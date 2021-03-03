Премьер Саксонии-Анхальт призвал власти к переговорам по "Спутнику V"
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Премьер-министр германской земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф заявил, что Германии следует вести переговоры с Россией о вакцине от COVID "Спутник V" по примеру Венгрии, и выразил готовность привиться российской вакциной "в любое время".
"Мы должны сделать все возможное, чтобы ускорить темпы вакцинации в Германии. Мы бы могли, например, поговорить с Россией. Это также сделала Венгрия. Однако российская вакцина "Спутник V" пока не одобрена в ЕС", - заявил 67-летний Хазелофф в интервью изданиям медиагруппы Funke.
Премьер отметил, что имеет положительный опыт с российской вакциной: в детстве его вакцинировали от полиомиелита.
"В Восточной Германии мы имеем многолетний опыт с российскими вакцинами. У нас нет никаких проблем со "Спутником V". Когда я был ребенком, меня успешно вакцинировали от полиомиелита российским препаратом, в то время как на западе ещё не было вакцины", - отметил он.
"В Дессау-Росслау, моем избирательном округе, есть производитель вакцин IDT со штатом в 1,5 тысячи сотрудников. Они уже разговаривают с россиянами. Я бы привился "Спутником V" в любое время", - подчеркнул Хазелофф.
Ранее издание Welt со ссылкой на подтверждение, полученное от госканцелярии Хазелоффа сообщало, что российский разработчик вакцины "Спутник V" направил компании IDT Biologika в городе Дессау-Росслау запрос на производство своей вакцины в Германии.
РФПИ ранее заявлял, что подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" в ЕС 29 января через процедуру постепенной экспертизы (rolling review) и имеет подтверждение, что заявка была принята, скорость ее одобрения определяется европейским регулятором.
Применение вакцины "Спутник V" одобрено более чем в 30 странах.