https://ria.ru/20210303/vaktsina-1599709668.html

Премьер Саксонии-Анхальт призвал власти к переговорам по "Спутнику V"

Премьер Саксонии-Анхальт призвал власти к переговорам по "Спутнику V"

Премьер-министр германской земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф заявил, что Германии следует вести переговоры с Россией о вакцине от COVID "Спутник V" по... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T10:53

2021-03-03T10:53

2021-03-03T10:53

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

welt

российский фонд прямых инвестиций

саксония-анхальт

германия

венгрия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597244391_0:151:3078:1882_1920x0_80_0_0_a5bc0b456339bc69772bea7998580bc5.jpg

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Премьер-министр германской земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф заявил, что Германии следует вести переговоры с Россией о вакцине от COVID "Спутник V" по примеру Венгрии, и выразил готовность привиться российской вакциной "в любое время"."Мы должны сделать все возможное, чтобы ускорить темпы вакцинации в Германии. Мы бы могли, например, поговорить с Россией. Это также сделала Венгрия. Однако российская вакцина "Спутник V" пока не одобрена в ЕС", - заявил 67-летний Хазелофф в интервью изданиям медиагруппы Funke.Премьер отметил, что имеет положительный опыт с российской вакциной: в детстве его вакцинировали от полиомиелита."В Восточной Германии мы имеем многолетний опыт с российскими вакцинами. У нас нет никаких проблем со "Спутником V". Когда я был ребенком, меня успешно вакцинировали от полиомиелита российским препаратом, в то время как на западе ещё не было вакцины", - отметил он."В Дессау-Росслау, моем избирательном округе, есть производитель вакцин IDT со штатом в 1,5 тысячи сотрудников. Они уже разговаривают с россиянами. Я бы привился "Спутником V" в любое время", - подчеркнул Хазелофф.Ранее издание Welt со ссылкой на подтверждение, полученное от госканцелярии Хазелоффа сообщало, что российский разработчик вакцины "Спутник V" направил компании IDT Biologika в городе Дессау-Росслау запрос на производство своей вакцины в Германии.РФПИ ранее заявлял, что подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" в ЕС 29 января через процедуру постепенной экспертизы (rolling review) и имеет подтверждение, что заявка была принята, скорость ее одобрения определяется европейским регулятором.Применение вакцины "Спутник V" одобрено более чем в 30 странах.

https://radiosputnik.ria.ru/20210303/vaktsiny-1599657118.html

саксония-анхальт

германия

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, welt, российский фонд прямых инвестиций, саксония-анхальт, германия, венгрия, в мире