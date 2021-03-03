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https://ria.ru/20210303/vaktsina-1599727450.html
Глава Забайкалья не смог записаться на прививку от COVID-19
Глава Забайкалья не смог записаться на прививку от COVID-19
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов во время заседания штаба по вакцинации от COVID-19 не смог по телефону записаться на прививку и встал в лист... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T12:19
2021-03-03T12:19
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр осипов
андрей гурулев
здоровье - общество
забайкальский край
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КРАСНОЯРСК, 3 мар – РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов во время заседания штаба по вакцинации от COVID-19 не смог по телефону записаться на прививку и встал в лист ожидания."Губернатор... и заместитель председателя правительства региона Андрей Гурулев в рамках заседания штаба по вакцинации позвонили по горячим линиям краевого минздрава и в клинический медицинский центр, чтобы записаться на прививку. Конкретную дату вакцинации для дозвонившихся в call-центрах назвать не смогли", - сообщает пресс-служба губернатора.Осипову сообщили, что его телефон зафиксирован, его добавили в лист ожидания и пригласят на вакцинацию.На опубликованном в соцсетях видео разговора Осипов пытается уточнить, когда ему явиться на прививку, но не получает четкого ответа. "Скажите время ожидания звонка сколько может составить?.. Мне у телефона сколько ждать? День сидеть? Неделю ждать? Или потом получится, что звонили когда-то, я не увидел звонка или не услышал, и всё?" - спрашивает глава региона. В ответ оператор заверяет, что с ним обязательно свяжутся.В пресс-службе отмечают, что после неудачной попытки записаться на прививку Осипов отметил, что "фактически на вакцинацию записаться невозможно, вот этого "листа ожидания" быть не должно". "Нужна просто сплошная очередь и всё. Вот этих неизвестных статусов надо избегать, просто делаем одноранговую очередь. Надо планировать поступление, распределение и саму вакцинацию", - цитирует пресс-служба слова главы региона. Также он поручил отработать регламент работы всех участников в системе вакцинации по ключевым параметрам: планирование, резервирование, распределение.По данным властей, в Забайкальском крае работают 45 пунктов вакцинации. Записаться в эти центры можно через портал "Госуслуги" и по телефонам поликлиник. Адреса прививочных кабинетов, номера телефонов, а также подробную информацию о создающихся центрах и о противопоказаниях к прививке можно найти на сайтах минздрава и правительства региона.
https://ria.ru/20210301/gubernator-1599516650.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр осипов, андрей гурулев, здоровье - общество, забайкальский край, общество

Глава Забайкалья не смог записаться на прививку от COVID-19

12:19 03.03.2021
 
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкГубернатор Забайкальского края Александр Осипов на церемонии инаугурации
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов на церемонии инаугурации - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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КРАСНОЯРСК, 3 мар – РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов во время заседания штаба по вакцинации от COVID-19 не смог по телефону записаться на прививку и встал в лист ожидания.
"Губернатор... и заместитель председателя правительства региона Андрей Гурулев в рамках заседания штаба по вакцинации позвонили по горячим линиям краевого минздрава и в клинический медицинский центр, чтобы записаться на прививку. Конкретную дату вакцинации для дозвонившихся в call-центрах назвать не смогли", - сообщает пресс-служба губернатора.
Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
1 марта, 21:25
Врио губернатора Белгородской области не смог записаться к себе на прием
Осипову сообщили, что его телефон зафиксирован, его добавили в лист ожидания и пригласят на вакцинацию.
На опубликованном в соцсетях видео разговора Осипов пытается уточнить, когда ему явиться на прививку, но не получает четкого ответа. "Скажите время ожидания звонка сколько может составить?.. Мне у телефона сколько ждать? День сидеть? Неделю ждать? Или потом получится, что звонили когда-то, я не увидел звонка или не услышал, и всё?" - спрашивает глава региона. В ответ оператор заверяет, что с ним обязательно свяжутся.
В пресс-службе отмечают, что после неудачной попытки записаться на прививку Осипов отметил, что "фактически на вакцинацию записаться невозможно, вот этого "листа ожидания" быть не должно". "Нужна просто сплошная очередь и всё. Вот этих неизвестных статусов надо избегать, просто делаем одноранговую очередь. Надо планировать поступление, распределение и саму вакцинацию", - цитирует пресс-служба слова главы региона. Также он поручил отработать регламент работы всех участников в системе вакцинации по ключевым параметрам: планирование, резервирование, распределение.
По данным властей, в Забайкальском крае работают 45 пунктов вакцинации. Записаться в эти центры можно через портал "Госуслуги" и по телефонам поликлиник. Адреса прививочных кабинетов, номера телефонов, а также подробную информацию о создающихся центрах и о противопоказаниях к прививке можно найти на сайтах минздрава и правительства региона.
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ОсиповАндрей ГурулевЗдоровье - ОбществоЗабайкальский крайОбщество
 
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