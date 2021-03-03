https://ria.ru/20210303/vaktsina-1599693963.html

Частные колумбийские компании заинтересовались вакциной "Спутник V"

Частные колумбийские компании заинтересовались вакциной "Спутник V"

Четыре частных колумбийских компании проявили интерес к приобретению российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщил РИА Новости первый секретарь... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T08:31

2021-03-03T08:31

2021-03-03T08:31

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

колумбия

в мире

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БОГОТА, 3 мар - РИА Новости. Четыре частных колумбийских компании проявили интерес к приобретению российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщил РИА Новости первый секретарь посольства РФ в Колумбии Леонид Сбойко."Есть три колумбийских компании - и четвертая находится в процессе подачи заявки, - которые хотят участвовать в процессе распространения вакцины "Спутник V" в Колумбии", - сказал он.По словам Сбойко, попытки местных компаний участвовать в распространении вакцины в стране не исключают главной задачи диппредставительства в этом направлении, которая заключается в сотрудничестве с правительством страны для обеспечения ввоза препарата.Месяц назад минздрав Колумбии сообщил о подписании соглашения о конфиденциальности для ведения переговоров с российской стороной о покупке вакцины разработки института Гамалеи. Российский дипломат подтвердил, что стороны продолжают обмен информацией и согласование условий возможного контракта.В настоящий момент в Колумбию поставлено 459 тысяч доз вакцин разработки Pfizer и Sinovac, включая 117 тысяч доз в рамках международного механизма COVAX. Массовая кампания иммунизации началась 17 февраля.

https://ria.ru/20210302/vaktsina-1599613091.html

колумбия

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, колумбия, в мире