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https://ria.ru/20210303/turtsiya-1599724035.html
В Турции рассказали о ходе переговоров с Россией по второму полку С-400
В Турции рассказали о ходе переговоров с Россией по второму полку С-400
Турция по-прежнему ведет переговоры с РФ о приобретении второго полка систем ПВО С-400 и возможности их совместного производства, несмотря на санкции США,... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T12:02
2021-03-03T12:13
исмаил демир
с-400 «триумф»
f-35
турция
вашингтон (город)
сша
в мире
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АНКАРА, 3 мар - РИА Новости. Турция по-прежнему ведет переговоры с РФ о приобретении второго полка систем ПВО С-400 и возможности их совместного производства, несмотря на санкции США, заявил глава секретариата оборонной промышленности республики Исмаил Демир."Мы не замечаем значительного влияния санкций. Они несправедливы, США должны это исправить. Мы неоднократно говорили, что язык санкций не повлияет на Турцию. Мы продолжаем переговоры с РФ по совместному производству С-400", - заявил Демир в эфире телеканала NTV.Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.
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исмаил демир, с-400 «триумф», f-35, турция, вашингтон (город), сша, в мире

В Турции рассказали о ходе переговоров с Россией по второму полку С-400

12:02 03.03.2021 (обновлено: 12:13 03.03.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Ясько / Перейти в фотобанкЗенитная ракетная система С-400
Зенитная ракетная система С-400 - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Кирилл Ясько
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АНКАРА, 3 мар - РИА Новости. Турция по-прежнему ведет переговоры с РФ о приобретении второго полка систем ПВО С-400 и возможности их совместного производства, несмотря на санкции США, заявил глава секретариата оборонной промышленности республики Исмаил Демир.
"Мы не замечаем значительного влияния санкций. Они несправедливы, США должны это исправить. Мы неоднократно говорили, что язык санкций не повлияет на Турцию. Мы продолжаем переговоры с РФ по совместному производству С-400", - заявил Демир в эфире телеканала NTV.
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
16 февраля, 09:53
Эксперт заявил, что США не смогут убедить Турцию отказаться от С-400
 
Исмаил ДемирС-400 «Триумф»F-35ТурцияВашингтон (город)СШАВ мире
 
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