03-03T12:19

2021-03-03T12:19

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вакцинация россиян от covid-19

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КРАСНОЯРСК, 3 мар – РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов во время заседания штаба по вакцинации от COVID-19 не смог по телефону записаться на прививку и встал в лист ожидания."Губернатор... и заместитель председателя правительства региона Андрей Гурулев в рамках заседания штаба по вакцинации позвонили по горячим линиям краевого минздрава и в клинический медицинский центр, чтобы записаться на прививку. Конкретную дату вакцинации для дозвонившихся в call-центрах назвать не смогли", - сообщает пресс-служба губернатора.Осипову сообщили, что его телефон зафиксирован, его добавили в лист ожидания и пригласят на вакцинацию.На опубликованном в соцсетях видео разговора Осипов пытается уточнить, когда ему явиться на прививку, но не получает четкого ответа. "Скажите время ожидания звонка сколько может составить?.. Мне у телефона сколько ждать? День сидеть? Неделю ждать? Или потом получится, что звонили когда-то, я не увидел звонка или не услышал, и всё?" - спрашивает глава региона. В ответ оператор заверяет, что с ним обязательно свяжутся.В пресс-службе отмечают, что после неудачной попытки записаться на прививку Осипов отметил, что "фактически на вакцинацию записаться невозможно, вот этого "листа ожидания" быть не должно". "Нужна просто сплошная очередь и всё. Вот этих неизвестных статусов надо избегать, просто делаем одноранговую очередь. Надо планировать поступление, распределение и саму вакцинацию", - цитирует пресс-служба слова главы региона. Также он поручил отработать регламент работы всех участников в системе вакцинации по ключевым параметрам: планирование, резервирование, распределение.По данным властей, в Забайкальском крае работают 45 пунктов вакцинации. Записаться в эти центры можно через портал "Госуслуги" и по телефонам поликлиник. Адреса прививочных кабинетов, номера телефонов, а также подробную информацию о создающихся центрах и о противопоказаниях к прививке можно найти на сайтах минздрава и правительства региона.

https://ria.ru/20210301/gubernator-1599516650.html

забайкальский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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