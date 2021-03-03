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В Саратовской области арестовали подозреваемого в убийстве ребенка
В Саратовской области арестовали подозреваемого в убийстве ребенка
Подозреваемый в убийстве пятилетнего мальчика, чье тело нашли возле магазина в Саратовской области, заключен под стражу, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T16:51
2021-03-03T16:53
следственный комитет россии (ск рф)
саратовская область
происшествия
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве пятилетнего мальчика, чье тело нашли возле магазина в Саратовской области, заключен под стражу, сообщается на сайте СК РФ.Ранее сообщалось, что в убийстве пятилетнего мальчика в городе Вольск, которого нашли на улице мертвым в мороз в нижнем белье, подозревается 38-летний сожитель матери ребенка. Его задержали."Следственным органом перед судом возбуждено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Рассмотрев ходатайство и представленные следствием СК материалы, суд согласился с доводами органа следствия, избрав в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в релизе.Ранее прокуратура области сообщила, что в ночь на понедельник в Вольске на дороге обнаружили едва одетого мальчика 2015 года рождения, который, по предварительной информации, страдал расстройством психики и проживал в доме поблизости.Источник в экстренных службах уточнял РИА Новости, что, по предварительной версии, мальчик замерз. Было заведено уголовное дело. Сообщалось также, что СК даст оценку действиям родителей и служб профилактики.Детский омбудсмен в регионе Татьяна Загородняя заявляла, что семья погибшего мальчика была неполной, но не состояла на учете. При этом, по ее словам, пока нет данных о том, что у мальчика имелось психическое расстройство.
https://ria.ru/20210303/ubiystvo-1599723658.html
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следственный комитет россии (ск рф), саратовская область, происшествия

В Саратовской области арестовали подозреваемого в убийстве ребенка

16:51 03.03.2021 (обновлено: 16:53 03.03.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве пятилетнего мальчика, чье тело нашли возле магазина в Саратовской области, заключен под стражу, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее сообщалось, что в убийстве пятилетнего мальчика в городе Вольск, которого нашли на улице мертвым в мороз в нижнем белье, подозревается 38-летний сожитель матери ребенка. Его задержали.
"Следственным органом перед судом возбуждено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Рассмотрев ходатайство и представленные следствием СК материалы, суд согласился с доводами органа следствия, избрав в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в релизе.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
Вчера, 12:00
Петербуржца заподозрили в убийстве сожительницы в день ее рождения
Ранее прокуратура области сообщила, что в ночь на понедельник в Вольске на дороге обнаружили едва одетого мальчика 2015 года рождения, который, по предварительной информации, страдал расстройством психики и проживал в доме поблизости.
Источник в экстренных службах уточнял РИА Новости, что, по предварительной версии, мальчик замерз. Было заведено уголовное дело. Сообщалось также, что СК даст оценку действиям родителей и служб профилактики.
Детский омбудсмен в регионе Татьяна Загородняя заявляла, что семья погибшего мальчика была неполной, но не состояла на учете. При этом, по ее словам, пока нет данных о том, что у мальчика имелось психическое расстройство.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
Вчера, 05:58
В Приморье водитель сбил ребенка на пешеходном переходе и скрылся
 
Следственный комитет России (СК РФ)Саратовская областьПроисшествия
 
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