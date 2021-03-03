https://ria.ru/20210303/ubiystvo-1599700946.html
В Пермском крае ищут подозреваемого в убийстве женщины и двух ее детей
В Пермском крае ищут подозреваемого в убийстве женщины и двух ее детей
Сотрудники правоохранительных органов Пермского края разыскивают 40-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве женщины и двоих детей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T09:46
2021-03-03T09:46
2021-03-03T09:46
пермский край
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мар – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Пермского края разыскивают 40-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве женщины и двоих детей, сообщает пресс-служба регионального СУСК РФ.Тела женщины 1979 года рождения, ее дочери 2008 года рождения и сына 2004 года рождения были найдены утром 2 марта в частном жилом доме в поселке Октябрьский. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, с особой жестокостью", говорится в сообщении ведомства."По подозрению в совершении преступления разыскивается: Горбунов Алексей Владимирович, 1980 года рождения… Информацию о местонахождении разыскиваемого сообщать в ближайший отдел полиции или по телефонам: 02 (102) или (342) 249-54-55", - добавляется в сообщении СУСК.Приметы разыскиваемого: рост 165-175 см, нормального телосложения, лицо овальное, волосы светло-русого цвета короткие, глаза большие светлые, нос прямой средний, губы средние выступающие, подбородок скошенный, уши оттопыренные. Может быть одет в шапку темного цвета, куртку с капюшоном черного цвета до пояса, брюки темного цвета, с собой может находится сумка черного цвета через плечо, уточняет ведомство.
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пермский край, происшествия
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мар – РИА Новости.
Сотрудники правоохранительных органов Пермского края
разыскивают 40-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве женщины и двоих детей, сообщает пресс-служба регионального СУСК РФ.
Тела женщины 1979 года рождения, ее дочери 2008 года рождения и сына 2004 года рождения были найдены утром 2 марта в частном жилом доме в поселке Октябрьский. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, с особой жестокостью", говорится в сообщении ведомства.
"По подозрению в совершении преступления разыскивается: Горбунов Алексей Владимирович, 1980 года рождения… Информацию о местонахождении разыскиваемого сообщать в ближайший отдел полиции или по телефонам: 02 (102) или (342) 249-54-55", - добавляется в сообщении СУСК.
Приметы разыскиваемого: рост 165-175 см, нормального телосложения, лицо овальное, волосы светло-русого цвета короткие, глаза большие светлые, нос прямой средний, губы средние выступающие, подбородок скошенный, уши оттопыренные. Может быть одет в шапку темного цвета, куртку с капюшоном черного цвета до пояса, брюки темного цвета, с собой может находится сумка черного цвета через плечо, уточняет ведомство.