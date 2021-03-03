https://ria.ru/20210303/ubiystvo-1599783641.html

В Саратовской области арестовали подозреваемого в убийстве ребенка

В Саратовской области арестовали подозреваемого в убийстве ребенка

Подозреваемый в убийстве пятилетнего мальчика, чье тело нашли возле магазина в Саратовской области, заключен под стражу, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T16:51

2021-03-03T16:51

2021-03-03T16:53

следственный комитет россии (ск рф)

саратовская область

происшествия

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве пятилетнего мальчика, чье тело нашли возле магазина в Саратовской области, заключен под стражу, сообщается на сайте СК РФ.Ранее сообщалось, что в убийстве пятилетнего мальчика в городе Вольск, которого нашли на улице мертвым в мороз в нижнем белье, подозревается 38-летний сожитель матери ребенка. Его задержали."Следственным органом перед судом возбуждено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Рассмотрев ходатайство и представленные следствием СК материалы, суд согласился с доводами органа следствия, избрав в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в релизе.Ранее прокуратура области сообщила, что в ночь на понедельник в Вольске на дороге обнаружили едва одетого мальчика 2015 года рождения, который, по предварительной информации, страдал расстройством психики и проживал в доме поблизости.Источник в экстренных службах уточнял РИА Новости, что, по предварительной версии, мальчик замерз. Было заведено уголовное дело. Сообщалось также, что СК даст оценку действиям родителей и служб профилактики.Детский омбудсмен в регионе Татьяна Загородняя заявляла, что семья погибшего мальчика была неполной, но не состояла на учете. При этом, по ее словам, пока нет данных о том, что у мальчика имелось психическое расстройство.

https://ria.ru/20210303/ubiystvo-1599723658.html

https://ria.ru/20210303/dtp-1599688041.html

саратовская область

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2021

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следственный комитет россии (ск рф), саратовская область, происшествия